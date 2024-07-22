«Он меня схватил и укусил»: куда жаловаться на травмы во время квеста

Два человека погибли в пожаре в Махачкале во время квеста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Квесты — популярный вид досуга, который практически никак не регулируется российским законодательством.

Пощекотать нервы, проявить смекалку и получить новые впечатления — вот зачем люди с удовольствием ходят на квесты. Однако платные испытания нередко заканчиваются травмами.

В Махачкале погибли двое человек при пожаре в квест-комнате. По предварительным данным, участники квеста оказались заблокированы в здании и сгорели заживо в «Доме ужасов». Еще двух пострадавших удалось спасти. Прокуратура начала проверку.

До чего можно доиграться во время квеста? Как страдают сами сотрудники таких пространств? Может ли хоррор-квест сломать человеку жизнь? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

До чего можно доиграться во время квеста

Самый страшный квест в мире находится в Калифорнии. Еще ни одному человеку не удавалось его пройти. В поместье ужасов приезжают из разных стран. Игра длится восемь часов, и все это время участников по-настоящему пытают.

А в торговом центре в Москве участники данного квеста по мотивам популярного сериала совсем не ждали пыток и издевательств. Четыре подружки в комнате ищут подсказки. Вдруг пол буквально уходит из-под ног одной из них.

Ребенок провалился в нишу с высоты около двух с половиной метров. С травмами 9-летняя девочка попала в больницу.

На жутких кадрах из соцсетей запечатлено начало пожара на хоррор-квесте. По замыслу аниматор должен был поджечь газовой горелкой лампу в клетке, где были заперты дети. Но от огня загорелись пластик и полиэтилен на потолке. Как итог: шестеро попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. Аниматор и организатор квеста стали фигурантами уголовного разбирательства.

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Дарья Абрамова отмечала день рождения друга. Перед ужином в ресторане именинник предложил сыграть в игру, после которой девушка еще долго приходила в себя и даже прорабатывала травму с психологом.

«Мне стало страшно от всего. Вдруг меня кто-то заденет, что-то ударит», — поделилась Дарья Абрамова.

А причиной такого страха стало нападение актера.

«Я побежала смотреть в угол комнаты подсказку. Оттуда выбежал актер, схватил меня за руку, потянул. Я испугалась очень сильно, выхватила руку, побежала дальше. Но потом он меня схватил и укусил», — рассказала девушка.

Обращаться в полицию Дарья не стала, мол, и другу день рождения не хотела портить, и отказ от претензий перед началом игры подписала. Однако юристы считают, что в случае причинения вреда необходимо действовать.

«Если вы вдруг пострадали во время квестов, которые грешат большим травматизмом, вы можете обратиться в прокуратуру, в федеральное агентство, которое блюдет все, что связано с защитой законов, прав и интересов граждан во время предоставления им различных услуг. А также можете обращаться в суд, если считаете, что вам помимо реальных травм, был причинен еще и моральный вред», — объяснил адвокат Александр Трещев.

Как регулируется индустрия квестов в России

На сегодняшний день индустрия таких мероприятий на законодательном уровне практически не регулируется. Поэтому непонятно, кто должен нести ответственность за несчастные случаи во время квестов.

«Сферу квестов сложно регулировать, потому что ее не существует. Официально в юридическом поле ее просто нет. То есть непонятно, что это. Это театральная постановка? Это аттракцион? Это какая-то викторина? Что это — непонятно. И поэтому, когда происходят несчастные случаи, все разводят руками и не понимают, что делать», — уточнила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Пока законотворцы смогли внедрить лишь ГОСТ на квесты для несовершеннолетних. Он вступил в силу 1 марта 2024 года и закрепил понятие «квест» в законодательстве. В нем прописаны требования к организации мероприятия, безопасности, помещению, сюжету.

«На самом деле пункты не очень сложные. Это видеонаблюдение, и видео должно храниться не менее 14 дней. Это возможность родителям наблюдать за тем, где участвуют их дети. Это запрет на любой физический контакт с ребенком. То есть ребенка нельзя бить, нельзя толкать. Запрещено использовать любые колющие, режущие предметы. Запрещено использовать огонь, токсические и химические вещества. Обязательно очень жестко проверяется крепление декораций, потому что ни в коем случае ребенок не должен упасть», — перечислила депутат Стенякина.

ГОСТ для взрослых находится на стадии обсуждения. Хотя идею уже поддержали.

«Регулирование, само собой, нужно за счет того, что очень многие творцы, назовем их так, открывают один-два квеста, не понимая ничего про оказание услуг в целом. В принципе не смотрят в будущее или, так скажем, халатно относятся к действующему законодательству. И в результате их действий наступают травмы», — высказался совладелец сети квестов Владимир Жиганов.

Как страдают сами сотрудники квестов

Но бывает, что травмы получают и актеры.

«Контактные игроки — это люди, которые во время того, когда актер их пугает, сами начинают нападать на актера. Это очень неприятно на самом деле, когда ты пугаешь человека, а тебе может прилететь в лицо. Такое бывало неоднократно у меня», — призналась актриса квестов Ева Власенко.

Еве 16 лет, и она работает как раз на контактных квестах, где есть несколько уровней жестокости.

«Есть еще hard — это полный уровень контакта. То есть там могут быть какие-то удары, могут зажимать болевые точки, также могут довольно сильно уронить или толкнуть. Единственное, что может использоваться в случае, если на это дается дозволение самого игрока, — это шокер. То есть его используют в крайних случаях, редких, именно в определенных квестах. И бьют не просто подносят и бьют, а остаточным током. То есть зажимают, отпускают и сразу прикладывают к коже», — объяснила актриса Власенко.

Популярность контактных квестов постепенно снижается. Но спровоцировать выброс адреналина и вызвать страх можно, даже не дотрагиваясь до человека.

О чем важно помнить на хоррор-квестах

Авторы программы решили проверить, насколько страшными могут быть хоррор-квесты, и отправились на такую игру.

По сценарию, единственный шанс выбраться отсюда живым — это узнать, чего хочет убийца, и разгадать все его головоломки. На это отводится ровно час. Если участники не справятся, мучитель вернется.

Нужно перехитрить убийцу и избежать встречи с ним. Но в каждой комнате ждет очередная запертая дверь и новая загадка. Чтобы держать игроков в напряжении, используется эффект неожиданности. Жути добавляет и голос, который дает подсказки.

«Пароль из десяти цифр. Цифры — количество органов в банках. Порядок в стихах».

Ближе к концу игры стало понятно: маньяк преследует цель: сделать игроков такими же, как он.

«Вы только что убили человека», — заявил голос.

Несмотря на то что прямой угрозы в этом квесте нет, в какой-то момент он перестает быть похожим на простую игру. И здесь очень важно напоминать себе: все это не по-настоящему.

Участвовать в квестах или нет, каждый решает сам. Очень важно, чтобы организаторы тщательно следили за безопасностью. И не нужно забывать: если игра выходит из-под контроля, человек имеет право ее завершить.

А теперь несколько советов. От участия в хоррор-квестах, даже бесконтактных, лучше отказаться особо впечатлительным людям.

«Любое нестабильное состояние, переживание острой травмы, декомпенсированные психиатрические заболевания, тяжелый хронический стресс, когда ресурсы организма истощены и человек не может выдерживать психоэмоциональные нагрузки, — это полное противопоказание для таких хорроров. Последствия могут быть самые непредсказуемые», — подчеркнул психиатр Василий Шуров.

Сегодня есть возможность выбрать квесты по душе: от культурно-исторических до научно-познавательных. А испытывать стресс и страх, заплатив за входной билет, совершенно необязательно.