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Рехабы призваны поддерживать и направлять людей в борьбе с их пагубными зависимостями. Однако не всегда те, кто должен помочь, действуют профессионально.

Вместо лечения — издевательства. Кто виноват в смерти пациента из Ставропольского края? Правда, что в некоторых реабилитационных центрах практикуют пытки? И какие методы лечения от алко- и наркозависимостей на самом деле эффективны? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Чем может закончиться реабилитация в рехабе

Леденящая душу история из Ставропольского края не сходит с полос газет и информагентств. Журналисты и правозащитники пытаются разобраться в причинах смерти 29-летнего Артема Хоменко, который проходил лечение от наркозависимости в реабилитационном центре «Здоровый Кавказ» в Пятигорске. Первой страшную новость узнала его мама.

«Он не звонил ни в субботу, ни в воскресенье. В воскресенье вечером я уже набрала руководителю Светлане Александровне. На что она мне написала, что он проштрафился. А 29-го уже ночью, в 21:13, она позвонила мне. И сказала: „У нас плохие новости. Артем умер“», — поделилась Ирина Хоменко.

Она позвонила супруге сына. Та сразу поехала в рехаб. Но то, что девушка там увидела, повергло ее в еще больший ужас.

«Я думала, сердце лопнет. Он весь избитый был, весь. У него были на лице ожоги от электрошокера. С ногами что-то было. Одна нога, такое ощущение, как будто поломана. Гематомы на ногах, ссадины, Руки все в ссадинах», — рассказала вдова Артема Мария Хоменко.

Несмотря на увечья и раны, официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Ни родственники, ни друзья погибшего в это не верят. А страшные подробности, которые рассказывают другие пациенты центра на условиях анонимности, просто шокируют.

«В течение трех дней на моих глазах доводили до смерти парня, Артема. Я в тот момент находилась в двух-трех метрах от него, замотанного в ковре. На протяжении этих трех дней по указанию консультантов со смены его периодически разматывали, сильнее заматывали в простыню, перевязывали стяжками, скотчем. Затем заматывали в ковер так, чтобы была видна одна голова. И, соответственно, он там лежал на протяжении трех дней», — уточнила свидетельница происшедшего.

Мольбы о пощаде, по словам очевидцев, вызывали лишь еще большую жестокость.

«Когда он начал просить на третий день о помощи, говорить о том, что у него сломаны ребра, что он не может дышать, консультант говорила: „Начинайте его бить, бейте его по лицу, чтобы он замолчал“. Сама она на моих глазах ходила по его телу, била его по лицу, по ногам», — добавила очевидица.

Свидетели утверждают, что Артема развязали только после того, как он начал биться в предсмертной агонии.

«Размотали этот ковер, пытались его откачать. Я увидела уже его серое лицо. Не знаю, в этот момент он умер или нет, но видела я его мертвым уже. В общем, задохнулся в этом ковре», — вспомнила пациентка клиники.

В чем заключается большая проблема реабилитационных центров

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Смерть Артема вскрыла огромную проблему — отсутствие контроля и надзора за реабилитационными центрами.

«У нас нет документов, регламентирующих деятельность рехабов. Минтруд и Минздрав не договорятся никак. Поэтому в идеале реабилитационный центр существует при медицинской клинике, работает по медицинской лицензии. Мы сотрудничаем и с местными органами полиции, и с местными органами управления», — объяснил нарколог Василий Шуров.

Большинство рехабов — заведения закрытого типа. Это связано со спецификой работы: больного необходимо изолировать от негативного окружения и показать альтернативную здоровую жизнь.

«Лечение и изменение жизни зависимого человека заключается не только в том, чтобы он бросил наркотики, алкоголь или поведенческую, допустим, зависимость. А в том, чтобы в целом его образ жизни изменился, чтобы изменились его принципы, смысл жизни, ценности», — подчеркнула заместитель председателя правления «Национального антинаркотического союза» Алина Рудакова.

К примеру, сотрудники одного из центров делают упор не только на лечении, но и дальнейшей социализации людей, проходящих реабилитацию.

«Когда они покинут пределы нашего центра, они не только смогут оставаться чистыми и трезвыми, потому что мы здесь даем им для этого всю необходимую информацию, обучаем всем необходимым навыкам, но так же элементарно приготовят себе какую-то простейшую еду», — рассказал руководитель реабилитационного центра Омар Омаров.

Понятно, что жесткие меры иногда тоже неизбежны. Например, когда больной не контролирует свои действия и представляет опасность для окружающих. Но применение силы не подразумевает пытки и издевательства.

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«Да, могут быть наложены определенные ограничения. Они не насильственные, проговариваются заранее. Любое насилие: психологическое, физическое, связывание, когда морят голодом, бреют налысо, бьют — это преступление против личности», — отметил врач Шуров.

Если заявления об издевательствах сотрудников ставропольского рехаба подтвердятся, они сами могут оказаться в учреждении закрытого типа, где у них будет время обдумать свои действия и встать на путь исправления. Статья «Истязание» предусматривает до трех лет лишения свободы. Кроме того, проводится проверка по факту смерти мужчины. Если ее признают насильственной, фигурантам грозит куда более серьезное обвинение и длительные тюремные сроки.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила старший помощник руководителя управления СК РФ по Ставропольскому краю Яна Шерстобитова.

Как помочь близким с зависимостью

По словам Алины Рудаковой, сегодня есть огромное количество таких направлений и по разным абсолютно видам аддикции, разным зависимостям. Поэтому от человека нужно только желание.

«Это абсолютно бесплатно. Группы доступны в большинстве городов, работают практически 24 на 7. Поэтому это такая практически круглосуточная бесплатная помощь, которая действительно работает. Второй вариант, который мы рассматриваем, — это амбулаторная индивидуальная работа с психотерапевтом или с психологом», — уточнила она.

В случае, когда эти варианты пройдены безуспешно, остается лишь реабилитация. Главное — найти по-настоящему эффективный и безопасный центр. Организация должна иметь лицензии на лечение наркомании, алкоголизма, психотерапию. С осторожностью следует относиться к дешевым центрам. Увы, но в данном случае экономия может сыграть злую шутку.

Надо запомнить: рехаб — это не тюрьма. Это место, где спасают жизнь близкого. Поэтому условия центра важно проверять лично, а также искать отзывы тех, кто успешно прошел реабилитацию.