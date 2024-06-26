Такого не ожидал никто: как родные Жанны Фриске отнеслись к ее «появлению» на сцене

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Память певицы Жанны Фриске почтили необычным образом, создав ее образ с помощью современных технологий. Понравилось ли это родным звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Жанну Фриске оживили при помощи искусственного интеллекта. Как на это отреагировали ее близкие? Правда, что отцу артистки стало плохо от переизбытка чувств? Действительно ли сестра звезды собирается вернуться на сцену? И какая еще трагедия недавно случилась в семье Фриске? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Жанна была очень спокойным человеком. Она не любила громких скандалов, плохих эмоций у людей. Любила хорошую, нормальную жизнь», — заявил отец артистки Владимир Фриске.

В 2024 году Жанне Фриске могло бы исполниться 50. Певицы не стало девять лет назад. В годовщину этой печальной даты организаторы музыкальной премии присудили ей посмертную награду, которую получили родные певицы.

«У меня одни эмоции. Я ничего не могу сказать сейчас, еще это не переварил. Даже не готов был к этому… Очень приятно, что почти десять лет помнят ребенка. И так это все сделали красиво, так все это хорошо сделано. Я представляю, что сейчас те, кто смотрят по телевизору, кто ее любил…» — признался Владимир Фриске.

Чтобы почтить память Жанны, участницы «золотого состава» группы «Блестящие» спустя годы снова вышли на сцену вместе. К ним присоединилась сестра Фриске Наталья. Она призналась, что очень переживала и даже плакала на репетициях. Но в назначенный день волнение вдруг таинственным образом исчезло.

«Сегодня на удивление прошло все очень как-то легко. Видимо, Жанна меня как-то поддержала, наверное, не знаю», — предположила Наталья Фриске.

Сама Жанна тоже предстала перед зрителями. Ее образ сгенерировали с помощью современных технологий. Такого не ожидал никто. Отец артистки перенервничал, ему понадобилась медицинская помощь.

«Я так расстроился, у меня сердце прихватило. Я думал, что дочка Наташа будет петь один куплет ее песни. Но не знал, что покажут… На экране ее живую. Мне что-то плохо стало сразу», — признался он.

К счастью, рядом с Владимиром Борисовичем оказалась дочь. Она помогла папе справиться с эмоциями.

«Сегодня была подготовлена более-менее. Если бы я сегодня это в первый раз увидела, мне кажется… Сейчас бы я здесь не стояла, меня бы успокаивали», — высказалась Наталья Фриске.

Когда-то девушка и сама пыталась строить музыкальную карьеру. Даже пела вместо Жанны Фриске в «Блестящих». Потом записала несколько сольных композиций. Но из-за постоянного сравнения с сестрой ушла из профессии в другую сферу — стала визажистом. Выступление на премии спровоцировало слухи о возвращении Натальи в шоу-бизнес, однако та их опровергла.

«Нет, боже упаси. У меня ребенок. Я занята домашними делами, своей доченькой. Мне очень важно, чтобы она росла в моем присутствии, чтобы я всегда была рядом с ней. А гастроли, сами знаете, что это… Такое себе. Неделями не видеть дочь, мне кажется, я с ума сойду. Один день не вижу, уже с ума схожу», — заявила она.

Но, возможно, семейную династию продолжит ее наследница — малышка Луна?

«Ой, это еще та артистка. Мне кажется, похлеще тети будет. Это все мы в дедушку, в папу нашего. Папа у нас тоже, он в прошлом артист», — поделилась сестра певицы.

Кстати, сын Жанны Фриске Платон тоже увлекается музыкой. Он играет на гитаре. Талант мальчика уже оценил Сергей Жуков и по секрету сообщил, что хочет пригласить его в свой новый проект.

«Очень круто музицирует. И я думаю, что мы придумаем что-то интересное для того, чтобы и молодые таланты могли развиваться. Абсолютно вне тени звезды самой мамы, а уже будучи самим собой», — уточнил он.

«Если он выберет эту дорогу — хорошо. Это будет его выбор. Но он молодец, в маму, что сказать», — призналась Наталья Фриске.

После смерти Жанны Фриске ее возлюбленный Дмитрий Шепелев запретил родственникам артистки общаться с Платоном. Много лет бабушка, дедушка и тетя пытаются добиться встреч с ребенком. Но телеведущий остается непреклонным. В этой истории было много скандалов, взаимных упреков, обвинений. Несколько раз дело чуть не дошло до драки.

«Мы ехали в самолете. Он не знал, что я буду там лететь. Он так перепугался, когда меня увидел. Залез под переднее кресло. Я ему говорю: „Что, падла, прячешься? В лицо посмотри“», — рассказал Владимир Фриске.

«За все эти девять лет столько было всего. И самое первое — это то, что он потерял дочь. Это, естественно, ему очень сильно ударило. У него уже, если не ошибаюсь, девять стентов в сердце. У мамы тоже проблемы со здоровьем. Но я как-то пытаюсь их поддерживать морально», — поделилась сестра певицы.

А недавно в семью Фриске пришла новая беда — умерла от онкологии двоюродная сестра Жанны Татьяна. Ей было всего 39 лет.

«Она делала разные процедуры. Оказывается, у нее уже была четвертая стадия», — уточнил отец звезды.

Трагедия еще больше подкосила Владимира Фриске. По словам мужчины, он держится из последних сил только ради младшей дочери и внучки. А еще не теряет надежды однажды снова увидеть внука Платона. Обнять его и рассказать, как сильно скучал.