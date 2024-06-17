«Должен смягчиться»: Орлова попросила о разговоре с сыном Фриске
Орлова надеется на смягчение нрава Шепелева для встречи с сыном покойной Фриске
Фото: Instagram* / olgaorlova1311
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После смерти эстрадной певицы — ее сына Платона взял под крыло отец Дмитрий Шепелев.
Крестная мать сына покойной эстрадной певицы Жанны Фриске попросила Дмитрия Шепелева позволить ей встретиться с ребенком. Об этом телеведущая Ольга Орлова рассказала в беседе с 7Дней.ru.
«Платон растет, он уже не маленький. Мне кажется, Дима должен смягчиться и разрешить», — заявила Орлова в девятую годовщину смерти Фриске.
Друзья и близкие покойной звезды, в том числе Орлова, собрались у могилы Жанны Фриске. Шепелев вместе с сыном Платоном опять решили не появляться на кладбище в памятную годовщину. Телеведущая пообещала не злоупотреблять доверием, если все же он даст увидеться с мальчиком.
Экс-солистка «Блестящих» подчеркнула, что она «ничего плохого» Платону не скажет. Орлова устала обращаться к мальчику через телеэкран — звезда просто хочется поговорить с ним, но уже почти десять лет ей это никак не удается из-за нрава Шепелева.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев очень строго воспитывает своего сына — он запретил ему использовать гаджеты. Все из-за одного яркого случая, когда Платон взял в руки планшет.
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