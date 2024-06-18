Грозит десять лет: почему могут посадить автора хитов Баскова и Долиной

Автора песен Назарову могут посадить на десять лет из-за конфликта с соседями

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поэтесса Татьяна Назарова долгое время воюет с соседями. Почему эта история может закончиться для нее тюремным сроком, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Автор песен «Больно мне, больно» и «Ах, какая женщина» может угодить за решетку на десять лет. В каком преступлении обвиняют Татьяну Назарову? И почему она считает, что ее подставили? Из-за чего поэтесса конфликтует с соседями? Правда, что она угрожала им расправой топором? И кто отравил ее домашних питомцев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Объявили, что все закрывается. Ни концертов, ни массовых скоплений, собраний людей не будет. И в тот момент, наверное, была какая-то легкая паника, что я даже с перепугу завела кур пять штук», — рассказала композитор.

63-летняя Татьяна Назарова — настоящая легенда российской поп-сцены. Она написала хиты «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно» и много других шлягеров для Аллы Пугачевой, Николая Баскова, Ларисы Долиной. В 2017 году композитор переехала жить из Москвы в Сочи, чтобы ухаживать за больной матерью. Поэтесса боится, что может оказаться за решеткой. Недавно против нее возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

«19 апреля я как свидетель. На другой день подъезжаю — уже подозреваемая. На третий день я уже обвиняемая с подпиской о невыезде», — уточнила она.

Соседка Назаровой Любовь Куликова обвинила поэтессу в избиении. Якобы Татьяна с металлической трубой в руках напала на нее на улице. И теперь у нее ушибы и сломаны ребра.

«Произойдет суд. Суд, судья. Тем более это второе уголовное дело. Есть у этого человека голова? Или нет?» — высказался сосед Сергей Куликов.

«Я показала следователю свои руки. Говорю: „Посмотрите, у меня на руках ни царапины, ничего нет. Не было никакой потасовки, драки не было. Я ее не била“», — подчеркнула автор песен.

Назарова уверяет: ее оклеветали. По словам поэтессы, семья Куликовых хочет от нее избавиться. Дело в том, что у нее большое хозяйство. Помимо птичника и пасеки, она держит огромное количество собак и кошек, которые раздражают соседей.

«Куликов приходит и тарабанит мне со всей силы… Говорит: „Забери своих собак“», — вспомнила Назарова.

«Когда собаки лают, я подхожу и стучу, чтобы она собак убрала. Бабушке стало плохо. Я говорю: „А моему внучку четыре года. И когда он родился, окна мы не открываем. Потому что весь лай туда идет“», — объяснил Сергей Куликов.

Назарова рассказывает: конфликт разгорелся шесть лет назад. У нее один за другим стали умирать животные. Оказалось, что 13 кошек отравили. Татьяна уверена: это дело рук соседей. Ведь она не раз замечала, как Куликов с супругой подбрасывают на ее участок колбасу.

«Ходит Куликов по площадке. В руке у него пакетик беленький, полиэтиленовый, в котором уже заготовлена… Уже Люба сделала отраву. И он выходит прямо к бордюру сюда и начинает методично забрасывать», — рассказала поэтесса.

Когда отравили любимую собаку Татьяны Назаровой, она в порыве гнева взяла в руки топор и отправилась на разборки к соседям.

«Пошла я к ним с этим поругаться. Погрозить, поругаться. А, Геннадьевич стоит у калитки. Я ему говорю: „Валентин Геннадьевич, смотри, как я этих тварей сейчас убивать буду“. Нарочно громко-громко говорю. В этот момент слышно, как она кричит: „Дура ты, дура. Я буду травить твоих животных, и ничего мне за это не будет. Закона такого нет“», — вспомнила Назарова.

«В любом случае есть более цивилизованные методы выхода из конфликта. Если Татьяна уверена, что ее собак травили, то есть имеет место жестокое обращение с животными, необходимо обращаться в полицию с заявлением о совершении преступления в отношении ее животных», — объяснила адвокат Гюзель Пушкарева.

За противоправные действия Татьяне Назаровой дали год условно. После этого она установила на своем участке камеры наблюдения. А затем отнесла видеозаписи в полицию, написала заявление на Любовь и Сергея о травле животных.

«Два раза она попала на камеру. Это однозначно видно, что это Куликова», — отметила поэтесса.

И вот теперь заявление от соседей о нанесении тяжелых увечий. Татьяна Назарова в шоке. Она уверяет, что в ту злополучную ночь поймала Куликову у себя во дворе при попытке разбить очередную камеру.

«Она встает с земли, и у нее в руках труба металлическая. Она меня ей ударила. Я так: ой. Она говорит: „А что ты хотела? Вот теперь ты у меня точно сядешь“», — рассказала композитор.

Во время потасовки Любовь Куликова получила только ссадины и синяки. Зафиксировала травмы в больнице. Но каково же было удивление Назаровой, когда в своем заявлении в полицию соседка написала совершенно другое.

«В самом первом заявлении, написанном 4 января, когда это все случилось, имеем ссадины на лице и претензию, значит, предъявить моральный ущерб, компенсировать. А через год и четыре месяца это превращается в 11 сломанных ребер, в десять. И статья 111, часть вторая — до десяти лет лишения свободы», — сравнила Татьяна Назарова.

«Просто так сказать о том, что эти повреждения были получены именно от действий Татьяны, не получится. Там должна быть совокупность медицинских документов, говорящих о том, что увечья были получены именно в тот отрезок времени, о котором идет речь», — уточнила адвокат Пушкарева.

Сейчас уголовное дело о нападении на Куликову вернули на дополнительное расследование. Назарова надеется, что в ситуации разберутся. И в итоге не она понесет наказание, а соседи, которые, по ее словам, несколько лет изводят животных поэтессы.