Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

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Поход к парикмахеру в середине лета станет успешным не только для имиджа, но и для карьеры. Не упустить открывающиеся возможности поможет лунный календарь.

В самом разгаре лета одни отправляются в долгожданные путешествия, а другие наконец находят время посетить все те мероприятия, на которых так хотелось побывать, но из-за круговорота неотложных дел все не получалось. Однако все отдыхающие схожи в одном желании — во время отдыха каждому хочется чувствовать себя красивым и даже неотразимым.

К счастью, июль 2024-го окажется одним из самых благоприятных месяцев в году для того чтобы все желающие смогли удачно изменить прическу. Именно в этот период будет много дней, когда положение и фазы Луны положительно скажутся на состоянии и красоте волос. Когда именно стоит делать новую стрижку, в какие дни процедуры принесут наилучший результат, а когда все же стоит воздержаться от похода в парикмахерскую, об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Общие тенденции для стрижек в июле 2024

В середине лета «свое» время для стрижки смогут найти не только любители роскошных локонов, но и поклонники коротких причесок. Волосы, остриженные в период убывающей Луны, отрастают медленнее обычного. Так, если проститься с длиной с 1 по 5 и с 27 по 31 июля, можно надолго забыть о необходимости посещать парикмахера для сохранения идеальной прически.

Тем, кто преследует противоположную цель и хочет как можно быстрее отрастить длинные волосы, стоит сделать стрижку в период растущей Луны — с 7 по 20 июля. Считается, что манипуляции в это время увеличивают скорость роста шевелюры.

А вот в дни новолуния 6 июля и полнолуния 21 июля поход к парикмахеру рекомендуется пропустить. Стрижка, сделанная в эти даты, может забрать у человека удачу, успех и даже подпортить здоровье.

Самые благоприятные дни для стрижки в июле 2024

В июле 2024 года благоприятных дней для посещения салонов красоты окажется больше обычного. Причиной тому Луна, которая трижды зайдет в гости к Венере.

Данная планета является символом женственности, красоты и эстетики. Поэтому, согласно астрологии, ее влияние поможет каждому подчеркнуть свою красоту и индивидуальность.

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«Обещанные лучшие дни месяца для наведения красоты — это когда Луна заходит в гости к Венере, а также пребывает в знаке Телец или Весы. Это 1 и 2 июля. Правда 2-го числа период с 12.00 до 19.00 часов по московскому времени рекомендуется пропустить. Это 12, 13 и 14 июля до 17.00. Также 28 и 29 июля до 15.00», — подсказывает астролог.

Стрижки, сделанные в перечисленное время, подарят своим обладателям очаровательный и неотразимый женственный образ, который точно не останется без внимания.

Также парикмахерскую рекомендуется посещать в дни, когда Луна зайдет в знак Льва. Это 7 июля с 12.00, 8 и 9 июля с 17.00. Новые прически, сделанные в это время, помогут выделиться из толпы и привлечь восторженные взгляды окружающих. Кроме того, преображения в этот период способны привлечь в жизнь удачу и громкий успех.

Желающим омолодить свой образ и попробовать нечто совершенно новое стоит проводить манипуляции с волосами, когда Луна станет гостьей двух воздушных знаков зодиака — Близнецов или Водолея. Это 3 и 4 июля, а также 22 и 23 июля до 16.00.

«Дни, когда стрижка получится очень правильной и будет долго сохранять форму, когда Луна заходит знак в Деву. Это 9 июля до 17.00, а также 10 и 11 июля», — рассказывает эксперт.

А 26 и 27 числа Луна встретится со знаком Овна. В эти даты рекомендуется делать мужские стрижки или прически спортивного типа, ведь они долго будут сохранять желанный внешний вид.

Когда делать денежную стрижку в июле 2024

Ориентируясь на лунный гороскоп можно также понять, в какие дни необходимо сделать новую прическу, чтобы привлечь финансовый успех.

В июле 2024-го тем, кто склонен к авантюризму, хочет что-то изменить в жизни и добиться новых карьерных высот, важно отправиться в салон красоты во время, когда Луна войдет в знак Стрельца. Такими днями будут 17, 18 (однако стоит пропустить время с 11.00 до 16.00) и 19 июля до 11.00.

«Так называемые „статусные“ стрижки лучше делать тогда, когда Луна заходит в знак Козерога. Это 19 июля с 11.00 и 20 июля», — говорит специалист.

Неблагоприятные даты для стрижки в июле 2024

Зачастую добиться желанной прически не получает в период, когда Луна посещает водные знаки зодиака — Рака, Скорпиона и Рыб. Стрижки, сделанные в это время, получаются бесформенными, а волосы быстро лоснятся.

Тем, кто в июле хочет избежать шевелюры непривлекательного вида, важно избегать парикмахерского кресла 5 и 6 июля, 14 числа с 17.30, 15, 16, 23 с 16.30, 24 и 25 июля до 18.00.

Несмотря на то, что для создания новой стрижки перечисленные дни неблагоприятны, их все же можно провести с пользой. Уход за волосами в это время будет поистине эффективным. Данные даты располагают к увлажнению, питанию и укреплению волос.