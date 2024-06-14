Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороскоп на июль 2024

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В середине лета многие знаки зодиака столкнутся лицом к лицу с вопросами, которые длительное время игнорировались. Для достижения успеха важно действовать с осторожностью.

Середина лета 2024 года принесет в жизнь всех знаков зодиака немало изменений. Заряженные солнечной энергией и движимые энергией планет подопечные четырех стихий начнут активно действовать, чтобы добиться давно поставленных перед собой целей и кардинально изменить свою жизнь. Однако для достижения хорошего результата одного желания недостаточно.

Каким знакам зодиака в июле важно приложить максимум усилий, а чье время еще не пришло, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на июль 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В самом начале июля 2024-го ретроградными станут аж две планеты — Сатурн и Нептун. Согласно астрологии, небесные тела, вступающие в данное движение, акцентируют внимание людей на важных аспектах их жизни, в которых присутствуют некие недостатки. Также ретроградные планеты дают возможность подумать над всеми ошибками.

«Самую большую активность ретроградные планеты дают в течение первых двух недель. Так вот, Сатурн и Нептун будут наводить некий порядок, выводить на поверхность то, что ранее было скрыто», — объясняет астролог.

Иными словами, в течение всего июля, а в особенности в первые 14 дней месяца, будут всплывать острые вопросы, которые долгое время не давали о себе знать. Согласно гороскопу, многим знакам зодиака в этот период удастся решить сложные задачи, с которыми, как раньше казалось, справиться было невозможно. Несмотря на то, что Сатурн считается планетой большого несчастья, он также может помочь и в наведении порядка в делах.

Особенно благоприятным июнь будет для водных знаков — Рака, Скорпиона и Рыб. Подопечные этой стихии узнают много новой информации и найдут большое количество решений давно мучающих вопросов. Помочь в этом могут не только близкие люди, но и новые знакомые. Важно лишь чувствовать, кому действительно стоит доверять.

«Сложнее всего будет мутабельным знакам (те знаки зодиака, чье время приходит в последний месяц каждого сезона) — это Близнецы, Девы и Стрельцы. Сюда же идут и Рыбы. Но Рыбам будет однозначно и сложно, и легко», — рассказывает специалист.

Именно эти представители зодиакального круга получат серьезный стимул для того, чтобы действовать. Однако если в течение всего предшествующего года они сидели сложа руки, то добиться успеха будет крайне непросто.

Овен — гороскоп на июль 2024

В июле Овнам удастся многое узнать о самих себе. Огненные представители зодиакального круга смогут понять свой внутренний мир, познать свои тайные желания и открыть для себя новые возможности, о которых раньше даже не задумывались.

Также Овны ощутят острую нужду в самореализации и в раскрытии творческого потенциала. Для этого некоторые представители знака зодиака даже захотят уединиться. Гороскоп советует не отказывать себе в этом желании, ведь именно так им удастся проявить себя. Важно активно искать себя в различных делах — от танцев или рисования до творческих проектов. Тогда успех будет не за горами.

Телец — гороскоп на июль 2024

Тельцы в середине лета 2024 года окажутся в центре внимания. Их будут приглашать на различные мероприятия и встречи. Это явно не будет претить подопечным земной стихии, которых и самих потянет проводить все время в обществе. Благодаря такому образу жизни многим удастся не только наслаждаться встречами с друзьями, но и знакомиться с единомышленниками.

Также в июле многим Тельцам посчастливится исполнить свою мечту. А те, кому все же не удастся это сделать, с высокой долей вероятности сделают важный шаг навстречу к желаемому. Именно это в дальнейшем поможет реализовать задуманное. Гороскоп намекает, что мечта знака зодиака исполнится не позднее, чем в начале осени.

Близнецы — гороскоп на июль 2024

В июле Близнецы всерьез задумаются о развитии своей карьеры или создании собственного бизнеса. Удивительно, но знак зодиака, который привык плыть по течению и решать проблемы по мере их поступления, вдруг начнет четко понимать, чего он хочет достичь в будущем.

Иными словами, в этот период у Близнецов наступит новый вектор развития. Представители зодиакального круга искренне захотят реализоваться в жизни и начнут уверенно двигаться к своей цели. Согласно гороскопу, вскоре это принесет свои плоды.

Рак — гороскоп на июль 2024

В середине лета Ракам придется решать, что им важнее — отправиться отдыхать на море или же пойти учиться и поехать в крайне интересную командировку. Какое бы решение ни сделали представители знака зодиака, их будут ждать исключительно хорошие идеи и перспективные предложения.

Для того чтобы решить, какой вариант сейчас наиболее привлекателен, гороскоп рекомендует обратить внимание на то, что именно сейчас у Раков в приоритете. Не стоит сомневаться, интуиция не подведет подопечных водной стихии, и любое сделанное решение в итоге окажется полезным.

Лев — гороскоп на июль 2024

В июле 2024 года Львы столкнутся с, казалось бы, неразрешимой дилеммой. Им предстоит выбрать, сделать новый важный проект самим или все же делегировать. С большей долей вероятности представители данного знака зодиака будут склоняться к тому, чтобы решить все задачи самостоятельно. Однако, согласно гороскопу, рассмотреть стоит все же другой вариант.

В середине лета даже самым ответственным Львам стоит научиться не нагружать себя лишней работой и попробовать передавать часть задач другим людям. И важно делать это так, чтобы все участники проекта в результате были в выигрыше.

Дева — гороскоп на июль 2024

В июле Девы окажутся сфокусированы на партнерстве. Одни представители знака зодиака узнают нечто важное о своем спутнике жизни или о коллеге, а другим посчастливится обрести человека, который в дальнейшем станет незаменимым.

В любом случае, согласно гороскопу, второй месяц лета — период партнерства и договоренностей. В это время Девам важно учиться коммуницировать и находить компромиссы со всеми окружающими. Будь то клиенты или близкие люди. Именно в июле 2024-го данному знаку зодиака важно активно наводить мосты.

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Весы — гороскоп на июль 2024

В середине лета 2024-го Весы окажутся заняты решением домашних и мелких рабочих вопросов. В один момент им может даже показаться, что некоторые проблемы решить не получится. Однако, согласно гороскопу, в итоге многие сложные ситуации уладить будет достаточно просто. Главное — проявить терпение.

Также в июле Весы могут задуматься о покупке бытовой техники. Важно подойти к выбору ответственно и тщательно взвесить все «за» и «против». Помимо этого, стоит рассматривать желаемый товар с точки зрения цена — качество. Тогда сделанная покупка не только принесет радость, но и долго прослужит.

Скорпион — гороскоп на июль 2024

В июле 2024 года Скорпионов ждет новый роман. Однако удачным он окажется лишь в том случае, если представители знака зодиака будут на это всерьез настроены. А тем, в чьей жизни нет места новым чувствам, просто захочется отдохнуть и как следует развлечься.

Однако чувственным месяц окажется лишь для тех Скорпионов, у которых нет собственного бизнеса. А тем, кто уже создал свое дело, предстоит с головой окунуться в решение различных проблем и задач, связанных с их детищем. Гороскоп намекает, что стремление выйти на новый уровень будет по достоинству вознаграждено.

Стрелец — гороскоп на июль 2024

Обычно активные Стрельцы в июле 2024-го наконец захотят приостановить водоворот событий в своей жизни и отдохнуть дома. Поэтому представителям знака зодиака стоит приготовиться к довольно необычному для них месяцу. В ближайшее время шумные компании и вечеринки сменятся на домашний уют в кругу самых близких.

Также в середине этого лета перед Стрельцами встанет вопрос переезда или кардинального обновления интерьера. Сам знак зодиака не будет противиться такому расположению дел и всецело погрузится в домашние хлопоты, которые в итоге доставят ему настоящее удовольствие.

Козерог — гороскоп на июль 2024

В июле 2024 года у Козерогов появится возможность уехать в недалекую, но в тоже время в интересную поездку. Для одних представителей знака зодиака это будет яркое путешествие, а для других — важная командировка.

Также во второй летний месяц Козероги, чье время обычно расписано буквально по секундам, наконец начнут наслаждаться компанией близких людей. А некоторые подопечные земной стихии смогут вдоволь пообщаться со своими братьями и сестрами.

Водолей — гороскоп на июль 2024

Для Водолеев июль будет финансово активным месяцем. Именно тогда родившиеся под данным знаком зодиака раскроют свой потенциал и обретут много новых возможностей. Однако гороскоп советует сохранять здравый рассудок и не пытаться угнаться за всем сразу.

В середине лета Водолеям особенно важно взвешенно и размеренно подойти к выбору способа заработка. Для беспокойств поводов нет, ведь Вселенная будет на стороне знака и даст ему шанс пробить некий финансовый потолок и получить выгодные предложения. Главное — не забывать рассудительно мыслить.

Рыбы — гороскоп на июль 2024

Июль 2024 для Рыб окажется месяцем невероятного творческого прорыва. Однако на пути к успеху подопечным знака зодиака придется преодолеть свои страхи и проработать некоторые свои жизненные установки.

Гороскоп советует Рыбам быть активными, проявляться все свои таланты и сильные стороны. Такое поведение поможет как на работе, так и в любом другом обществе, где представителям водной стихии важно показать себя.