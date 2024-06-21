Период затяжных ссор и недопонимания: любовный гороскоп на июль 2024

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В разгар лета романтическое настроение неожиданно омрачат нагрянувшие проблемы. Каким знакам зодиака придется особенно нелегко в июле 2024 года?

В самый теплый период года в душе многих представителей зодиакального круга проснется небывалая потребность в нежных чувствах. Вот только для этого придется постараться. Ведь в июле 2024 года гороскоп уготовил немало сложностей и препятствий. Далеко не всем удастся успешно и быстро их преодолеть.

Кому звезды сулят яркие эмоции и радость в личной жизни, а каким знакам зодиака придется побороться за свое счастье, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Августа Яковлева.

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Овен — гороскоп любви на июль 2024

Жадных до впечатлений и ярких эмоций Овнов в июле 2024 года с головой накроет жажда перемен. Одинокие представители знака зодиака станут особенно активными в данный период. Все свободное время, согласно гороскопу, им желательно проводить в кругу друзей, больше общаться и знакомиться с новыми людьми. Вполне возможно, что таким образом в окружении проявится потенциальный избранник.

Овнам, которые уже обзавелись возлюбленным, звезды также обещают тягу к трансформациям. Мысли о том, что в отношениях давно царит застой и пришло время все поменять, будут тяготить на протяжении всего месяца. И все же подопечные огненной стихии важно не спешить. Прежде чем решаться на какие-либо эксперименты в личной жизни, нужно как можно лучше понять собственные желания и правильно их донести до второй половинки.

Телец — гороскоп любви на июль 2024

Тельцы в июле 2024 станут особенно загадочными и задумчивыми. Отстранившись от окружающих, представители земной стихии полностью погрузятся в себя. Реагировать подопечные знака зодиака будут исключительно на конкретные действия и поступки. Именно поэтому их возлюбленным стоит запастись недюжинным терпением.

Вполне вероятно, что Тельцы уже долгое время не давали себе отдохнуть, и последствия этого теперь дают о себе знать. Сил на романтику у земного знака также не осталось. Поэтому не исключены конфликты со второй половинкой из-за возникшего необъяснимого холода в отношениях.

Дабы не испортить все старания в один миг, Тельцам нужно все брать в свои руки — самостоятельно планировать совместный досуг, стараться по мере возможности уделять внимание возлюбленному.

У одиноких представителей знака зодиака в любовной сфере в июле изменений не предвидится. Их время еще не пришло. В этот период лучше не делать смелых шагов, а лишь присматриваться к возможному избраннику. К серьезным и длительным отношениям Тельцы пока не готовы.

Близнецы — гороскоп любви на июль 2024

Череда затяжных кризисов накроет Близнецов в любовной сфере в июле. Звезды прогнозируют подопечным воздушной стихии сложный и выматывающий период. Большая часть сил представителей знака зодиака, которые уже состоят в отношениях, будет уходить на разрешение конфликтов и саморефлексию.

Особенно сложным июль окажется для Близнецов, которые не так давно обзавелись второй половинкой. Розовые очки, через которые возлюбленный казался идеальным, в один миг спадут. Дабы сохранить отношения и вывести на новый уровень, придется приложить немало усилий.

У одиноких представителей знака зодиака дела в теплое время года обстоят куда лучше. Согласно гороскопу, они имеют все шансы встретить человека, с которым удастся выстроить длительную и доверительную связь.

Рак — гороскоп любви на июль 2024

В романтической жизни Раков в июле 2024 года воцарится период тотального застоя. Подопечным водного знака зодиака попросту не захочется ничего менять и привносить в эту сферу. Вместо решения назревших проблем они предпочтут отстраниться и переждать до более благоприятных времен.

Именно поэтому Ракам в отношениях не стоит ждать в июле каких-либо изменений в личной жизни. То же самое касается и одиноких представителей знака зодиака. Гороскоп предвещает крайне спокойный месяц.

Лев — гороскоп любви на июль 2024

В теме любви в июле 2024-го Львы чувствуют себя крайне уверенно. В их личной жизни царят гармония и взаимопонимание. Ни одна проблема или мелкая ссора не способны испортить настроение представителей огненной стихии этим летом. Согласно гороскопу, в столь благоприятный период лучше отложить все дела и как можно больше времени уделить второй половинке. Совместные прогулки и путешествия принесут множество приятных воспоминаний и пойдут на пользу паре.

Не менее плодотворным данный месяц станет и для одиноких Львов. Им звезды советуют в привычной манере сиять и заряжать собственное окружение позитивом и энергией. Будучи заметными в обществе, подопечные огненной стихии повышают свои шансы познакомиться с новыми интересными людьми. Возможно, подобное общение перерастет затем в нечто более серьезное.

Дева — гороскоп любви на июль 2024

Девам в июле 2024 года может показаться, что в личной жизни наступил застой. Какие бы действия они ни предпринимали, те не будут приносить заметных результатов. Но не стоит отчаиваться и бросать попытки что-то поменять в романтической сфере. Даже самое незначительное действие, согласно гороскопу, обязательно принесет пользу в будущем.

Важно понимать, что июль для Дев — период закладывания фундамента. Представителям знака зодиака, которые уже состоят в отношениях, звезды советуют заняться рефлексией: проанализировать последние месяцы жизни и поразмыслить, все ли их устраивает в паре.

Такого же совета следует придерживаться одиноким подопечным земной стихии. Прежде чем начинать поиски потенциального возлюбленного, лучше провести некоторое время в размышлениях. Понять свои ожидания, запросы и действительно ли есть потребность в отношениях сейчас.

Весы — гороскоп любви на июль 2024

В июле Весов ожидает череда сложностей в романтической сфере. Представители воздушной стихии будут пожинать плоды собственных действий и решений, предпринятых ранее. На фоне этого не исключены подавленность и разочарование. Ведь привыкшие все держать в балансе подопечные знака зодиака увидят и аспекты, в которых им не удалось ничего изменить.

В некоторых случаях Весы, подведя промежуточные итоги, поймут, что текущие отношения не имеют развития и вовсе не приносят удовольствия. Стоит ли пытаться спасти ситуацию или же подводить все к логическому финалу, придется решать самостоятельно. В этом и заключается главная задача июля.

Однако у тех, кто не оставит попыток что-то изменить и наладить, согласно гороскопу, уже в конце месяце случится серьезное потрясение. Вполне возможно пополнение в семье.

Для одиноких Весов темы любви и детей также будут играть не последнюю роль. Подопечные воздушной стихии давно размышляют о поиске второй половинки. Возможно, столь необычный настрой в июле и приведет их к будущему избраннику.

Скорпион — гороскоп любви на июль 2024

Скорпионы в июле 2024 года в привычной для них манере решат закрыться от окружающих и остаться наедине с собой. В романтической сфере воцарится странная и тревожная атмосфера, словно у представителей водного знака зодиака не осталось сил на какие-либо переживания.

И все же, согласно гороскопу, наиболее верная и эффективная тактика — не убегать от близких, а напротив, проводить с ними свободное время. Посещать различные мероприятия, дабы разнообразить досуг, а также всячески радовать себя спонтанными покупками и поездками. Также важно объяснить второй половинке, что сейчас настал сложный период. Вместе тяжелые времена преодолеть значительно проще.

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Стрелец — гороскоп любви на июль 2024

В июле 2024 года Стрельцы не настроены поддаваться эмоциям. Напротив, им хочется конкретики и простоты. Однако, прежде чем требовать, подопечным огненной стихии следует самостоятельно для себя решить, как должны выглядеть их идеальные отношения и получится ли у них соответствовать данным запросам.

Кроме того, важно уведомить о своих желаниях вторую половинку или потенциального избранника. Иначе весь июль Стрельцы проведут в размолвках и ссорах. И, конечно же, не забывать проявлять заботу и выказывать знаки внимания самостоятельно.

Козерог— гороскоп любви на июль 2024

Козероги в июле 2024 года чувствуют себя подавленно, словно все счастье разом выкачали из них, оставив наедине с негативными мыслями. На самом же деле подобные настроения не имеют ничего общего с реальностью. И все же представителям земной стихии нельзя опускать руки. Важно вытаскивать себя из упаднического состояния.

Согласно гороскопу, проблемы в жизни Козерогов могут начаться из-за неудовлетворенности в сексуальной сфере. Именно с этим аспектом желательно работать в первую очередь. Скупым на эмоции и проявления чувств, подопечным знака зодиака нужно акцентировать внимание не на физическом, а на чувственном проявлении любви.

Водолей — гороскоп любви на июль 2024

Гороскоп обещает Водолеям в июле 2024 года один из самых запоминающихся периодов в году. Обычно отстраненные и свободолюбивые представители воздушной стихии ощутят сильную потребность в семейной тепле и внимании близких людей. В любовной сфере воцарятся абсолютная гармония и взаимопонимание.

В это время не стоит упускать шанс отдохнуть и восполнить силы. Желательно чаще выбираться на прогулки и проводить время в интересном окружении, планировать отпуск и собственный досуг.

Крайне положительно на отношениях скажется совместно проведенное время, будь то поездка или, к примеру, поход на концерт. Пережитые эмоции и общие воспоминания укрепят чувства.

Одиноким Водолеям важно больше времени уделять творчеству. Созидательная энергия и хороший настрой сделают представителей воздушной стихии особенно заметными в обществе. Возможно, именно это поможет им завести новое знакомство с потенциальным возлюбленным. Однако также важен и общий настрой подопечных знака зодиака.

Рыбы — гороскоп любви на июль 2024

Рыб в июле 2024 года затянет в омут парадоксов. С одной стороны, они полны энергии и желания делиться ею с окружающими. С другой же, лавина чувств и эмоций, что свалится на них во второй летний месяц, захлестнет с такой силой, что представители знака зодиака попросту растеряются.

В череде быстро сменяющихся событий Рыбам важно не отдаляться от второй половинки и близких. Напротив, стараться решать проблемы сообща, без стеснения просить о помощи. И хотя Рыбы привыкли пользоваться интуицией и подолгу бездействовать, выжидая удобного момента, в июле от такой тактики лучше отказаться.

Действенны будут исключительно открытые и искренние диалоги. Однако не стоит ждать быстрых изменений. Рыбы, которые уже обзавелись второй половинкой, лишь начнут выстраивать фундамент прочных отношений. В то же время одинокие представители знака зодиака в июле вряд ли найдут потенциального избранника. На данный момент им намного важнее справится с душевными переживаниями.