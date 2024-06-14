«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Путь певицы Славы к успеху был тернистым. Почему коллеги по шоу-бизнесу не сразу приняли звезду, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава откровенно рассказала, как ее травили в шоу-бизнесе. Почему коллеги дали ей прозвище «Поющие трусы»? И кто угрожал артистке физической расправой? Готова ли она помириться с Филиппом Киркоровым после публичных разборок? И удалось ли Славе преодолеть депрессию из-за неудачной пластики груди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Наверное, уже пора мне снять клип, а то я ленивая бабка. Если у меня выходные, то мне хочется сидеть дома на кухне и смотреть сериал с детьми», — призналась певица.

Недавно Слава впервые вышла в свет после длительного перерыва. Три месяца звезда вела закрытый образ жизни, ни с кем не общалась. Артистка объяснила: у нее была депрессия из-за неудачной пластики груди, а также громких публичных разборок с хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Это такая неприятная история. Я не могу о ней говорить, честно. Мне нервную систему подорвало очень сильно это все и здоровье», — рассказала артистка.

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После того как Слава показала на всю страну жуткие шрамы на груди, на нее обрушилась волна критики. Хайдаров и его звездный друг Филипп Киркоров заявили, что артистка виновата сама. Якобы она не соблюдала рекомендации врача и злоупотребляла спиртным.

«У меня шикарное поведение. Я могу выпить в любой момент, когда мне этого хочется. Я ничего плохого в этот момент никому не делаю. Но когда у меня происходит серьезный момент в моей жизни, как, предположим, операция, то тогда я выполняю все условия, о которых говорит мне доктор», — подчеркнула Слава.

На фоне стресса певица начала чаще пить, перестала следить за рационом. За два месяца набрала восемь килограммов и даже отказалась от близости с возлюбленным. В какой-то момент артистка поняла: дальше так не может продолжаться. Она исправила грудь у другого хирурга, а позже завязала с алкоголем, начала заниматься спортом.

«Когда у тебя утром плохое настроение, как только ты встаешь на дорожку, тебе сразу становится легче. Это, клянусь, у тебя вырабатывается серотонин естественный. И это действительно: спорт — это, конечно, жизнь», — заявила звезда.

Похудевшая Слава снова полюбила себя и вернулась к полноценной жизни. Она затеяла в доме ремонт, стала больше времени проводить с единственным внуком, помирилась с любимым. Знаменитость поняла, что никогда нельзя отчаиваться и сдаваться. Ведь это не раз выручало ее и в работе.

«Я уже… сколько я лет на сцене? На сцене сколько лет? Да, 25 будет», — отметила певица.

Путь Славы к популярности был тернист. В начале карьеры ее не желали принимать коллеги. Они пренебрежительно относились к начинающей артистке.

«Все считали, что я „Поющие трусы“, телка олигарха. И все понятно. Из этого вытекающие все последствия», — рассказала исполнительница.

Словесные перепалки с коллегами нередко заканчивались драками. А в 2017 году одна известная певица даже угрожала Славе физической расправой после ссоры на светской тусовке.

«Если со мной вдруг что-то произойдет, вы знайте, прекрасная, что люди знают ваше имя. И если со мной или моей семьей что-то случится, все знают, кто и что мне угрожал», — предупреждала звезда.

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Также Слава выясняла отношения с Тарзаном, Тимати и Яной Рудковской. Назвала Ксению Собчак несексуальной женщиной. В ответ телеведущая даже попросила певицу высказать ей все претензии в лицо.

«Оказалось, что я гениальная просто певица, которую любит вся страна и не только наша. Поэтому все они сейчас идут *****», — заявила артистка.

Слава уверяет: в шоу-бизнесе царят жестокие нравы. Но она научилась защищать себя. Теперь звезда старается поддерживать коллег, которые, как и она, столкнулись с травлей.