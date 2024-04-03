Дорожка вместо алкоголя: певица Слава кардинально изменила образ жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Слава призналась, что полностью изменила свою жизнь. Какие события повлияли на артистку, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава рассказала о необычном хобби. Что она высаживает на своем участке? Из-за чего артистка решила кардинально изменить образ жизни: занялась спортом и практически полностью отказалась от спиртного? Какое обещание звезда много лет назад дала Любови Успенской? И почему до сих пор не может его выполнить? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне хочется общаться с интересными, воспитанными людьми. А я не очень воспитанная, наверное, не очень интересная», — предположила артистка.

После недавнего скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым певица Слава неожиданно пропала с радаров. Подписчики заволновались. Звезда перестала выкладывать видео. Хотя до этого часто выходила в эфир, особенно после пары бокалов.

«Я, конечно, вчера дала жару. Что-то нахрюкалась так после концерта. Хорошее настроение очень было», — заявила звезда в одном из видео.

Слава призналась: она полностью изменила свою жизнь. Сократила количество спиртного. Конечно, совсем исключать алкоголь не хочет. Но теперь выпивает исключительно по праздникам.

«Я люблю очень выпить. И я пыталась не пить какое-то количество времени. И я сейчас особо не пью. Хотя вот сейчас я выпила коньячку и шикарно себя чувствую. Вообще просто замечательно», — подчеркнула певица.

«Уже такой возраст, что пора думать про внешность, про организм, про то, как влияет алкоголь негативно. Поэтому она это все взвесила и поняла, что спиртное не красит человека. И решила вести ЗОЖ (здоровый образ жизни. — Прим. ред.)», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

«Бросать пить, вставая на лыжи. Алкоголь — зло. Но в умеренных дозах почему нет? Другое дело, что если переусердствовать, особенно с женским организмом, это на лице почему-то всегда сказывается. Это очень видно сразу», — уточнил певец Александр Панайотов.

Но самое главное — артистка, которая много лет отказывалась заходить в тренажерный зал, уже почти два месяца регулярно занимается спортом.

«Да, спорт все время, постоянно. Теперь уже каждое утро дорожка по 30 минут. На скорости пять я просто иду. Я не издеваюсь над собой. Это, наверное, следующий шаг к каким-то упражнениям», — допустила звезда.

Слава призналась: начало каждой тренировки для нее — серьезное испытание. Но потом приходит удовлетворение.

«Тяжело. Вообще совершенно не хочется. Но я поняла, что когда ты себя заставляешь это делать, то есть когда у тебя утром плохое настроение, как только ты встаешь на дорожку, тебе сразу становится легче. Это клянусь. У тебя вырабатывается серотонин естественный. И это действительно: спорт — это, конечно, жизнь», — подчеркнула Слава.

По словам певицы, осознание пришло к ней после череды проблем со здоровьем. Она боролась с депрессией, потом мучил сильный кашель, который никак не проходил. В тот период Слава вдруг отчетливо поняла, как важно беречь себя. И заботиться о своем теле и организме. Семья поддерживает артистку, особенно возлюбленный Анатолий.

«Несмотря на то, что мы уже привыкли быть самостоятельными, самодостаточными, но хочется, чтобы нас все равно просто боготворили, сыпали на нас просто миллиарды бриллиантов, внимания, тепла, любви и заботы», — заявила Слава.

Мужчина просит спутницу меньше работать. И больше отдыхать. Но певица ненавидит бездельничать. Даже когда она не на гастролях, все равно не может просто лежать на диване с книгой. Как только выдается выходной, мчится к дочери помогать с маленьким внуком Арсением.

«Покажи, Саша, где сопельки потекли? Дай я вытру сама, *****, в телефоне», — сказала певица.

Слава обожает малыша. Но из-за постоянной занятости не успевает покупать ему подарки. Выручают поклонники.

«Ребята и девчата, которые ходят ко мне на концерты. Они все за меня это делают. Они ему дарят подарки. И всякие игрушки, носочки, погремушки. Все подряд вообще. Даже памперсы мне подарили на один концерт», — отметила исполнительница.

Артистка сама выращивает овощи для внука. Во время пандемии коронавируса она увлеклась садоводством и поставила на участке теплицу. Там у нее помидоры и огурцы. Кроме того, звезда давно сажает у себя на территории цветы.

«Я люблю копаться в земле. Могу кого угодно там закопать. Так что не шутите со мной», — заявила певица.

В этом же поселке живет еще одна знаменитость — Любовь Успенская. Когда она только поселилась в доме по соседству, Слава обещала помочь коллеге с ландшафтным дизайном.

«Я, значит, обещала, когда она только переехала ко мне, потому что я живу там уже давно, подарить ей, выкопать и посадить желтые розы», — уточнила она.

С тех пор прошло много лет. А обещанных цветов королева шансона так и не дождалась.

«Короче, я так это не сделала. Врушка, да. О чем я, в общем, постоянно помню и все время забываю это сделать. Обещанного три года ждут, а это я уже не знаю, сколько мы ждем. Лет тридцать», — рассказала певица.

Однако в этом году Слава твердо намерена сдержать слово. И выбрать для подруги самые красивые кусты.