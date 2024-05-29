Так и не дождался: Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ольга Бузова давно находится в поиске мужчины своей мечты. Что не дает звезде обрести настоящую любовь, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Полина Гагарина раскритиковала Ольгу Бузову. Что не поделили артистки? И как на замечания коллеги ответила теледива? Прощает ли Ольга своих врагов? Кто 20 лет назад помог Бузовой попасть на телевидение? И правда, что звезда потеряла надежду снова выйти замуж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я помню каждое мгновение. Помню, как рыдала, как меня обижали. Хочу напомнить вам, что Бузова тоже человек. И когда тебе больно, я всегда с гордо поднятой головой вставала, потому что это не повод и даже не довод не надевать высокий каблук… Спустя 20 лет я поняла, что у меня просто нет конкурентов. Единственный конкурент, который у меня есть, — это я сама», — подчеркнула теледива.

В шоу-бизнесе очередной скандал. Полина Гагарина заявила, что не считает Ольгу Бузову певицей. По мнению артистки, телеведущей стоит завязывать с концертами и попробовать себя в стендапе.

«Я бываю очень вспыльчива. Да, это правда. Я бываю вспыльчива, но отхожу буквально через секунды две… Было бы, наверное, намного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен. Это образ в том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать», — высказалась Гагарина.

«20-летних я уже не потяну»: о какой женщине мечтает Николай Басков

«Чтобы ответить, что я думаю, надо подумать. Поверьте, рассмешить людей порой намного сложнее, чем заставить их плакать. Могу ответить только песней: «Успокойтесь, люди, пусть вас не штормит. То ли еще будет, что там впереди«», — выразила свое мнение Бузова.

Теледива заявила, что ей нет никакого дела до мнения Полины Гагариной.

«Она не попала в хит-парад моих мыслей. Никогда этот герой мне не был интересен, поэтому я за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, как и в театре, как и во МХАТе», — сказала артистка.

«Полину Гагарину, хоть она и большая звезда, отчасти задевает появление такой певицы, как Ольга Бузова, которая не такая голосистая, как она. Может быть, у нее нет музыкального образования, как у Полины, но при этом ее песни тоже в чартах», — предположил светский журналист Антон Беккужев.

«Если без шуток, меня действительно беспокоит то, что сейчас происходит в плане лирики песен», — призналась Полина Гагарина.

За годы в шоу-бизнесе Бузова привыкла к критике. Что бы она ни делала (пела, снималась в кино, играла в театре), кто-то постоянно был недоволен. Ольга долгое время расстраивалась. Но потом научилась реагировать спокойно.

«Были такие моменты, когда я в прямом смысле не могла встать. Когда мне было настолько плохо, что я просто думала сдохнуть. Но вера, желание жить, покорять, вдохновлять… И любовь. Любовь всегда меня поднимала с колен», — заявила она.

Недавно Бузова с размахом отметила свое 20-летие на телевидении. Теледива появилась перед гостями в образе, в котором ее когда-то узнала вся страна. Светлые волосы, розовый свитер и плюшевый мишка в руках. Именно такой певица впервые пришла на реалити-шоу.

«Все 20 лет я была настоящей. Вы наблюдали мой рост… Метр семьдесят восемь (смеется. — Прим. ред.). Мое становление. Мое становление от участницы до ведущей. И далее до самой популярной девушки страны», — рассказала артистка.

Бузова вспоминает: тогда, в 2004 году, она училась в университете и вовсе не собиралась становиться звездой. Но сестра втайне отправила ее анкету на проект.

«Оля на тот момент была очень яркой. С нее прям, знаете, такая энергия так прям искрилась. Она вернулась, по-моему, с института. Я ей сказала: „Олечка, тебя приглашают на кастинг“», — вспомнила Анна Бузова.

«Говорю: „Я никуда не пойду, у меня пары. У меня, напоминаю, на первом месте стоит образование“. Она мне говорит: „Так во вторник же военная кафедра у мальчиков“. То есть я была без дела. И пошла», — поделилась звезда.

Читайте также Пиар или вспыхнувшая любовь: какие истинные причины поцелуя Бузовой и Давы

Проект стал для Бузовой проверкой на прочность и закалил характер. Она усвоила главный урок: никогда не обращай внимание на то, что о тебе говорят. Просто иди вперед и добивайся своей цели.

«Ей говорили: „Звезда теперь, добилась своего“. А она тогда сказала: „Я пока что только звезда в рамках реалити-шоу. А я хочу быть звездой в рамках всей страны“», — рассказал журналист Беккужев.

«Я не трачу время на тех людей, кто мне неинтересен, кто меня обидел. Мне обидно в моменте, а потом мне неинтересно. Я обращаю внимание только на тех, кого по-настоящему люблю. А запоминать врагов? Ой, нет. Вы тогда вообще меня не увидите. Я буду только все запоминать», — подчеркнула певица.

По слова Ольги Бузовой, она достигла практически всего, о чем мечтала. Единственное, чего ей не хватает, — это любви. Звезда признается: вокруг нее много мужчин. Но она ищет лучшего.

«Я не хочу размениваться. Лучше быть одной, чем с кем попало», — заявила теледива.

«Даже тогда, когда были отношения с Тарасовым, я раскрою маленькую тайну, дам вам небольшой эксклюзив. Если бы Ольга тогда хотела именно семью и детей, потому что он хотел, да. Вопрос этот решался, я точно знаю. Но Оля сказала: „Чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже“. И именно поэтому не сложилось. Потому что для Ольги тогда была важнее всего карьера», — уточнила телеведущая Виктория Боня.

Бузова делится: она действительно слишком любит своих зрителей, чтобы оставить профессию. Ведь когда Ольга выходит на сцену, чувствует себя по-настоящему счастливой.