Пиар или вспыхнувшая любовь: какие истинные причины поцелуя Бузовой и Давы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Неужели для певицы все снова обернется разбитым сердцем?

Неожиданный поцелуй певицы Ольги Бузовой и ее бывшего молодого человека Давида Манукяна во время съемок популярного шоу стал для многих неожиданностью.

Все фанаты помнят, какие нелестные комментарии пара говорила после расставания, и какая была напряженная ситуация между ней на протяжении проекта.

Поэтому неожиданный союз между бывшими вызвал сомнения, искреннее ли это желание попробовать снова или просто спланированный пиар-ход? Психолог и сексолог Александра Миллер поделилась с 5-tv.ru своим мнением на счет непростой любовной ситуации.

«Здесь абсолютно тема пиара. Пиар друг друга», — уверена эксперт.

Ольга Бузова стала известной благодаря многим своим личным проектам, а Дава смог привлечь к себе внимание и приблизиться к «лакшери» миру только с помощью Бузовой и другим людям. В этой ситуации коммерческие представили обеих сторон решили, что воссоединение и пылкие чувства бывших вызовут настоящую бомбу среди людей. Так и оказалось.

Сейчас у певицы нет сексуальной жизни, поэтому новые отношения с Давой могут наладить эту сторону, хоть тот и не вписывается в тот стандарт мужчин, о котором постоянно твердила Ольга, и больше находится в положении «приспособления».

По мнению Миллер, если у Давы больше цель добиться популярности и выжать максимум хайпа из отношений, то у Бузовой из-за внутренних травм, и некой наивности, могла зародиться мысль, что эта связь перерастет во что-то большее.

«Здесь конечно вдвойне печальнее, потому что женщина по-другому воспринимает романтические отношения нежели мужчина. Мы более чувствительны, более эмоциональны особенно в зависимости от психотипа», — сказала Миллер.

У Бузовой ранимая душа, и свои глубокие переживания она выплескивает, совмещая это с игрой на публику, показывая раны и переживания. Поэтому и союз с Давой она может воспринимать более серьезно, чем он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова ответила на оскорбительные слова Полины Гагариной.