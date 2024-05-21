«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец Филипп Киркоров обычно с размахом отмечает свой день рождения. Как в 2024 году прошел праздник в честь звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров отпраздновал день рождения. Где проходило торжество? И кого из друзей артист пригласил на вечеринку? Какой необычный дизайн певец придумал для каждой комнаты в своем доме для гостей? Как чувствует себя отец Филиппа? И правда, что у Бедроса появилась новая любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просыпаешься и думаешь: слава богу, проснулся. Солнышко светит. Ничего не болит. Коленки не скрипят. Поясница не отваливается. Слава богу… Дата такая скромная, красивая: семерочка, пятерочка. Семерка — мое любимое, удачливое число», — поделился народный артист РФ.

Филиппу Киркорову исполнилось 57 лет. Обычно свои дни рождения поп-король отмечает с размахом. На его праздниках гуляет весь шоу-бизнес. Но в этом году именинник решил ограничиться скромным, по его меркам, ужином. Пригласил к себе домой самых близких друзей.

«Я бы хотел провести хотя бы один день в году без камер, без публичности, без внимания, так скажем, извне. А с теплом изнутри. Тем более это у меня не очень веселый праздник в этот день. У меня как раз в этом году годовщина: тридцать лет, как не стало моей мамы», — признался певец.

На застолье у Киркорова собрались звездные гости: Яна Рудковская, Ани Лорак, Дава, Люся Чеботина и другие.

Кульминацией вечера стал вынос торта в виде горящего дракона, который постепенно появлялся из стола. Все присутствующие были восхищены.

В этот день Филиппа Киркорова ждало множество сюрпризов. Друзья вручали дорогие презенты. Но он признался: самый главный подарок — то, что дорогие сердцу люди рядом. Это дети Мартин и Алла-Виктория, а также отец Бедрос.

«Я хочу сказать, что он не только золотой певец для меня. Он единственный. И я надеюсь, единственный папа, который так хорошо ухаживает за своими детьми», — высказался Киркоров-старший.

Отец певца давно болеет. У него проблемы с сердцем и ногами. Но сейчас, по словам сына, он чувствует себя лучше.

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«Слава богу. 2 июня, дай бог, отпразднуем 92 года», — уточнил исполнитель.

Бедрос старается вести активную жизнь. По возможности посещает светские мероприятия. А недавно СМИ облетела новость: у артиста появилась новая спутница.

«Если есть порох в пороховницах — дай бог. Аминь! Нам бы всем так выглядеть и работать, как Бедрос Киркоров», — выразил свое мнение светский журналист Олег Пилягин.

«Бедрос — красавчик. Желаю ему только долгих-долгих лет жизни. И сколько раз бы он не влюблялся, все отлично. Это будет прекрасно», — отметил певец Брендон Стоун.

Прошлой весной Бедрос развелся с супругой Людмилой после 26 лет совместной жизни. Причиной расставания называли молодую возлюбленную по имени Олеся, которая везде сопровождала Киркорова. Но недавно стало известно: они больше не вместе. Спутница ушла.

«У нее своя жизнь. Я не вправе руководить людьми. Так получается, что его жизнь сводит с хорошими людьми, иногда с нехорошими. Но нехорошие отсеиваются как… Легко», — заверил певец.

Сейчас об отце Филиппа заботится другая женщина по имени Татьяна. Знаменитый сын доволен.

«Прекрасный человек. Добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел и пил. Фотографии присылает», — рассказал Киркоров.

Король российской эстрады сейчас много снимается и выступает. Наверстывает после «голой вечеринки», когда его чуть не предали забвению. Видеться с отцом получается нечасто. Но певец в курсе основных событий в жизни папы.

«Отчитывается мне постоянно по фотографиям, что кушает. Вот он на лавочке сидит. Как ходит с соседями общается», — поделился артист.

Помимо работы, у Филиппа Киркорова хватает и бытовых забот. В последнее время он был увлечен ремонтом в гостевом доме. В коттедже восемь спален. Каждая оформлена в определенной тематике.

«На втором этаже Британия. А напротив… Франция? Не помню. Или Болгария. Короче, каждая комната имеет свое название и стиль», — рассказал певец.

Ремонт длился несколько месяцев. И, наконец, окончен. Теперь звездные друзья Киркорова могут сидеть у него в гостях допоздна и не торопиться домой.