«Зашли не в ту дверь»: от Филиппа Киркорова требуют извинений за оскорбления

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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С кем поссорился король российской эстрады на этот раз?

Адвокат певицы Славы и Любови Успенской Елена Сенина заявила, что Филипп Киркоров должен принести извинения за свои оскорбления. Об этом Сенина сообщила KP.RU.

Скандал разразился прошлым летом. Тогда Слава публично объявила о плохом хирурге Тимуре Хайдарове, который изуродовал ей грудь. После слов Любви Успенской, аналогично недовольной пластикой врача, о случаях его работы стало говорить все больше женщин. Однако на сторону хирурга встали не менее известные люди: Народный артист России Филипп Киркоров, Инстасамка и Гоар Аветисян. Их противостояние длилось до конца 2023 года, а потом шум стих.

Слава и Любовь Успенская перестали что-либо говорить о Хайдарове, на фоне этого возмущались пользователи сети, которые решили, что хирургу удалось откупиться, однако Елена Сенина опровергла слухи. Слава решила расстаться с врачом мирным путем.

«Вопрос я решила полностью медиативным соглашением еще в октябре прошлого года на условиях, полностью устроивших мою доверительницу», — сказала адвокат.

Однако история не закончилась для Филиппа Киркорова, Елена Сенина подчеркнула, что от короля российской эстрады они ждут извинений, который во время всего процесса позволял себе негативные высказывания в сторону тех, кто обвиняет Хайдарова.

«Единственное, что хотела бы от себя добавить, что считаю, неплохо было бы таким лицам, которые нас оскорбляли, называли лгуньями и прочими словами, например, Филиппу Киркорову, принести публичные извинения. Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории «зашли не в ту дверь», — прокомментировала Елена Сенина.

Прежде в клинике Тимура Хайдарова скончался медийный продюсер Петр Гаврилов от осложнений после резекции желудка. Арбитражный суд по требованию столичного Росздравнадзора закрыл заведение на 90 суток. СК возбудил уголовное дело, и сейчас проводятся расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров пренебрежительно отозвался о Любови Успенской.