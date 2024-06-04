Терраса, крыльцо и садовые дорожки: какой выбрать материал для настила на даче

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Сегодня легко можно купить все необходимое для монтажа покрытия на террасе, садовых дорожках или крыльце. Главное, выбрать материал, который прослужит долгие годы.

Сколы, трещины и даже сквозные дыры. Всего за год настил из террасной доски может превратится в труху. Чтобы такого не случилось, его нужно укладывать не на землю, а на специальное основание.

Какие материалы используют для дорожек и террас? Выдерживают ли они высокие и низкие температуры, а также физическое воздействие? Что проще и быстрее монтировать? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие доски используют для дорожек и террас на даче

Основание для террасной доски можно сделать из подручных материалов. Например, использовать ПВХ-трубы. Они гибкие и эластичные. Поэтому смонтировать дорожку или настил получится даже на участке с неровным ландшафтом. Но специалисты советуют выполнять все работы по инструкции производителя.

«Моя рекомендация: не изобретать велосипед, а покупать весь комплект. Не только террасную доску, но и под основу у того же производителя», — рассказал прораб Дмитрий Кулаков.

Но если возиться с монтажом не хочется, на рынке есть еще один популярный материал для дорожек и террас — садовый паркет. Дополнительную конструкцию под это покрытие делать вообще не нужно. У каждой плитки уже есть пластиковая подложка.

«Это некий конструктор, с которым справится даже ребенок. Буквально за минуту мы соберем один квадратный метр достаточно легко», - подчеркнул эксперт.

Садовый паркет и террасные доски делают из одного материала — древесно-полимерного композита. Поэтому стоят сами покрытия одинаково. В среднем за квадратный метр просят три с половиной тысячи рублей. Но для террасной доски придется покупать дополнительный инвентарь. По словам специалиста, для монтажа понадобятся лаги, кляймеры, заглушки, саморезы, опоры. И стоить это будет примерно столько же, как «квадрат» самого материала.

Какие доски проще и быстрее монтировать

Теперь нужно выяснить, насколько трудно собирать такие конструкции. Первым эксперты программы решили проверить садовый паркет. На один квадратный метр уходит всего полторы минуты.

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При монтаже террасной доски сначала следует заняться каркасом. Пластиковые опоры прикручивают саморезами к заранее распиленным лагам. Потом расставляют их, словно шпалы, на одинаковом расстоянии друг от друга и присоединяют к основанию. Далее можно укладывать доски. Главное, сделать это правильно.

«Важно при монтаже террасной доски учитывать, чтобы края лежали строго на лаге. Тогда при наступании на нее край не сломается», — уточнил прораб Кулаков.

Фиксировать террасные доски тоже нужно по технологии. Между ламелями обязательно должен быть просвет. Для этого понадобятся специальные соединительные клипсы (кляймеры), которые позволяют соблюсти одинаковое расстояние. Это обеспечит свободное движение воздуха, избавит от лишней влаги и дальнейшего гниения.

Четыре террасные доски удается смонтировать только за 30 минут, так как приходится очень много измерять и стыковать.

Выходит, на монтаж этого материала нужно потратить в 15 раз больше времени, чем на работу с садовым паркетом.

Выдержат ли садовый паркет и террасная доска высокую температуру

В ходе эксплуатации есть риск, что при приготовлении шашлыка, например, из мангала выпадет уголек на поверхность покрытия. Именно такую ситуацию специалисты попробовали сымитировать в данном эксперименте.

Спустя минуту раскаленный элемент убирают и протирают поверхность. На садовом паркете остаются подпалины, но из-за темного цвета ламелей их почти не видно. Да и заменить поврежденную плитку — минутное дело.

Террасная доска тоже не загорается, а только обугливается. Но реставрация такой дорожки влетит в копеечку. Чтобы заменить поврежденные доски, придется разбирать всю конструкцию.

«Моя рекомендация: набрать таких элементов побольше. Не менять всю площадку, не переделывать ее из-за двух поврежденных досок. А дождаться, когда их станет хотя бы 10% для того, чтобы пересборка была целесообразной», - отметил специалист.

Как садовый паркет и террасные доски ведут себя на морозе

В следующем эксперименте эксперты программы проверяют, станут ли материалы более хрупкими при низких температурах. Для этого поверхности остужают сухим льдом до минус 30 градусов.

В морозы на покрытии может образоваться наледь, которую нужно будет убрать. Пара слабых ударов — и террасная доска треснула. А вот на садовом паркете остаются лишь небольшие сколы.

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Какой материал прочнее — паркет или террасная доска

Наконец, специалисты размораживают образцы, а потом на них сбрасывают груз. Для начала небольшую металлическую кувалду весом три килограмма с высоты человеческого роста. Паркет не треснул, но на поверхности остается небольшой скол.

Затем задача усложнилась. На этот раз бросают кувалду потяжелее (пять килограммов).

«Мы видим, что ламель лопнула пополам», — уточнил прораб.

Теперь эксперты программы проведут испытание с террасной доской. Нагрузку в три килограмма она тоже выдерживает. Но вторая кувалда проламывает покрытие.

Если подвести итоги всех экспериментов, становится ясно: террасная доска выигрывает у садового паркета только внешним видом. Дорожка из такого материала смотрится более цельной и похожей на натуральное дерево. Зато садовый паркет намного практичнее. Смонтировать его легче и быстрее, реставрировать проще. А главное, обойдется он в среднем в два раза дешевле.