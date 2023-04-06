Почему рассада не выросла: названы шесть главных ошибок дачника

Фото, видео: www.globallookpress.com / Максим Захаров; 5-tv.ru

Сколько трудов вкладывает дачник в каждый зеленый росток. Чтобы рассада не погибла, важно придерживаться нескольких простых советов.

Апрель — самое время готовить рассаду для огорода. Каждый дачник надеется, что все семена дадут всходы, правда, получается добиться такого результата далеко не у всех. Чтобы урожай точно получился богатым, есть несколько проверенных лайфхаков.

«Самая полезная программа» выяснила, как избежать типичных ошибок начинающего садовода.

Выбрать правильный грунт для рассады

Москвичка Татьяна Васильева советует не тратить деньги на покупку специальной почвосмеси для высадки перцев, помидоров и баклажанов.

Лучше взять обычную землю с участка и смешать ее с торфом в пропорции 3 к 1. Затем просеять грунт и только после этого приступать к посадке семян.

Желательно сперва немного уплотнить грунт, а после пролить его горячей водой. Теперь можно раскладывать семена.

«После этого присыпаем тонким слоем земли где-то сантиметра два, наверное, чтобы семена хорошо прорастали. Разровняем, закрываем целлофановым пакетиком и ставим в теплое место», — посоветовала садовод.

Огород на балконе: пять секретов выращивания овощей дома

Обеззаразить семена

Каждый сорт семян перед посадкой необходимо обязательно обеззаразить. Для этого нужно завернуть семена в самодельный марлевый мешочек.

«Это я делаю с помощью обычной пищевой соды. Вот здесь, где-то стакан воды, на него я взяла неполную ложку соды без горки. Замачиваем семена минут на тридцать. После этого я воду вылью. Налью чистой теплой воды и оставлю семена на сутки, чтобы они набухли — это делать нужно обязательно», — объяснила эксперт.

Повременить с поливом

Читайте также Шоковая заморозка и мед: названы 5 способов добиться стопроцентной всхожести семян

А вот Татьяна из подмосковной Кубинки считает, что сразу после посева семена ни в коем случае нельзя поливать. Ведь тогда они вместе с водой затянутся вглубь грунта и будут долго прорастать.

Регулярно рыхлить почву

Еще одно правило: не забывать рыхлить почву. Через плотный слой земли плохо проходит кислород, а значит, замедляется рост растения. Чтобы грунт не слеживался, садовод рекомендует заранее добавить в него песок, кокосовый брикет и молотую яичную скорлупу.

Не «перекормить» рассаду

И последняя ошибка: это слишком частые подкормки. В стремлении помочь подопечному окрепнуть и подрасти велик риск вовсе загубить росток.

«Помните, что подкормку нужно вносить не чаще, чем 1 раз в 10 дней. Концентрация должна быть минимальная, чтобы не сжечь корни растения», — сказала специалист.

Не перепутать растения

Лариса Зарубина из Пензы уверена: при подготовке рассады важно не забывать про бирки. Если поначалу цвет и форма горшка помогают различать всходы, то когда ростков станет очень много, их легко перепутать, а впоследствии не туда высадить.

Самый дешевый и простой вариант — взять обычную пластиковую бутылку.

«Отрезаем горловину. Получается у нас вот такая вот такая штука. Отрезаю вот такие полосочки. В помощь нам вот такой корректор, которым мы ошибки помните, в школе замазывали? И прямо-таки вот так на этих палочка пишу», — продемонстрировала лайфхак эксперт.

Сделать бирки можно и из пластикового строительного уголка. Материал легко режется. А стоит копейки — не больше 50 рублей за три метра.

«Режем вот так вот ножницами. Вот смотрите, я вначале разрезаю по уголку, потом отрезаю тот кусочек, который мне нужен. И тут тоже наискосок. Бирки готовы. Можно писать на них карандашом, можно неводяным фломастером», — рассказала дачница.

Секреты садоводства: как своими руками сделать удобную тару для рассады