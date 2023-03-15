Секреты садоводства: как своими руками сделать удобную тару для рассады

Садовод Воронова: дачники могут самостоятельно сделать тару для рассады из куска агроволокна или полиэтилена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

У многих дачников есть запасы старого укрывного материала. С его помощью можно не только защитить растения от неблагоприятных факторов, но и сэкономить немало денег.

Наступила весна, а значит, пора готовить рассаду к дачному сезону. Если планируется высадка сразу нескольких культур, тары под будущий урожай потребуется много. Это существенный удар по кошельку. К счастью, бежать в магазин или на рынок в поисках специальных горшков и контейнеров вовсе не обязательно.

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Как из куска полиэтилена сделать вместительный вазон-улитку для проращивания семян? Почему бывалые садоводы никогда не выбрасывают втулки от туалетной бумаги и обрезки агроволокна? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Климатические условия в России не позволяют выращивать некоторые растения сразу в открытом грунте из-за короткого теплого периода. Высаживание рассады дает дачным культурам достаточный запас времени, чтобы начать рост и развитие заранее. С наступлением подходящей погоды подросшие растения отправляются в теплицу или открытый грунт, чтобы вскоре принести заветный урожай.

К тому же такой способ выращивания позволяет приступить к сбору томатов, перца, капусты и других даров огорода гораздо раньше, чем при обычной посадке, и получать их дольше.

Как сделать стаканчики для рассады из укрывного материала

Стаканчики для рассады можно сделать из лутрасила, то есть обычного агроволокна или укрывного материала. Это дешевая ткань, которой у огородников всегда много.

«Укрывной материал, которым мы обычные растения закрываем и грядки», — уточняет блогер-огородница Ольга Воронова.

В качестве шаблона для будущих горшков используется обычная пластиковая бутылка. Ее нужно обрезать с обеих сторон, а сверху сделать отверстие и пропустить через него нитку. Это послужит чем-то вроде ручки. Теперь надо обернуть бутылку агроволокном в несколько слоев, обрезать все лишнее и зафиксировать малярным скотчем.

«Сейчас я возьму грунт и туда насыплю. А шаблон потом просто будет выниматься. Эта веревочка-ручка на случай, если вы очень туго обкрутите. Но, как правило, бутылка есть бутылка. Ее же и сжать можно, и запросто даже и без ручки вытащить из этого стаканчика. Вот и готов, пожалуйста, у нас стабильный, совершенно прекрасный стаканчик», — рассказала блогер.

Если дома не оказалось укрывного материала, в качестве альтернативы подойдет и обычная пленка. А вместо бутылки-шаблона можно использовать даже втулку от туалетной бумаги. Она хорошо без всяких ручек вынимается. Получается отличный горшочек.

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Как сделать улитку для рассады из полиэтилена

Некоторые дачники идут по другому пути и делают не отдельные емкости для рассады, а так называемые улитки — тару, закрученную по спирали. В нее можно посадить сразу несколько культур.

Процесс создания достаточно простой:

Взять кусок плотной пленки шириной 10 — 12 сантиметров и полметра в длину.

Насыпать на него грунт слоем в полтора-два сантиметра.

Слегка утрамбовать землю и опрыскать водой из пульверизатора.

Скрутить пленку трубочкой.

«Придерживаем рукой и стараемся скручивать ее так, чтобы верхний край был очень ровным. Итак, докрутили до конца. Теперь мы должны закрепить нашу подложку. Я для этого использую сначала булавочку для шитья, чтобы потом еще плотнее зафиксировать бумажным скотчем», — поделилась блогер-огородница Екатерина Горбаченок.

Можно перейти к посеву семян. На некотором удалении друг от друга надо сделать небольшие углубления и поместить в них семена. Глубина посева зависит от их размера. Как правило, она составляет около трех диаметров самой семечки. После посадки будущего урожая улитку следует закрыть сверху полиэтиленовым пакетом.

Важно отметить: тара должна находиться в поддоне, чтобы при поливе не вытекала вода.

Накрытую пакетом улитку нужно поставить в теплое место. А как только появятся первые ростки, полиэтилен необходимо снять и перенести емкость с рассадой в светлое помещение или на подоконник.