Фото: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед", режиссер Александр Андрющенко, 2024г.

В отечественном кинопрокате все внимание приковано к новой фантастической киноленте, рассказывающей о приключении во времени двух школьников — Алисы и Коли. Чем премьера удивила российских зрителей?

Захватывающие кинокартины в жанре научной фантастики в последние годы буквально захватили отечественный кинопрокат. Впечатляющие спецэффекты, ничуть не уступающие голливудским блокбастерам по зрелищности, необычные персонажи и увлекательные сюжеты покорили сердца миллионов российских зрителей. Прямо сейчас бурное обсуждение ведется вокруг фантастического релиза «Сто лет тому вперед».

И хотя такие картины, как «Притяжение» и ее сиквел «Вторжение», уже задали высокую планку, фильм, вышедший в апреле 2024 год на большие экраны, решил поднять ставки еще выше. Попробовать свои силы в переосмыслении всеми любимой классики советского фантаста Кира Булычева «Гостья из будущего» взялся режиссер Александр Андрющенко.

О том, кто принял участие в съемках ленты «Сто лет тому вперед», сколько она уже собрала в прокате, и какие сюрпризы новинка преподнесла российским зрителям, узнал Пятый канал.

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед», режиссер Александр Андрющенко, 2024 г.

Сюжетные метаморфозы: какими получились Алиса и Коля в новом фильме

Обновленная история о необыкновенных приключениях Алисы Селезневой, роль которой исполнила Дарья Верещагина, претерпела немало изменений. В киноленте 2024 года, казалось бы, знакомая всем девочка проживает в далеком 2124 году и ходит в типичную московскую школу — все по канонам Булычева. Вот только о том, что будущее в столице наступило, ярко намекают футуристичные светло-розовые волосы ученицы, а также «разношерстный» учебный коллектив — одноклассниками землянки являются мигранты из разных галактик.

Характер у Алисы замкнутый и тихий, но не без причины. Девочка сильно скучает по матери Кире, которая бесследно исчезла много лет назад во время борьбы с космическими пиратами, и верит, что та еще жива, просто не может найти путь домой. Осложняет жизнь Алисы еще и то, что отец Игорь, которого сыграл Константин Хабенский, — профессор и директор московского зоопарка будущего, а также преданный друг — робот-помощник, ее тоску совсем не разделяют.

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К счастью, вскоре она встречает Колю Герасимова — взбалмошного и непоседливого мальчика из 2024-го. Однажды он узнает о своей удивительной способности — внутри него застрял особый артефакт, который способен перемещать своего обладателя (и его друзей) на сто лет назад и вперед.

Когда же непутевый школьник в исполнении Марка Эйдельштейна попадает в будущее и встречается с Алисой Селезневой, у ребят возникает идея. Вместе им предстоит найти мать девочки и вернуть ту домой. Но и здесь не обойдется без трудностей, ведь все планы детям спутают космические пираты — Глот (Юрий Борисов) и Весельчак У (Александр Петров).

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед», режиссер Александр Андрющенко, 2024 г.

Заявка на рекорд: сколько «Сто лет тому вперед» уже успела собрать в прокате

Премьера, кропотливая работа над которой началась еще в 2020 году, уверенно ворвалась в рейтинги кинопроката. Только за первый уикенд фильм собрал 307,9 миллиона рублей, создав серьезную конкуренцию для предыдущего лидера кинопроката — «Летучего корабля» Ильи Учителя (собрал за первый уикенд 253 миллиона рублей).

Зрители также остались под впечатлением от киноленты, о чем говорят положительные отзывы и оценки — 7,8 из 10 баллов. Особенно часто поклонники вселенной Кира Булычева выделяют в новинке динамичный сюжет и захватывающие локации, в которых явственно угадываются пейзажи в духе американских супергеройских фильмов, японских аниме-сериалов и даже видеоигр. Также похвалы удостоились продуманные и выверенные бои — им в ленте уделено немало внимания.

Как отмечал сам режиссер «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко, во время съемки для него было крайне важно, чтобы вся съемочная команда не просто отработала, а поверила и прожила эту историю. Ведь именно так удастся создать произведение, которое затронет сердца зрителей. Тем более, что ставки были крайне высоки — ожиданий и требований от премьеры по мотивам «Гостьи из будущего» оказалось немало, и команда сделала все, чтобы их оправдать.