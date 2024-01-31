Предвестники будущего: какие пророчества оставили в книгах знаменитые писатели

Фото: Кадр из фильма "Земля будущего", режиссер Брэд Бёрд, 2015г.

Еще несколько десятков лет назад люди даже представить не могли, что сегодня роботы-помощники, ожившие фотографии и машины с автопилотом станут частью рутины.

Грезить о будущем человечество любило во все времена. Летающие машины, телепортация, устройство для чтения мыслей и космический туризм — фантазия людей безгранична. Свои самые безумные мечты они нередко переносили на страницы книг, поражая воображение современников. Многие вымышленные изобретения из придуманных миров они описывали с такой точностью, словно на самом деле знали, какая будет жизнь через сотни лет.

Сегодня их произведения восхищают потомков, ведь многое из того, что еще 50 лет назад казалось нереальным, используется каждый день и считается обыденным. Пятый канал решил узнать, какие невиданные изобретения, спустя несколько десятилетий из плода богатой фантазии стали незаменимой частью жизни современного человека.

Кир Булычев — электронные наручные часы, видеофон и робот-помощник

Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссер Павел Арсенов, 1984 г.

Экранизация цикла детских книг о приключениях Алисы Селезневой — необычной девочки из далекого будущего — в свое время буквально приковала сначала к страницам произведений, а потом и к экранам телевизоров детей и даже их родителей со всего Советского Союза. Не меньшей популярностью история пользовалась за рубежом, собственные версии также сняли Болгария, Польша и Словакия.

Яркий мир, описанный Киром Булычевым, буквально завораживает. Космические путешествия, летающие машины с автонавигатором, зоопарк с необычными животными с самых удаленных уголков различных галактик, прибор для чтения мыслей — многое из его романов до сих пор остается для человечества лишь грезами.

Однако некоторые изобретения фантастической вселенной Булычева активно используются прямо сейчас. Так, например, писатель случайно предсказал знакомые сегодня многим электронные наручные часы.

«Колин ровесник, не отрываясь от газеты, протянул к Коле руку. На запястье старика был браслет, широкий, но без всяких изображений. Вдруг на браслете вспыхнули слова и цифры: „Время — 10-12-36“».

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А если бы советский школьник Коля Герасимов жил сегодня, то вряд ли бы удивился встрече с роботом Вертером. Неодушевленных помощников задействуют для доставки еды на дом, уборки помещений и даже при разносе заказов в ресторанах. Конечно, современные прототипы все еще говорят не так связно и бегло, как это делал персонаж книги, но первый шаг навстречу удивительным новшествам уже сделан.

Кроме того, на страницах произведения фигурируют и другие знакомые многим сегодня изобретения. Например, в видеофоне, которым постоянно пользовались персонажи, явно угадываются видеозвонки через приложение.

«Я подошел к видеофону и наугад нажал несколько кнопок. Я был уверен, что соединения не будет и бабы-яги „не окажется дома“. Но я ошибся. Экран видеофона просветлел, загорелся ярче, раздался щелчок — кто-то нажал кнопку приема на другом конце линии, и еще не успело появиться на экране изображение, как сонный голос сказал: „Марсианское посольство слушает"».

Отдельного внимания заслуживает крайне точное предсказание Кира Булычева об усовершенствовании телевизоров. Конечно, самостоятельно двигаться по поверхности он все еще не может, но и прогресс не стоит на месте.

«Телевизор в конце будущего века — не совсем то же самое, что телевизор конца двадцатого века. Внешне он представляет собой плоский экран, прикрепленный к стене. Если приказать экрану включиться, он начнет двигаться по стене таким образом, чтобы замереть точно перед глазами зрителя».

А у умного будильника, который помогал Алисе справляться с бытовыми делами, легко заметить сходство с современными голосовыми помощниками.

«Утром будильник становится на цыпочки, выглядывает в окно. Хоть он и помнит, какую обещали погоду, но проверить никогда не мешает. Если не учтешь погоду, можно ошибиться с пробуждением ребенка. <…> Это все не пустые вопросы. Будильник должен знать: каким звуком ему сегодня будить свою хозяйку? Наконец информация собрана. Оказывается, к пасмурной погоде Алиса относится терпимо, уроков на сегодня не задали, потому что начались летние каникулы, домработник приготовил геркулесовую кашу, которую Алиса не выносит, но с вишневым вареньем, которое Алиса обожает».

Рэй Брэдбери— беспроводные наушники и система «умный дом»

www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

С произведениями писателя Рэя Брэдбери нередко рекомендуют ознакомиться в первую очередь тем, кто только заинтересовался научно-фантастическим жанром. За свой вклад в литературу в 2007 году он был удостоен Пулитцеровской премии — одной из крупнейших наград, которой может удостоиться человек, связанный с текстами.

В его книгах удивительным образом сочетаются простота повествования и глубокая идея. Однако главное качество Брэдбери — внимательность к деталям.

Расцвет его творчества пришелся на 1950-е, именно тогда были опубликованы романы «Марсианские хроники», «И грянул гром», а также крайне популярная антиутопия «451 градус по Фаренгейту». Как раз в последней Брэдбери, сам того не зная, описал знакомые современному человеку беспроводные наушники.

«В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные „ракушки“, крошечные, с наперсток, радиоприемники‑втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга».

А в вышедшем примерно в то же время рассказе «Вельд» описал технологию «умного дома»:

«Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома, типа „Все для счастья“, который стал им в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), — дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им».

Братья Стругацкие — искусственный интеллект и доставка еды

www.globallookpress.com / Ingram Images

Признанные во всем мире Аркадий и Борис Стругацкие чаще всего писали в соавторстве. Своим творчеством они значительно пополнили научно-фантастический жанр и предсказали немало открытий.

Например, в романе «Спонтанный рефлекс» 1958 года упоминается прототип нейросетей, особое внимание к которым приковано в последнее время. Они уже умеют генерировать крайне реалистичные изображения, писать связные тексты и помогать в решении различных задач. В представлении Стругацких главная цель изобретения — бесконечное накопление и обработка всевозможных знаний.

«Поведение Урма определяется его „мозгом“, необычайно сложным и тонким аппаратом».

В нем функционировали «около 18 миллионов логических ячеек», которые отвечали за его реакции на происходящее и предусматривали несколько вариантов поведения. Вот только по задумке писателей умная машина вскоре перестает подчиняться человеку и желает поработить мир. Остается лишь надеяться, что не все предположения фантастов настолько уж точны.

Хотя некоторые разработки, фигурирующие в романах талантливых братьев, используются по всему миру уже давно. Привычная сегодня доставка еды на дом, в 1960-е, когда была опубликована утопия «Полдень, XXII век», казалась людям нереалистичной фантазией:

«— Ну Женечка, — сказала Шейла, — ну хочешь, переедем в город? Там есть Линия Доставки, и можешь ужинать дома сколько угодно».

Станислав Лем — электронные книги и карта-памяти

© РИА Новости / Андрей Рудаков

Именитый польский писатель Станислав Лем уже в середине XX века, когда каждый прохожий зачитывался газетами, предсказывал закат бумажных книг. Подобные предположения также делал Станислав Лем, публиковавшийся примерно в то же время. Автор всемирно известного «Соляриса» и «Возвращение со звезд» крайне точно и подробно в 1961 году описал принцип работы карты-памяти и электронной книги. Только называл он их «кристаллами» и «оптонами».

«Все послеобеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже без малого полсотни лет. А я так истосковался по ним после микрофильмов, составлявших библиотеку на „Прометее“! Увы! Уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин напоминал скорее лабораторию электроники».

Хотя сегодня многие все чаще предпочитают громоздким электронным планшетам компактные телефоны, с легкостью помещающиеся в одной руке. Однако и посетителей у книжных магазинов, делающих выбор в сторону традиционных бумажных носителей, все еще достаточно много. Кто знает, быть может это часть очередного фантастического предсказания о жизни человечества в будущем, которое сбудется совсем скоро.

Николай Носов — робот-пылесос

www.globallookpress.com / Jens Büttner

Не менее точное и подробное описание технологий будущего также принадлежит известному советскому писателю Николаю Носову. Именно он в 1954 году подарил детям удивительные приключения Незнайки и его друзей.

В одной из частей цикла, где главный герой отправляется в Солнечный город, тому попадается необычный прибор, в котором явно угадывается современный робот-пылесос.

«Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала… С виду она напоминала собой черепаху <…>».

Первый прототип компактного помощника был представлен 20 годами позднее — в 1997-м, а стал доступен массовым потребителям в 2002-м.

Жюль Верн — солнечный парус

www.globallookpress.com / Space Telescope Science Institut

В 1865 году в своем романе «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» знаменитый французский писатель Жюль Верн описал оригинальную идею солнечного паруса. Этот аппарат на парящем корабле использовал свет звезды для толчка и маневрирования в открытом космосе. Полет и богатство фантазии Верна, жившего в XIX веке, поражали.

Спустя 145 лет фантастическую концепцию удалось воплотить в жизнь. Зонд IKAROS (икарос) впервые оказался в открытом космосе в 2010 году. Руку к его созданию приложила Япония. Во время миссии удалось полностью раскрыть парус и научить парусник регулировать скорость и направление в зависимости от солнечного излучения.

Дуглас Адамс — автоматическое распознавание и перевод устной речи в реальном времени

www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Серия «Автостопом по Галактике» знаменитого писателя-фантаста Дугласа Адамса, опубликованная в 1980 году, сегодня представляет особый интерес.

Например, в одной из частей цикла впервые упоминается концепция автоматического распознавания и перевода устной речи в реальном времени. В произведении изобретение шутливо называют «вавилонской рыбкой», отсылая к известному библейскому сюжету о возникновении языков.

Кто бы мог подумать, что спустя 34 года после публикации, компания Google обновит свое приложение автоматического перевода, в которое включит эту революционную функцию.

Джоан Роулинг — «живые» фотографии

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, 2007 г.

Еще одно интересное предсказание принадлежит автору известной во всем мире серии книг о волшебнике со шрамом на лбу Гарри Поттере. В магическом мире Джоан Роулинг фигурирует немало причудливых вещей — та же мантия-невидимка или маховик времени. И хотя эти предметы человечеству воссоздать все еще не под силу, некоторые атрибуты все же стали частью современного быта.

Так, к примеру, сегодня никого не удивишь ожившими фотографиями. Специальные рамки, в которые можно загрузить короткий видеоролик, доступны на любом маркетплейсе. С подобным главный герой франшизы впервые столкнулся при поступлении в Хогвартс.

«Гарри развернул „лягушку“ и вытащил карточку. На ней был изображен человек в затемненных очках, с длинным крючковатым носом и вьющимися седыми волосами, седыми усами и седой бородой. „Альбус Дамблдор“ гласила подпись под картинкой. Гарри перевернул карточку и прочитал <…>. [Затем] снова перевернул карточку и с удивлением заметил, что картинка куда-то делась».

Всего спустя несколько минут старый волшебник сбежал с карточки, что крайне изумило мальчика. Новый друг Гарри тогда же удивился, что в мире магглов (не волшебников) все фото неподвижны и никто не знает о колдографии.

Также в реальную жизнь со страниц романа перекочевала карта Мародеров — специальное приспособление. Благодаря нему персонажи могли наблюдать за перемещением друзей в пространстве по меткам на бумаге. Для этого уже создано немало приложений, где близкие могут делиться своей геолокацией. Вот только вместо бумаги у современного обывателя — телефон.