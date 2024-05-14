Суды и смерти нипочем: скандальный хирург Хайдаров не намерен прекращать оперировать

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Изуродованное тело, рухнувшие мечты и даже нежелание жить — на все это жалуются пациенты звездной клиники после неудачных операций.

Громкий скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова не утихает. Новые пациенты решаются показать последствия неудачных операций и добиться компенсации через суд.

На что жалуются недовольные клиентки звездного доктора? Из-за чего клиника, куда выстраивались очереди из российских знаменитостей, оказалась на грани закрытия? Как правильно выбрать пластического хирурга? Каких жертв требует красота? И можно ли обойтись без них?

Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Уголовное дело и обыски — что происходит в клинике Хайдарова

Его называют звездным хирургом. Он любит соцсети. Выступает на ТВ в качестве эксперта. Среди пациентов Тимура Хайдарова — Любовь Успенская, Инстасамка, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров. Еще недавно в интервью доктор не скрывал — помолодевший король эстрады — его скальпеля дело.

«Из 3XL в одежде он перешел в размер M, это говорит о многом. Он сейчас чувствует себя, как молодой, активный, полный сил парень», — прокомментировал пластический хирург.

Конек Хайдарова — ягодицы, талия, и, конечно, грудь.

В клинике звездного доктора прошли обыски. В феврале один из его сотрудников оперировал мужчину, ему было 36. Проводилось шунтирование желудка. К этой процедуре прибегают для борьбы с ожирением. После операции пациенту стало плохо. Спасти не удалось.

«Установлено, что бенефициаром данной клиники пластической хирургии, а также ряда других аналогичных клиник является Тимур Хайдаров. Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники, по инициативе следствия приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова.

Умершим оказался московский продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов. Что именно произошло — выясняет следствие.

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Специалистам удалось связаться с доктором Хайдаровым по телефону.

«Вся клиника действительно соболезнует этому случаю. Вот. Безмерно соболезнует. Понятно, что никакие слова там не передадут всего и никак. И в свою очередь мы заинтересованы выяснить действительные причины», — заверил звездный врач.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть».

«Основную ответственность здесь понесет лицо, которое производило операцию. То есть, если будет доказано, что именно его действия повлекли смерть, а за это у нас предусмотрена ответственность от трех до шесть лет», — пояснил юрист Дмитрий Кваша.

В конце апреля 2024 Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники, где работал хирург Тимур Хайдаров, на 90 дней. Медучреждение привлекли к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Шрамы, рубцы и некроз груди — на что жалуются пациентки Хайдарова

Это не первый громкий случай, связанный с клиникой Тимура Хайдарова. Еще в июле 2023 года певица Слава обвинила доктора в некачественной маммопластике — операции на груди. Артистка пожаловалась на асимметрию и шрамы. Исполнительницу поддержала Любовь Успенская. Королева шансона назвала хирурга мясником.

«У Любови Успенской и у певицы Славы все замечательно, хорошо», — сказала адвокат Елена Сенина.

«Замечательно» и «хорошо» — это итог многомесячной работы адвокатов. Процедура конфиденциальная. Сторонам удалось договориться.

«И одна, и вторая певица удовлетворены результатами своих обращений», — заметила Сенина.

Оказалось, что певица Слава открыла ящик Пандоры. Недовольных гораздо больше.

Тимур Хайдаров сделал Евгении Майоршиной три операции на груди.

«После первой операции я проснулась и обнаружила, что груди у меня нет, Тимур удалил мне импланты, а новые поставить не смог. Через три дня я обнаружила, что у меня идет некроз левой ареолы», — рассказала пациентка.

А ведь ради Хайдарова она специально прилетала в Москву из Японии, где живет постоянно. Неудачными оказались и вторая, и третья операции. Евгения утверждает: жалобы в Росздравнадзор и Следком написали 72 девушки. Доктор медицинских наук Александр Тепляшин осматривал многих из них.

«Первая проблема, самая основная — это грубые рубцы, форма груди, которая весьма отдаленно напоминает женскую грудь», — объяснил пластический хирург, профессор и доктор медицинских наук Александр Тепляшин.

Но из-за чего девушки хранили молчание до тех пор, пока Слава и Любовь Успенская не забили тревогу?

«Мы знаем, что девушка, которая считает, что у нее грудь маленького размера, так сильно хочет, чтобы ей сделали большую грудь, что она любую ответственность берет на себя. Но если вы подписались под каким-то договором, который не соответствует российскому закону, все, что вам нужно и следует сделать, — это пойти и признать договор не соответствующим», — пояснил адвокат Александр Трещев.

Еще одна причина, почему только сейчас узнают о темной стороне пластической индустрии — тренд, который навязывают социальные сети и блогеры, а именно желание быть красивой во что бы то ни стало. Иногда это патология.

«Пациенты с эндогенными заболеваниями шизофренического спектра постоянно переделывают нос или очень стесняются своей кожи. Ходят постоянно к косметологу», — отметила психотерапевт и нарколог Ксения Белоусова.

Многим специалистам эстетической медицины только это и нужно: они словно гипнотизируют пациентов — обещают совершенно новый модный образ, как у звезд.

«Так называемые инфомошенники привели к тому, что рынок был насыщен огромным количеством некомпетентных и неквалифицированных людей», — объяснил адвокат Александр Трещев.

Как добиться компенсации после неудачной пластической операции

Коллег Хайдарова настораживают детали биографии хирурга. Ему 36. Родился и вырос в Узбекистане. После переезда в Россию прошел курс переподготовки в Мединституте РУДН, получил сертификат в Курском медицинском университете, а потом еще и в киевской академии имени Шупика.

«Очень осторожно, когда у молодого парня все увешано в дипломах. Это очень подозрительно. Возраст, образование, безумная реклама, большое количество дипломов — это всегда должно вызывать подозрение», — предупредил Александр Тепляшин.

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Вот рекомендации профессионалов: если операция уже сделана и результат не устраивает, нужно обращаться в полицию или прокуратуру. Будет назначена экспертиза.

«Вам не надо взыскивать непосредственного исполнителя, а взыскивается с клиники тогда тот ущерб, который вам причинен, плюс компенсация морального вреда, неустойка, штраф — все, что предусмотрено законом», — рассказал адвокат Тимур Матвеев.

Жертвы индустрии красоты сдаваться тоже не намерены. Сейчас у них самый трудный этап — они учатся жить с новым телом.

«После второй операции у меня была первая попытка суицида. Я много раз ему говорила, что я не могу, вы меня просто изуродовали. Как мне с этим дальше жить?» — не понимала пострадавшая Майоршина.

Сам доктор Хайдаров брать паузу в карьере, похоже, не собирается.

На вопрос, будет ли он вести и дальше профессиональную деятельность, звездный врач ответил:

«Ну, ее никто же не ограничил. Юридически я законопослушный гражданин», — сказал он.

Следствие по делу гибели пациента после операции продолжается.