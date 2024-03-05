Операция, кома, остановка сердца: кого накажут за смерть пациента в клинике Хайдарова

Фото, видео: Сергей Лантюхов / ИЗВЕСТИЯ

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Пластический хирург Тимур Хайдаров столкнулся с новой проблемой. Как он объяснил смерть пациента в своей и клинике, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бизнесмен умер после операции в клинике Тимура Хайдарова. Что стало причиной смерти молодого мужчины? Какое наказание грозит звездному хирургу? Кто виноват в трагедии и можно ли ее было избежать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Шоу-бизнес потрясла смерть продюсера Петра Гаврилова. Молодой, полный сил мужчина скончался через несколько дней после операции по уменьшению желудка, которая проходила в клинике хирурга Тимура Хайдарова.

«Очень тяжелая ситуация с точки зрения не то что медицинских каких-то аспектов, а именно общечеловеческих аспектов. Учитывая то, что я лично был знаком с Петром… Конечно, мы знаем, что у него осталась супруга в положении. В свою очередь, как основатель клиники, постараемся максимально посодействовать и поучаствовать в помощи для нее», — заявил пластический хирург Тимур Хайдаров.

«Должны же понести наказание виновные за смерть молодого парня. Он не увидел ребенка своего будущего. Это горе родителям, это горе родственникам, друзьям. Я не думаю, как медик, что парень мог умереть просто так. Операция была, была», — высказалась пациентка Тимура Хайдарова Алевтина Цыганкова.

Пластический хирург утверждает, что оказал погибшему всю необходимую помощь.

«Это довольно-таки сложные операции, которые имеют ряд возможных осложнений. Через три дня ему стало плохо. Он когда вызвал скорую, мы тут же его пригласили в клинику, тут же провели обследование, УЗИ», — рассказал врач.

Тогда никто не мог и предположить, что все закончится страшной бедой.

«Тимур Хайдаров должен понести уже уголовную ответственность за то все, что он делает не только с обычными рядовыми жителями нашей столицы да и в принципе всей необъятной родины, но и с нашими звездами», — выразил свое мнение светский журналист Роман Миров.

В последнее время фамилия Хайдарова звучит исключительно в контексте скандалов и разборок. Сначала певица Слава рассказала, что врач изуродовал ей грудь.

«Когда я сняла лифчик через месяц, я просто ******. Во-первых, одна грудь выше, другая — ниже. Швы просто ужаснейшие», — поделилась она.

Оказалось, что и другие звезды остались недовольны работой хирурга. Среди них были Ирина Дубцова, Татьяна Тузова, Любовь Успенская. Королева шансона делала у Тимура Хайдарова коррекцию живота, рук, спины, груди и ягодиц. Но результат поверг ее в ужас. Исправлять ситуацию теперь приходится у других специалистов.

«Есть люди, которые сразу попадают к правильным врачам. А на мне, как на котятах, на мне учатся. А я потом иду и должна все это исправлять», — уточнила певица Успенская.

Вслед за артистками о своих проблемах заявили и другие пациентки знаменитого врача. Десятки женщин выступили с жалобами. У каждой была своя история. И своя драма.

«Одна женщина, у которой некроз живота, которая на протяжении полугода лечилась. Другая не может при муже раздеться. У меня также загноилась грудь. У меня также была инфекция», — рассказала Цыганкова.

Хайдаров поссорился даже со своим коллегой. Пластический хирург Александр Вдовин обвинил Тимура в том, что тот некачественно провел ему операцию на ягодицы.

«Ходить я не мог. Одышка. До туалета невозможно было дойти. Хотя я к нему тоже обращался. Говорил: помоги, пожалуйста. Но это было бесполезно. У них железное сердце абсолютно. Что у него, что у его жены», — заявил он.

Два месяца назад Тимур Хайдаров сообщил, что уладил конфликты со всеми пациентками. Одни получили компенсацию, другие — новую операцию. Но, по словам доктора, все остались довольны.

«Мы даже после этой всей грязи остаемся людьми, остаемся врачами. Сказали: ложись, проходи обследование, и мы подправим те или иные нюансы. Что и получилось. И таких случаев очень много», — отметил пластический хирург.

Хайдаров только выдохнул. Думал, все споры позади. И тут трагедия. Через три дня после лапароскопии (малоинвазивное оперативное вмешательство — Прим.ред.) продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо. Он жаловался на боль в груди и животе, а также на трудности с дыханием. Тимур Хайдаров уверяет: он с коллегами пытался помочь.

«Несколько дней мы занимались сами. И уже когда поняли, что нужно его переводить в более большой центр, мы организовали ему перевод, опять же своими ногами, в сознании. Мы его перевели в другое лечебное учреждение. Это большая государственная больница», — уточнил врач.

Одной из причин ухудшения состояния мужчины хирург считает злокачественную гипертермию.

«Хотелось бы дождаться официальных бумаг из клиники, где это все произошло. Одна из версий — это злокачественная гипертермия (угрожающее жизни повышение температуры тела. — Прим. ред.). Мы пересмотрели ход операции, и все там выполнено было четко», — заверил Хайдаров.

Далее события развивались слишком быстро. Гаврилов впал в кому. А вскоре его сердце остановилось. По предварительным данным, причина смерти — заражение крови. Родственники уверены: инфекцию мужчине занесли на операционном столе клиники Хайдарова.

«Я думаю, что плохо зашили. Разошлись ткани, и поэтому это все случилось. И, естественно, сепсис крови в любом случае», — предположил пластический хирург Вдовин.

«Во-первых, в стенах нашей клиники никто не умирал. Это первое. Второе: я сам лично не выполняю такого рода операции, направленные на желудок, на уменьшение желудка. И на момент выписки, и на момент повторного обращения не было никаких данных ни о каком заражении», — объяснил Тимур Хайдаров.

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«Этот человек, для него пациент — это потенциальный кошелек, больше ничего. И он пытается их быстро выгнать из клиники, чтобы в клинике ничего не случилось. Он же не в клинике умер. Он же вышел на своих ногах», — высказалась пациентка хирурга Цыганкова.

Петра действительно оперировал другой врач — Илья Елагин с 20-летним опытом. По мнению Хайдарова, не может быть и речи о врачебной ошибке. Занесение инфекции он тоже исключает. Правду ли говорит хирург, будет разбираться следствие. В данный момент идет проверка.

«Основную ответственность здесь понесет лицо, которое производило операцию. За это у нас предусмотрена ответственность от трех до шести лет. Если будет доказана его халатность, то, конечно, здесь он уже, скорее всего, будет посажен в тюрьму», — объяснил юрист Дмитрий Кваша.

«По вскрытию все будет понятно: где произошло, из какого места пошел перитонит (воспаление брюшины. — Прим. ред.), куда попала инфекция в полость живота, как она туда проникла, как она попала. Далее уже будут разбираться, кто нанимал врача… Руководство должно получать по шапке. Это в первую очередь», — подчеркнул врач Вдовин.

Сразу после смерти Гаврилова в клинике Тимура Хайдарова прошли обыски. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам разобраться в ситуации и наказать виновных.