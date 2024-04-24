«Уже на место не встанет»: Бьянка запланировала новую пластическую операцию

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Бьянка восстанавливается после липоскульптурирования. Что еще хочет изменить в себе звезда при помощи пластического хирурга, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Бьянка похвасталась новой фигурой после проведенной липосакции. Как прошла реабилитация звезды? И какие возникли осложнения? Из-за чего ей предстоит еще одна пластическая операция? И удалось ли королеве R& B прийти в себя после нападения маньяка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я сняла бандаж и сюда пришла на премьеру замечательного русского фильма со своими подопечными… Каждый день нужно ходить в этом бандаже. Он начиная отсюда и заканчивая здесь. Поэтому было достаточно некомфортно, но это того стоило», — рассказала звезда.

38-летняя Бьянка впервые появилась на публике после серьезной операции. Чуть больше месяца назад артистка сделала липоскульптурирование. Ей откачали жир с живота и увеличили им ягодицы.

«Операция прошла отлично. Восстановление прошло достаточно тяжело. Первую неделю. Потому что была очень сильная боль… Месяц и неделя уже все как бы хорошо», — поделилась Бьянка.

Певица еще полностью не восстановилась. Она до сих пор испытывает боли, не может танцевать и носить каблуки. Но звезда призналась: больше не могла сидеть без дела. Бьянка раньше времени сняла бандаж и, не дожидаясь окончания реабилитационного периода, приступила к работе.

«По-хорошему два месяца. Два. Чтобы все полностью перестало болеть. У меня очень много работы: съемки клипа, дуэты, концерты. Я просто на концертах не буду так сильно двигаться, как обычно это делаю. Я просто буду стоять. Но самое главное, что люди услышат мои песни», - объяснила звезда.

«Здесь такая реабилитация сочетанная. Там, где мы забрали жир, нужна компрессия. Там, куда мы пересадили жир, компрессия не нужна, а нужно, наоборот, хорошее кровоснабжение. Чем лучше будет кровоснабжение, тем лучше будет. Большее количество жира приживется», — уточнил пластический хирург Олег Баниж.

Несколько лет назад певица сильно поправилась и подверглась жесткой критике недоброжелателей. Бьянке долгое время не удавалось сбросить лишний вес. Звезда признавалась, что причиной набора килограммов стали проблемы со здоровьем.

»…Всегда были очень стройные, и вдруг появляются лишние 5-10 килограммов. У меня это было 30 килограммов. То есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади», - сравнила она.

Артистка обратилась к специалисту и под контролем врача села на диету. В итоге ей удалось похудеть на 30 килограммов, но кожа на животе так и не пришла в тонус. Бьянка не планирует останавливаться на одной липосакции. Она намерена довести свое тело до идеала.

«Когда я похудела, естественно, что когда я не очень высокого роста, то есть у меня средний рост, и это очень влияет на кожу, на все остальное. Поэтому мне посоветовали сделать абдоминопластику. Обрезать ее, эту кожу, потому что она уже на место не встанет», — отметила певица.

«Поскольку нельзя прооперировать весь организм с ног до головы, все это разбито на этапы. Мы должны понимать, что есть реабилитация, есть ресурсные возможности организма. И превысить их — это опасно для здоровья пациента, для жизни пациента. Поэтому все делается в разумных пределах», — объяснил пластический хирург.

Помимо этого, артистка задумала сделать подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе.

«Эта часть, которая поддерживает подбородок, чуть-чуть поднимается, и ты выглядишь на десять лет моложе», - рассказала Бьянка.

«Мне очень нравится, как она выглядит. Я считаю, что вообще, если девушка делает все в меру, пластические операции, например, это классно», - высказалась певица Виолетта Чиковани.

«Я думаю, что это уже пахнет болезнью. Потому что если человек себя постоянно перекраивает, это не очень здорово. Бог дал людям одно лицо и тело, а они его меняют», - выразил свое мнение светский журналист Феликс Грозданов.

Бьянка признается, что переживает за результат. Она правильно питается, отказалась от алкоголя и как только врач разрешит, займется спортом.

«За первый месяц я выпила полбокала вина, когда ко мне пришла моя подруга в гости меня поддержать. Но, конечно же, пить пиво или, как некоторые любят, по две бутылки вина, такого ни в коем случае нельзя допускать, потому что очень большая отечность», — заявила певица.

Артистка надеется, что кардинальное преображение приведет и к переменам в личной жизни. Звезда одинока и мечтает о сильном мужчине рядом, который смог бы ее защитить. Недавно на Бьянку напал маньяк. Преступник, угрожая палкой, приказал ей сесть в машину. Ей чудом удалось спастись.

«Вопрос решился следующим образом: полиция сама решила сделать уголовное дело. Я просто создала фоторобот», — рассказала исполнительница.

Злоумышленника сейчас ищут правоохранительные органы. Бьянка говорит, что хочет поскорее забыть неприятную ситуацию. В данный момент она сосредоточена на работе и своем здоровье.