«Сама всегда все выгребу»: из-за чего у Бьянки не складываются отношения с мужчинами

Фото, видео: РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Бьянка пока не смогла построить счастливую личную жизнь. Как певица объясняет трудности в отношениях и какого мужчину хотела бы видеть возле себя, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Бьянка рассказала о неудачах в личной жизни. Из-за чего она не может доверять мужчинам? Правда, что в этом виноват ее деспотичный отец? И какого партнера 38-летняя артистка хотела бы видеть рядом с собой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дарили и дорогие подарки. Мне дарили машины, мне дарили какие-то часы. Короче, мне много всего очень дарили мужчины. Вот такие охапки цветов», — рассказала звезда.

Еще в нулевых певица Бьянка получила титул «королевы русского R'n'B». Эффектная брюнетка зажигала в клипах в откровенных нарядах. Девушка была секс-символом того времени. С тех пор прошло 20 лет. На смену восхищенным комплиментам от поклонников пришла критика. Всему виной лишние килограммы, от которых артистка не может избавиться.

«У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — призналась Бьянка.

Певица объяснила, что набрала лишний вес из-за гормонального сбоя на фоне стресса. Проблемы с карьерой, неустроенная личная жизнь довели звезду до нервного срыва.

«Женщины по природе своей выбирают самых сильных мужчин. Но их почему-то становится все меньше и меньше. И эти инфантилы, которые „Ой, я не могу денег заработать“, такие, жалкие», — уточнила артистка.

Ее единственный брак с гитаристом Романом Безруковым продержался всего четыре месяца. Певица была инициатором разрыва.

«Наверное, мужчины чувствуют во мне именно, знаете, такую силу, что я сама всегда все выгребу, я всегда все смогу», — предположила звезда.

После развода прошло уже пять лет, но Бьянка так не устроила личную жизнь.

«Вот это-это сходится-сходится, значит, все. Оно. И как-то потихонечку я влюбляюсь. А потом он как что-нибудь выдаст. Ты думаешь: ** **** ****, как так», — рассказала певица.

«Она замечательный человек. Она открытая, талантливая вокалистка. Она должна быть любима. Она прекрасная девушка», — подчеркнул DJ ГРУВ.

«Я думаю, что проблема в девушке. Знаете, у меня была одна подруга. И она пошла к психологу. Что у нее такие завышенные требования. Что ей надо вот так, вот так. И психолог ей говорит: „Давай, ты возьми листочек. Возьми листочек и напиши, какой тебе нужен. А теперь на другой стороне напиши те данные, которыми она должна обладать“», — высказалась актриса Евгения Крюкова.

Бьянка не исключает, что, возможно, у нее не складываются отношения с мужчинами из-за психологической травмы. Родной отец в нетрезвом состоянии избивал ее за каждую провинность. Но мать и брат за нее не заступались. Бьянка до сих пор ходит к психотерапевту, чтобы справиться с паническими атаками.

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«Надо, чтобы вы жили, выросли в проблемной семье. Чтобы вас не любил ваш брат. И чтобы вы всего добивались сами и искали по жизни эту семью, собирали вокруг себя общество, на которое вы хотите быть похожей», — объяснила звезда.

38-летняя Бьянка собирается заморозить яйцеклетки. Артистка решила, что если не встретит достойного мужчину, то родит для себя.

«Я верю скорее в партнерские отношения либо в очень сильную сексуальную зависимость друг от друга, которая заканчивается, сейчас скажу — шесть месяцев максимум. Все остальное — это уже партнерство», — уверена она.

А пока звезде комфортно одной. Она сосредоточилась на карьере. Занимается здоровьем. Села на диету и уже сбросила десять килограммов. А в будущем Бьянка планирует лечь под нож хирурга, чтобы скорректировать фигуру.