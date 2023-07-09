«Я не уважаю мужчин»: Бьянка призналась, что до нее домогался известный артист

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По словам знаменитости, он хлопнул ее по пятой точке. Но кто именно это был?

Певица Бьянка заявила, что ей пришлось столкнуться с неприятной ситуацией в мире шоу-бизнеса. По ее словам, до нее домогались некоторые известные артисты, но один из них перешел все границы.

«Я очень скромно реагировала, показывала, что такие вещи не ко мне. Хотелось не портить отношения с этим мужчиной, особенно, если это были женатые мужчины», — рассказала певица.

Певица призналась, что из подобных ситуаций пыталась всегда выходить максимально спокойно. Об этом артистка рассказала в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале

«Для меня женатые — табу. Я не уважаю мужчин, у которых есть даже просто девушки, а они флиртуют со мной», — сказала Бьянка.

Артистка отметила, что среди таких неверных ухажеров встречались как работники сферы шоу-бизнеса, так и важные люди.

Исполнительница вспомнила вопиющую историю про музыканта, как она говорит, которого знает вся Россия. Этот человек был женат и звал Бьянку себе в купе поезда после гастролей «послушать музыку». Артистка попыталась отшутиться. Но его это не остановило и он хлопнул ее по пятой точке. Сначала девушка хотела поднять скандал, но потом пришла к мнению, что этот человек того не стоит. Также она пожалела его семью. Поэтому имя этой звезды остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кулинарных способностях Бьянки.