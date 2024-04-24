Не обязательно девственницу: Анита Цой никак не может найти невесту сыну

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Анита Цой не оставляет попыток устроить личную жизнь сына. Почему у кандидаток не получается покорить сердце мужчины, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анита Цой пожаловалась, что никак не может устроить личную жизнь единственного сына. Какие требования выдвигает к девушкам певица? Почему Сергей забраковал всех предложенных матерью невест? И кого не устроил сам наследник народной артистки России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы отставали от него. Мы что только с ним делали. Но у него времени нет. Я тут-то ему список пишу и говорю: „Давай, надо встретиться. Раз, два, три“», — рассказала певица.

Анита Цой в отчаянии. Еще в декабре она задумала женить единственного сына. Объявила кастинг и даже нашла кандидаток. Но дальше знакомства с потенциальными невестами дело не зашло. С одной из девушек Сергею было некогда общаться, с другой он откровенно заскучал.

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«Одна девочка просто не подошла по IQ. Грубовато звучит. Не хочу, чтобы кто-то обижался. Но просто они вообще не нашли общий язык», — призналась звезда.

Третья девушка пришлась по душе Сергею. Понравилась и Аните с мужем. Но после знакомства она прекратила общение с сыном певицы.

«”Вообще не в моем вкусе». Что я ей скажу? Ничего я ей не могу сказать», — отметила Анита Цой.

Звезда выдвинула целый список требований к потенциальным невестам сына. Сергей — молодой, статный красавец. Получил высшее экономическое образование в Лондоне. Работает в крупной консалтинговой компании. Артистка подбирает невест из интеллигентных семей под стать наследнику.

«Чтобы девочка была выращена и папой, и мамой. И понимала, что может происходить в семье. Очень хочется, чтобы она, конечно, имела хотя бы одно высшее образование или стремилась к этому. Уже, например, училась. Объясню почему. Потому что у сына очень серьезное образование. И для того, чтобы они друг друга поняли хотя бы, надо же на какие-то темы разговаривать», — уточнила артистка.

«Знаете, я не знакома со списком ее требований. Но думаю, что она очень хорошая свекровь. Компанейская, веселая, задорная, артистичная. С ней и водку пить, и песни бухать, и корейские салаты резать, и чему-то научиться. Не знаю. Мне кажется, она такая крутая. Пока говорила, сама захотела к ней пойти в невестки», — заявила певица Елена Князева.

Аните Цой также важно, чтобы девушка была активной, целеустремленной и порядочной. Умела готовить и вести себя в обществе. Имела представление о корейской культуре и обычаях. Однако после неудачных смотрин артистка поняла, что нужно снизить планку.

«Я открыта в социальных сетях для всех. Прям пишите, пожалуйста, мне в личку. Желательно, конечно, чтобы… Прошу прощения, без детей пока. Девственность не обязательно сохранять. Сейчас мир немножко другой, более современный. Но, по крайней мере, чтобы, может быть, занималась спортом, вела активный образ жизни», — уточнила звезда.

«Даже заявки, даже то, что она там предлагает, активно об этом говорит, это уже дает шанс миллионам девчонок по всей России. Ой, появился новый жених», - высказалась певица Анна Калашникова.

«Я считаю, что нужно парню дать право выбора. Возможно, то, что ему никто не подходит, это такой его своего рода бойкот, потому что он хочет выбрать невесту себе сам», - предположил певец Илья Гуров.

Артистка могла давно уже закрыть вопрос. По корейским обычаям родители сами выбирают наследнику невесту. Но Анита Цой желает, чтобы сын женился по любви. И она готова подождать, хотя уже давно мечтает о внуках.