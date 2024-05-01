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Во время пикника на майские праздники можно выяснить, готов ли избранник к серьезным отношениям.

«Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале», — эта фраза героя из фильма «Москва слезам не верит» стала крылатой.

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Многие мужчины до сих пор не допускают девушек к этому популярному на майские праздники занятию. Подобным блюдом они стараются удивить близких, особенно свою вторую половинку. Но некоторые нюансы их поведения, не остаются без внимания и способны раскрыть его тайную сущность.

Представительницы прекрасной половины человечества могут во время приготовления главного майского блюда отдохнуть и понаблюдать за процессом со стороны. Но мало, кто знает, что эта позиция позволяет по-другому взглянуть на избранника и узнать его истинный характер.

Как определить мужчину мечты по его манере готовить шашлык, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, кандидат психологических наук Руслана Завалихина.

Как мужчины готовят шашлык

По словам специалиста, прежде всего выполнение какого-либо действия зависит от компетентности человека. Иногда испорченный шашлык свидетельствует не о негативных сторонах характера избранника, а о банальном неумении готовить.

«В любом действии, которое мы с вами совершаем, нужен навык. Конечно, мужчина может приготовить плохо шашлык, но это не будет связано с его какими-то индивидуальными особенностями просто потому, что он это делает впервые», — пояснила Завалихина.

Однако если молодой человек до этого бил себя в грудь и доказывал, что именно он — лучший шашлычник в компании, или все время отвлекался от доверенного ему задания, то это уже говорит об особенностях его характера. В целом можно выделить пять типажей.

Растяпа

Если шашлык подгорел, это свидетельствует о невнимательности мужчины и его неспособности сосредоточиться на одном процессе.

«Когда ты сконцентрирован на этом, твой шашлык никогда не сгорит. Если человек поставил мясо и занялся чем-то другим, это говорит о том, что он сейчас бросил это дело», — пояснила эксперт.

Немаловажно проследить, почему так получилось, что блюдо вышло «с дымком». Если возлюбленный поставил шашлык и ушел делать что-то другое, то он не способен доводить начатое до конца, постоянно берется за что-то новое, совершенно забывая о том, чем был совсем недавно занят.

«Это говорит о том, что у человека не завершен цикл действий. <…> Для меня это показатель, что он бросил то, что начал. То есть этот мужчина в любой момент может и утюг оставить и уйти», — отметила психолог.

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Девушке придется всегда говорить спутнику о своих желаниях прямо, избегая намеков и полутонов, а также из раза в раз напоминать о важных событиях и датах, потому что они будут вылетать у него из головы.

Другая причина неудачи на мангале может заключаться в том, что мужчина постоянно отвлекался на разговоры или другие дела.

«Неважно, чем человек занимается: жарит шашлыки, делает какой-то проект или увлечен домашними делами, — если у него внимание переключается, то, естественно, качество любого выполненного задания будет низким», — прокомментировала кандидат психологических наук.

Подобное поведение, по словам эксперта, должно насторожить девушку, желающую завязать серьезные отношения. Мужчина может на долгое время пропадать из поля зрения, не писать и не звонить, погружаться в другие дела и забывать об избраннице.

Присмотреться к такому знакомому должен и работодатель на корпоративном пикнике. Сотрудник, обладающий подобным изъяном, не способен довести какой-либо проект до конца или будет тратить большую часть рабочего времени на посторонние дела.

Нытик

Самое интересное, как отметила эксперт, начинается, когда главное блюдо не получилось. Если мужчина, жаривший шашлык, боится ответственности, то он сразу же начнет искать виноватого, сетовать на плохое мясо, плохие угли и невкусный маринад.

«Перекладывать ответственность на других людей — это такая характеристика человека, которая говорит о том, что он берется за что-то, а сам не умеет этого делать», — пояснила специалист.

Такой избранник может открещиваться не только от каких-то мелких неудач, вроде горелого шашлыка, но и от серьезных проблем. Девушке стоит задуматься, есть ли будущее с таким мужчиной.

Хвастун

Если же знакомый берется за шашлык, но на самом деле не умеет его как следует делать, не хочет учиться и отгоняет от мангала всех, кто пытается помочь ему, то это тоже тревожный звоночек.

Обычно такие люди руководствуются правилом, что все знают сами. Однако за их напыщенностью скрываются только желание выделиться. К сожалению, после неудачи они также начинают обвинять других.

«Когда ты не зная брода идешь в воду, для меня это тоже показатель. Если человек недожарил или пережарил, получилось невкусно, опять же, возвращаемся к ответственности. Ты несерьезно отнесся к тому действию, которое тебе доверили. Это тоже важно», — прокомментировала Завалихина.

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Критикан

Бывают мужчины, которым всегда что-то не нравится. Такие критиканы обычно сами не берутся за шампуры, но охотно придираются к другим.

«Зачем ты говоришь, как делать другим? Конечно, совет можно дать, но тот человек, который сейчас занимается непосредственно приготовлением шашлыка, он принимает решение, несет ответственность. Некоторые критиканы сначала говорят под руку, а потом не скупятся на критику после того, как мясо снимают с мангала», — отметила психолог.

Если женщина выберет мужчину, любящего все комментировать, то может нарваться на критику и сама. Избранник, возможно, станет жаловаться супруге, что его мама готовила вкуснее, а бывшая девушка лучше ухаживала за собой.

Идеальный муж

Многие девушки с юных лет мечтают о том, что выйдут замуж за рыцаря, который способен в любую минуту прийти им на помощь. Принца во время майской поездки на пикник тоже выдает его манера готовить шашлык. Идеальный избранник не будет отвлекаться на пустые разговоры и игры, пока не доведет начатое до конца.

Стоит отметить, что к процессу он подготовится заранее: замаринует мясо, привезет шампуры и купит жидкость для разведения огня.

«Мне нравится, когда человек полностью берет на себя весь процесс приготовления. <…> Это говорит о его основательности, целостности», — выделила специалист.

Такому мужчине можно смело доверять. Он никогда не уйдет от ответственности. Подобные люди часто основательно подходят к созданию семьи и рождению детей. Выйдя замуж за такого избранника, женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной.