Вербное воскресенье 28 апреля: история, смысл, правила и запреты

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим — один из двенадцати наиболее значимых праздников в церковном календаре.

Вербное воскресенье по праву считается одним из самых светлых и благодатных праздников в году после Рождества Христова и Пасхи. Православные празднуют описанное в Библии событие — вход Господень в Иерусалим.

В чем смысл праздника, эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Когда Вербное воскресенье в 2024

Вербное воскресенье входит в число переходящих праздников и из года в год приходится на разные даты.

Неизменным остается одно: оно отмечается в шестое воскресенье Великого пост, ровно за неделю до до главного праздника христианской церкви — Пасхи. Так, в 2024 году праздник выпадает на 28 апреля.

Вход Господень в Иерусалим — кратко исторические события праздника

В этот день верующие празднуют вход Господень в Иерусалим — важное событие, имеющее непосредственное значение в евангельской истории. Весной, накануне иудейской Пасхи, Иисус Христос с учениками отправился в Иерусалим на праздник. Он двинулся в путь сразу же после того, как воскресил умершего Лазаря. Многие люди, прослышавшие об этом чуде, уверовали, что Иисус — тот Мессия, которого так долго ждал народ Израиля.

Читайте также Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 27 апреля

В античные времена на Востоке существовал обычай встречать вернувшегося с победой военачальника. Герой въезжал в город на коне и ступал по устланным одеждой и ветвями пальм улицам. Важно отметить, что Иисус избрал не путь воина на коне и с мечом, а путь Царя Небесного — на мирном ослике. Этим он показал, что Царство, которое он желает установить, «не от мира сего». Это животное воспринималось в качестве символа мира.

«Господь наш Иисус Христос совершает подобный вход. Нигде до этого евангелисты не писали, чтобы тот ездил на каком-то животном. Он всегда по земле ходил пешком», — подчеркнул священнослужитель.

Христа, победившего смерть, толпа встречала по-праздничному с восклицаниями «Осанна в вышних — Благословен грядый во имя Господне — Прим.ред.). Горожане устлали ему путь пальмовыми ветвями («вайями») в знак уважения. Люди сопровождали его путь как помазанника на царствохвалебной песней и искренне радовались. Они надеялись, что этот человек освободит их от рабства Римской Империи, не понимая, что Иисус готовится даровать им совсем иное спасение — не земное, а небесное.

«Иудейский народ решил, что именно он является тем, кто может освободить Израильское царство от ненавистного Римского ига. Но смысл того. что Господь идет на страдания, чтобы освободить род человеческий от ига смерти, даже ученики не понимали», — пояснил он.

В отличие от простого народа, иудейские первосвященники Иисусу были совсем не рады — прознав про историю с Лазарем, фарисеи задумали убить проповедника. И Христос знал, что этот путь приведет его к Голгофе и кресту. Пройдет несколько дней, и та же толпа, приветствующая его словами «Спасай нас, Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев», разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать его распятия.

Прибыв в Иерусалим, Иисус выгнал из храма продавцов со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». На следующий день в жизни Спасителя начался тяжелый период, называемый Страстной неделей. Она ознаменовала последние и поистине страшные дни жизни Иисуса.

Смысл и значение Вербного воскресенья

Фото: patriarchia.ru

Вербное воскресенье символизирует признание, с одной стороны, Иисуса Мессией, а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай. Праздник является свидетельством победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией и не хотел Его прихода в Святой град как Владыки и Царя народа.

Праздничный вход в Иерусалим стал триумфом человеческой жизни и даровал Иисусу народное признание. Но это никогда не было его целью, ведь все мирское — временное, а все духовное — вечное.

Почему верба стала символом Вербного воскресенья

Дорогу Иисусу в Иерусалим устилали одеждами и ветвями пальмы (вайями). Это событие осталось в памяти верующих, которые теперь ежегодно освящают украшенные ветви деревьев («вайя», «пальмы»). Поэтому церковное название шестой седмицы Великого Поста — «седмица ваий», а воскресенья — «цветоносное».

В православной церковной традиции пальмовые ветви не используются. Причиной этому стал климат, в котором пальмы попросту не растут.

Заменой при освящении стали ветви вербы — первого расцветающего после долгой зимы растения. Оно символизирует пробуждение природы и начало новой жизни.

Поэтому торжество и неделя перед ним получили свои русские названия: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пестрая) неделя», «Вербница», «Вербич».

Можно ли освящать веточки вербы самим дома

В случае невозможности посетить храм вербные ветви можно освятить самостоятельно.

Для этого нужно пропеть или прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим:

«Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне». Далее трижды окропить вербу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Что изображено на иконе «Вход Господень в Иерусалим»

© РИА Новости / Балабанов

Событие, прославляемое в ходе данного праздника, стало одним из главных в последние дни жизни Иисуса. Поэтому нашло широкое отображение в искусстве. Мастера создали большое количество фресок, мозаик и икон на эту тему.

Несмотря на некоторые различия и особенности, у них есть общий сюжет, в центре которого сам Сын Божий. Верхом на ослике он въезжает в город и правой рукой благословляет встречающих его людей. Слева от него — смущенные апостолы. Ученики не понимают, зачем Иисус делает это столь торжественно. Справа изображены горожане, которые держат в руках пальмовые ветви. В нижней части произведения — дети. Они стелят одежды на землю перед Спасителем. На заднем плане можно увидеть Елеонскую гору. Именно там Христос беседовал с учениками за несколько дней до ареста, а позднее — вознесся на Небо. Гора выступает в качестве символа духовного возрождения апостолами и указывает на божественное схождение Иисуса на землю ради принесения искупительной жертвы.

Если посмотреть на икону «Вход Господень в Иерусалим», можно заметить несколько важных моментов:

В центре иконы — Сам Христос. Он сидит на ослике и правой рукой благословляет приветствующих его людей.

Слева изображены смущенные апостолы. Ученики не понимают, зачем Иисус так торжественно въезжает в Иерусалим.

Справа — жители Иерусалима и гости. Они держат пальмовые ветви — символ торжества, которыми евреи в то время встречали триумфаторов.

В нижней части иконы изображены дети, постилающие одежду под ноги ослика — так евреи встречали помазанников на царство.

Сзади видна Елеонская гора. Здесь Христос беседует с учениками за несколько дней до ареста, а позднее — вознесется на Небо. Гора на иконе символизирует духовное восхождение апостолов. Гора также указывает на божественное схождение Иисуса на землю ради принесения искупительной жертвы.

Ослик, на котором восседает Иисус, указывает на мирный характер наступающего Царства Божия и кротость Его Царя — Богочеловека. Также образ оседланного Спасителем ослика указывал на будущее обращение ко Христу язычников.

Пальмовая ветвь для еврейского народа символизировала веселье и торжество. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» (Лев 23:40).

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Первое и главное правило в Вербное воскресенье — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как день необходимо посвятить духовному, а не мирскому.

Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.

Кроме того, 9 апреля ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.

Что можно делать 28 апреля

В Вербное воскресенье необходимо думать о Боге, читать молитвы и подготовиться к празднованию Светлой Пасхи. Обязательно нужно сходить в церковь. Если такой возможности нет, можно почитать соответствующий акафист дома. Также не забудьте освятить святой водой вербу. Позже ее можно будет поставить перед иконами.

Еще одна традиция — отправление открыток. В современных реалиях можете отправить родным и близким аналогичную картинку в социальных сетях. При личной встрече можно вручить веточку вербы и искренне пожелать здоровья, гармонии и благополучия.

В Вербное воскресенье соблюдающим Великий пост положено послабление в пище: можно есть рыбу и рыбные блюда.

Выбросить или сжечь: что делать с прошлогодней освященной вербой

Как празднуется Вербное воскресенье

Перед Вербным воскресеньем, в Лазареву субботу, в православных храмах проводится всенощное бдение. В этот день священнослужители облачены в зеленые одежды — цвет животворения и вечной жизни.

В храм верующие приходят с молодым веточками вербы и стоят с зажженными свечами до конца службы. После чтения Евангелия священники совершают каждение (благоуханная жертва Богу, сопровождаемая молитвами) верб и окропляют ветви Святой водой. Веточки вербы символизируют победу жизни над смертью, то есть Воскресение Господне. Это отсылка к тем пальмовым ветвям, которыми встречали Спасителя.

В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили на вербы. Веточки этого дерева приносят домой накануне Вербного воскресенья. Освященные веточки хранят целый год дома, украшают ими иконостас, как символ единения с жертвой Иисуса Христа.