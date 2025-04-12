Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 12 апреля

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Православный праздник 12 апреля связан с чудотворным воскрешением Лазаря из мертвых

Православные христиане 12 апреля вспоминают о чуде, сотворенном Иисусом Христом — воскрешении Лазаря.

День памяти об этом событии, называющийся Лазаревой субботой, не имеет фиксированной даты. Празднование приходится на шестую неделю Великого поста и празднуется перед Вербным воскресеньем.

Подробнее о чуде воскрешения эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Лазарева суббота — Воскрешение Лазаря

Лазарева суббота связана с чудотворным возвращением Лазаря из мира мертвых спустя 4 дня после смерти.

Лазарь жил в селении Вифания вблизи Иерусалима вместе со своими сестрами Мартой и Марией. Иисус Христос считал святого своим другом.

«Спаситель знал о его болезни. Он тогда находился вне Иудеи, но не поспешил прийти, чтобы исцелить своего друга. И лишь когда Лазарь умер, он направился к Иерусалиму», — пояснил священнослужитель.

Иисус сказал сестрам больного, что это произошло не к смерти, а к славе Божьей. Он также добавил: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек».

Пока он с учениками дошел до Вифании, мужчина уже четыре дня был мертв. Подойдя к погребенному в пещере телу, Спаситель помолился и на глазах у своих учеников, а также родственников и соседей покойного сказал: «Лазарь! Иди вон». Праведник тут же воскрес и поднялся, завернутый в погребальные ткани.

«Чудо произошло при множестве народа. Известие распространилось по Иерусалиму накануне иудейской Пасхи. и все ждали, что Иисус из Назарета придет в город», — рассказал Каледа.

После этого фарисеи испугались силы Иисуса и задумали погубить его.

После чудесного воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и был рукоположен в епископы Кипра.

Православная церковь объясняет, что Христос намеренно опоздал, чтобы не просто вылечить больного, а воскресить умершего. Он сделал это, чтобы на примере Лазаря показать, что каждый человек и все люди в целом воскреснут из мертвых в день Страшного Суда.

Что можно делать 12 апреля

В Лазареву субботу верующие обычно запасались вербными ветвями, чтобы освятить их на следующий день в церкви, а также шли на церковную службу. Во время молитвы необходимо очистить мысли и с благостью на душе встретить Вербное воскресенье.

Интересно, что на Лазареву субботу было даже особенное меню. Хозяйки подавали на стол гречневые блины, кашу, овощные котлеты и постную выпечку. Соблюдающие пост могут себе позволить рыбную икру.

В народе 12 апреля старались привлечь финансовое благополучие в дом с помощью особого обряда. Для этого срезали веточку вербы, клали ее в левую руку, а правой рукой крестились и просили у Бога материальной поддержки.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Поскольку Лазарева суббота и следующее за ней Вербное воскресенье — это большой церковный праздник, то категорически запрещается ссориться, злиться, обижаться, сквернословить, кричать, посещать увеселительные мероприятия, употреблять спиртное и объедаться. Считалось, что негатив, отправленный кому-то в этот день, вернется адресанту с тройной силой.

Хозяйки старались навести порядок в доме заранее, потому что на Лазареву субботу физический труд под запретом. Любую домашнюю работу нужно перенести на другой день, так как в Лазареву субботу запрещено заниматься рукоделием работать в огороде, строить что-либо, стирать, гладить, мыться и делать уборку.

Народные приметы 12 апреля

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

Где вода, там верба, а где верба, там и вода.

На Лазареву субботу мороз — яровые хлеба хороши будут.

Какой ветер на Лазареву субботу, таким будет в течение всего лета.

Погода ясная и теплая — урожай фруктов будет хорошим.

Перед Вербным воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки) — весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

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