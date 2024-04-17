«Люблю я красивых мужчин»: о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Лариса Лужина всегда привлекала внимание мужчин. Какие решения в своей жизни звезда считает ошибочными, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Лужина откровенно рассказала о своей личной жизни. Почему она жалеет, что ушла от второго мужа? Был ли у актрисы роман с Владимиром Высоцким? И какие отношения связывают ее с Александром Домогаровым? Зачем Лужина сдала единственного сына в интернат? И смог ли он простить поступок матери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Во-первых, по молодости я очень много наколобродила. В смысле я любила выпить. Я любила шампанское. Я вела довольно такую бурную, можно сказать, жизнь в этом плане. И, может быть, порасходовала себя», — призналась народная артистка РСФСР.

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Лариса Лужина всегда считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Мужчины сходили с ума от ее взгляда с поволокой и открытой улыбки. Она отвечала им тем же. У артистки было четыре официальных брака и бесчисленное количество романов.

«Красавчики, да. Люблю я красивых мужчин. А что делать?» — заявила она.

После выхода на экраны фильма «Вертикаль» вся страна обсуждала отношения Лужиной с Владимиром Высоцким. Кстати, именно актрисе он посвятил песню «Она была в Париже». Лариса Анатольевна вдохновила его своим рассказом о поездке на Каннский кинофестиваль.

«Он, прослушав все это, рассказы мои на эту тему, написал такую очень юморную, смешную, ироничную песенку про влюбленного парня. В звезду влюбился какой-то парень, ответа не получил. И все думают, что это так в жизни было, что у нас был роман. У нас не было романа. У нас были просто хорошие дружеские отношения», — рассказала звезда.

К тому же в тот момент Лариса Лужина была замужем. Первые два супруга актрисы работали кинооператорами. С каждым из них она прожила по семь лет.

«У меня первый муж был великолепный — Леша Чардынин. У меня и Шувалов был прекрасный. Он был, правда, невысокого роста, но все равно он был очень симпатичный», — уточнила звезда.

В браке с Валерием Шуваловым Лариса Лужина родила сына Павла. После развода артистка сдала мальчика в интернат. Ей некогда было заниматься его воспитанием. Все время тогда отнимала работа. Бесконечные съемки в самых разных уголках Советского Союза.

«Мы были и в Байконуре, и на Диксоне, и в Ербогачен (это север Иркутской области), и Южно-Сахалинск, и Петропавловск-Камчатский, и Комсомольск-на-Амуре — везде. И Шикотан-остров. Мы везде побывали», — отметила Лариса Лужина.

Годы спустя она призналась, что чувствует вину перед сыном и очень жалеет о своем поступке. Так же как и о расставании с Шуваловым. Говорит, надо было попытаться сохранить семью.

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«Я не смогла сохранить тот дом, который могла бы сохранить с отцом моего Пашки, моего сына. Он был очень хороший отец. Он был хороший муж. Он был хороший, такой крепкий человек, на которого можно было положиться. Был талантливый человек… Интересен был очень, из хорошей, интеллигентной семьи», — призналась актриса.

Третьим супругом артистки стал актер Владимир Гусаков. Но через десять лет Лужина подала на развод. Вскоре она вышла замуж за администратора Вячеслава Матвеева. И снова развелась.

«Мужья у меня прекрасные люди были. Кроме последнего, может быть. И то я ему все простила, всякие там… Какие-то неприятности. Много горя принес просто за последние пять лет нашей совместной жизни, но я его простила», — заявила артистка.

При этом, несмотря на красивые романы, звезда призналась, что по-настоящему большой любви она так и не встретила.

«Были влюбленности, была страсть, вероятно. Но такой любви, которая бы осталась у меня на всю жизнь, о которой пишут, не знаю, наши классики или кто, может быть, переживает такую любовь, у меня ее не было», — сказала она.

Недавно Лариса Лужина отметила 85-летний юбилей. Но, несмотря на солидный возраст, у нее по-прежнему множество поклонников. И ей до сих пор приписывают романы с более молодыми коллегами. Например, с Александром Домогаровом.

«Это мой тип мужчин, что ли. Красивый мужик, что там говорить. В нем столько харизмы, столько обаяния, голубые и синие глаза великолепные», — подчеркнула звезда.

Сейчас сердце Ларисы Лужиной свободно. Но, по собственному признанию, актриса совершенно не ощущает себя одинокой. Ее окружают друзья и коллеги. Она по-прежнему снимается в кино и сериалах, служит в театре. Хоть и признается: становится все тяжелее.

«Организм, естественно, стареет. Хочешь ты этого или не хочешь. Что-то и ноги слабеют, и руки слабеют, и голова. Хорошо, что память еще пока, слава богу, остается. Ты все-таки можешь выходить на сцену, и ты помнишь слова и тексты своей роли», — рассказала Лужина.

Сын Павел давно простил маме все обиды и старается навещать ее при любой возможности. Вместе с ним приходят внуки артистки.

«У меня есть потрясающая семья. У меня три великолепных внука. Я внуков не выращивала, я их не воспитывала. Я такая праздничная бабушка. Я могу единственное что, только подарки или поддержать материально. Для этого я работаю собственно», — призналась Лужина.

Внук Матвей сделал бабушке подарок — взял ее фамилию. Лариса Анатольевна поступок оценила.

«Он у меня Шувалов-Лужин. На мне заканчивается род, понимаете? А так он продолжится», — отметила артистка.

Лужина делится: когда-то ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь продолжил еще и актерскую династию. Но ни сын, ни внуки не захотели сниматься в кино или играть в театре.

«Мы пробовали там… Я пробовала и с сыном заниматься. И хотела его на сцену. Пробовали его снимать. Нет, нет, ни в какую. Говорит: „Мам, на сцену не выйду. Голова кружится, я падаю“. Он стал звукорежиссером. Закончил Ленинградский киноинженерный институт», — рассказала актриса.

Лариса Лужина приняла выбор близких. Для нее главное, чтобы они были счастливы. А в какой сфере, совершенно не важно.