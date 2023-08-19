Лариса Лужина сообщила о своей госпитализации: «Плохо себя чувствую»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Знаменитая актриса призналась, что плохо себя чувствует.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина госпитализирована. Об этом 84-летняя актриса сообщила корреспонденту 5-tv.ru, который попросил у нее прокомментировать смерть ее коллеги народного артиста РФ Игоря Ясуловича.

«Понимаю, о чем вы сейчас будете говорить, просто сама в госпитале нахожусь. Тоже плохо себя чувствую», — сказала Лужина по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 81-летнего актера Игоря Ясуловича, недавно выписанного из больницы.