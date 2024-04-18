Почему зубы меняют цвет и как вернуть белизну улыбки

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Считается, что зубы утрачивают первоначальный белый цвет исключительно из-за плохой гигиены. Однако причин потемнения гораздо больше.

Белая улыбка — один из важных атрибутов красоты. Похвастаться таковой с годами могут немногие, но отчаиваться не стоит. Качественная диагностика и современные технологии способны вернуть эстетику и скрыть дефекты.

Почему темнеют зубы и как добиться белоснежной улыбки, эксклюзивно Пятому каналу объяснил кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Почему желтеют или темнеют зубы

Причины, из-за которых происходит потемнение зубной эмали, разделяются на внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся различные вещества, которые окрашивают зубы на протяжении длительного времени.

Вино;

Кофе;

Крепкий чай;

Курение;

Напитки окрашивают налет на зубах, а сигаретные смолы не только покрывают поверхность, но и проникают внутрь.

«С такими дефектами бороться достаточно легко. Это улучшение гигиены полости рта и полировка поверхностей. Чтобы убрать микрошероховатости, зубы заполировываются, очищаются. Человеку выставляется правильная гигиена, и эта проблема уходит», — пояснил стоматолог.

Желудочный сок;

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При булимии (психическое расстройство, когда человек вызывает искусственную рвоту для самоочистки желудка — Прим.ред.) страдает не только пищеварительная система, но и зубы. Если заболевание длительно не лечить, соляная кислота, которая содержится в желудке, начнет разрушать поверхность эмали зубов и со временем фактически «смывает» ее.

«В этом случае уже не обойтись полировкой и даже отбеливанием, поскольку зуб как бы оголен, с него снята самая прочная часть, это эмаль. Зубы становятся достаточно мягкими и податливыми. Они гораздо легче окрашиваются. На них импрегнируются любые красящие продукты. И их надо перекрывать либо коронками, либо винирами в зависимости от ситуации», — предостерег эксперт.

К внутренним факторам относятся серьезные заболевания или некачественное стоматологическое лечение.

Прием антибиотиков в раннем детстве;

Например, препараты, с действующим веществом тетрациклином влияют на здоровье зубов.

«Есть даже такое понятие, как тетрациклиновые зубы. Зубы становятся коричнево-серого или даже оранжевого оттенка. Такие зубы, конечно, можно отбелить, но не получится выраженного результата. Такие зубы только можно перекрыть либо композитными реставрациями, либо винирами, либо коронками», — рассказал хирург-имплантолог.

Флюороз;

Недостаток или избыток фтора в питьевой воде приводит к появлению коричневых, либо белесых пятен в зависимости от того, флора было мало или много.

Травмы зубов;

Когда нарушается сосудисто-нервный пучок, который питает зуб, зуб мертвеет и со временем приобретает коричневато-серый цвет.

Амальгамовые пломбы или металлические штифты;

Резорцин-формалиновый метод лечения;

«Сейчас он запрещен, но, тем не менее, с последствиями этого лечения мы сталкиваемся до сих пор. И даже просто некачественное лечение канала зуба, особенно во фронтальной группе, приводит к тому, что цвет зуба меняется. Он становится такой безжизненно серый», — прокомментировал стоматолог.

Наследственность;

Желтоватый цвет зубов может передаваться по роду от родителей к детям. Причем, зубы полностью здоровые и редко подвержены кариесу.

Редкая болезнь порфирия (нарушение пигментного обмена в организме — Прим.ред.);

При этом заболевании зубы приобретают красноватый оттенок.

Муковисцидоз (системное наследственное аутосомно-рецессивное заболевание — Прим.ред.).

Ввиду того, что пациенты принимают много различных препаратов, в том числе и антибиотиков, их зубы становятся серовато-коричневого цвета.

Как вернуть белизну зубов

В зависимости от состояния зубов пациенту могут предложить один из пяти вариантов восстановления красивой улыбки.

Отбеливание. Это самый щадящий и малоинвазивный метод воздействия. Он подходит тем, кто может похвастаться здоровыми зубами и кого устраивает их форма. Зубная эмаль не нарушается, зубы остаются абсолютно здоровые и при этом белые.

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Если требуется отбелить всего один зуб, а не целый ряд, применяется процедура внутриканального отбеливания.

«Канал надо очень хорошо загерметизировать, и эту процедуру должен проводить знающий, опытный доктор. В противном случае происходит разрушение корня. Тогда он выглядит, как будто его поели мыши», — прокомментировал кандидат медицинских наук.

Виниры. Тонкие керамические накладки рекомендуют пациентам с внутренним поражением зубов. При этом зубы подвергаются минимальной обработке. Перекрывается только их фронтальная часть, а оральная остается нетронутой. Это позволяет полностью сохранить дикцию и голос.

«На сегодняшний день их качество настолько высокое, что их невозможно отличить от своих зубов. Воссоздаются микротрещины, флюоресценция, и зуб смотрится очень натурально», — пояснил стоматолог.

Кроме того, можно изменить не только цвет, но и форму зубов, например, восполнить недостающие части зуба. Единственный недостаток — композитные виниры недолговечны, и их придется менять через 3-5 лет.

«Некоторые доктора мотивируют пациентов тем, что зубы не надо обтачивать, они не повреждаются. Но на самом деле я очень сомневаюсь, что хоть один человек потом спилит этот композитный винир и будет ходить с тем зубом, который останется под ним. Поскольку зуб также обрабатывается, он протравливается», — сказал эксперт.

Люминиры. Это коммерческое название виниров, запатентованное американской компанией. Такие накладки устанавливаются на зубы без обточки. Однако если зубы частично выпирают, то все же подпиливаются.

«Выглядят они достаточно искусственно. У них нет прозрачного режущего края, достаточно странная форма, прилегание в области десны и межзубные соединения», — рассказал он.

Коронки. Это протез верхней части зуба. Устанавливается в случае повреждений зуба, наличия больших пломб или после депульпации зуба.

«Сейчас их качество настолько высокое, что их невозможно отличить от своих зубов. Они полностью покрывают зубы как скорлупой, и зуб защищен от различных внешних факторов. Материал максимально биосовместимый и повторяет всю структуру», — объяснил врач.

Импланты. Это титановая конструкция, вживляемая в челюсть. К такому способу прибегают, если зуб слишком хрупкий и его сложно перекрыть винирами или коронками, особенно во фронтальной группе. Зуб удаляется, на его место ставится имплантат, и проводится эстетическая реставрация керамической коронки.

Опытный специалист оценит состояние зубов и предложит оптимальный способ решения эстетической проблемы.