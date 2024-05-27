Дымит и промокает: как выбрать надежный рюкзак для отдыха

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Качественный походный рюкзак не только позаботится о здоровье спины, но и не позволит промокнуть вещам в самых непростых погодных условиях.

Во время летнего сезона незаменимой вещью для любителей активного отдыха всегда был и будет рюкзак. Как выбрать вместительную и удобную заплечную сумку? На что сразу необходимо обратить внимание при покупке?

Ответы узнала «Самая полезная программа».

Почему тактический рюкзак очень надежен

Как известно, походный рюкзак изначально создавался для нужд военных, а уже потом в упрощенном виде появился на магазинных полках. Именно поэтому заплечная сумка способна не только выдержать тяжелый груз и не порваться, но в некоторых случаях спасти жизнь.

Качественный рюкзак справится даже с выстрелом из пистолета, за счет вшитых нескольких пластин из сверхпрочного полиэтилена. При необходимости его можно разделить на две части, превратив в бронежилет.

Подобное оборудование ценят за его долговечность, вместительность и удобство. Такие модели можно брать и в поход, и на дачу, и на работу. Давно уже тактические рюкзаки производят очень красивыми, стильными, а самое главное — выносливыми. Качественная заплечная сумка выдержит буквально все. По крайней мере, так утверждают производители дорогих аксессуаров.

Как выбрать качественный рюкзак

Можно ли найти на прилавках долговечный походный рюкзак и при этом не разориться? Чтобы это выяснить, эксперты программы решили протестировать сразу две модели.

Специалисты купили два тактических рюкзака. Один подешевле — за 2500 рублей, а другой подороже — за 5900 рублей. Первым делом они осмотрели образцы.

Если верить производителю, главное отличие дорогого рюкзака — это материалы: усиленная ткань и фурнитура от известных брендов. У образца подороже, например, запатентованный нейлон, а в дешевом образце обычный полиэстер. Можно купить очень дорогой рюкзак, где вся фурнитура запатентована — это гарантирует защиту и долговечность покупки.

Какой рюкзак вместительнее

Написать на этикетке можно все что угодно. Чтобы продать рюкзак подороже, производители часто завышают его характеристики, в первую очередь — вместительность. По идее, объем образцов одинаковый — 20 литров. Эксперты проверили, так ли это на самом деле.

У разных производителей эти 20 литров выглядят по-разному. Например, дешевый образец выглядит немного вместительнее. Но это только на первый взгляд. Специалисты взяли мерное ведро и заполнили рюкзаки древесными гранулами. Сравнили, в какой поместится больше.

Итак, первый образец вместил 22 литра, второй образец — 18,5 литров. Разница между ними в 3,5 литра. Хоть и кажется, что рюкзаки одинаковые по объему, однако это не так. Поэтому крайне важно прийти в магазин, пощупать рюкзак и оценить, действительно ли в нем хватает тех литров, которые обещает производитель.

Какая должна быть спинка у походного рюкзака

Есть и другие причины выбирать тактический рюкзак в обычном магазине, а не заказывать его через интернет. Осматривая изделие вживую, следует оценить его спинку. Она должна быть жесткой.

Дешевый образец экспертов программы не порадовал. Оказалось, его можно без проблем согнуть пополам. У такого рюкзака нет усиления спинки, тогда как у дорогого образца такое свойство есть, но внешне оно незаметно. Затем эксперт попытался сложить второй рюкзак, однако попытка оказалась безуспешной.

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Почему так получилось? Внутри есть металлический стержень, который будет держать форму, что упростит не только ходьбу, но и облегчит саму ношу.

Пропускают ли дым походные рюкзаки

Хороший рюкзак должен быть не только удобным, но и герметичным. Тогда вещи не пропахнут костром и не промокнут. Специалисты проверили, как с этой задачей справятся заплечные сумки, подготовив испытание со специальной смесью. При возгорании та начинает сильно дымить. Эксперты с горкой засыпали эту смесь внутрь оборудования, подожгли и закрыли рюкзак.

Оба рюкзака пропустили дым. Самым уязвимым местом оказались молнии. Даже инновационная застежка, к сожалению, не обеспечивает максимальной и стопроцентной герметичности — дым свободно просачивается через рюкзак.

Пропускают ли походные рюкзаки влагу

А что насчет влаги? Смогут ли рюкзаки защитить содержимое во время ливня или снегопада?

Определить степень водонепроницаемости рюкзака можно благодаря несложному эксперименту. Для этого понадобится обыкновенная упаковочная бумага. Эксперты программы опускают материал на дно заплечной сумки, после чего поливают образцы из садового опрыскивателя. В результате оказалось, что в дешевом образце бумага промокла намного сильнее, а внутри отделений появились подтеки.

А вот у дорогого образца и подкладка непромокаемая, и все технологические отверстия пропускают минимум влаги. Именно поэтому дорогой вариант в эксперименте победил.

Насколько прочны походные рюкзаки

Во время похода или путешествия тактический рюкзак сильно нагружают. Поэтому важно проверить образцы на прочность.

Эксперты вооружились гирей 32 килограмма. Это отличная нагрузка для того, чтобы выяснить качество и прочность рюкзака.

Специалисты положили груз в первый рюкзак и подняли его лебедкой. Уже через пять минут бюджетный образец начал трещать по швам. В появившееся огромные отверстия можно даже спокойно вставить металлические стержни. Это отверстия, куда теперь будет забиваться пыль, грязь и попадать вода.

Дорогой образец оказался более прочным, провисел с гирей полчаса и остался цел и невредим. Похоже, производитель не обманул, рюкзак за 5900 рублей действительно сделали из запатентованного и стойкого нейлона.

Какой из рюкзаков износится быстрее

Но чтобы окончательно убедиться, эксперты программы проверили образцы на износ. Чтобы сымитировать процесс длительного износа эксперты положили изделия в бетономешалку, предварительно наполнив различным крепежом. Для усложнения задачи туда же положили куски строительного блока и запустили установку на десять минут.

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Бюджетный рюкзак из обычного полиэстера испытание провалил. Его ткань довольно грубая и там, где она сгибается пополам или, например, под углом, образуются наиболее уязвимые места. То есть, во-первых, сам рюкзак становится дырявым, а во-вторых, самое главное — изнашивается крайне быстро.

Рюкзак из усиленного нейлона же оправдал свою цену. Даже после краш-теста остался целым. На ткани появились лишь легкие следы и потертости.

Вывод простой, если хочется надежный тактический рюкзак, экономить не стоит. Как показали эксперименты, изделия из усиленных запатентованных тканей хоть и стоят дороже, но служат дольше. Они не боятся высоких нагрузок, износа и отталкивают воду.