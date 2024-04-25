Легкий и быстрый путь: правила путешествия с детьми на автомобиле

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В России ежегодно строится много новых дорог, а также прилегающей к ним инфраструктуры, чтобы сделать поездки более комфортными и быстрыми.

В теплый период россияне стараются как можно больше путешествовать, в том числе и автотранспротом. В последние годы это удобно делать благодаря новым скоростным трассам, оборудованных пунктами питания, автозаправками и мотелями. Что самое главное в поездках с детьми? Каким должно быть путешествие на машине с маленькими пассажирами? И как сократить время в пути, не нарушая скоростной режим?

Ответы на все вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как сделать путешествие безопасным и комфортным

Главное правило для водителей — они несут ответственность за всех пассажиров. Поэтому им садиться за руль уставшими или в состоянии стресса категорически нельзя. Водители обязаны соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон. Перевозить детей только в сертифицированных автокреслах и следить, чтобы они обязательно были пристегнуты.

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«Ключевое, что нужно помнить родителям и водителям, которые перевозят детей — это не совершать опасных маневров на дороге, к которым относятся обгон, ни в коем случае не превышать скоростной режим. Те выигранные секунды времени не стоят последствий», — предостерегла председатель общероссийской общественной организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.

Красная сумка в семье Долгополовых — признак отличных выходных. Каждую неделю мать Анна собирала детей на дачу, дело привычное, но все равно трудозатратное.

«В поездку обязательно с собой берем водичку, перекусы, пакетики, потому что есть возможность того, что кого-то из детей укачает. Влажные салфетки, сухие салфетки. И что-то из аптечки», — рассказала многодетная мама Анна Долгополова.

Вещи были собраны. Оставалось преодолеть чуть больше двухсот километров. Долгополовых ждала поездка во Владимирскую область.

Долгополовы, к слову, все требования безопасности всегда соблюдали. Детей в семье пятеро, и малыши каждый раз едут на дачу в автокреслах.

«Мы доехали за два часа примерно. Раньше дорога занимала гораздо больше времени. Когда детей много, в дороге очень важно, чтобы все прошло быстрее», — объяснил многодетный папа Александр Долгополов.

Какие удобства предоставляет трасса М-12

Еще два года назад время в пути занимало минимум три часа. Как же Долгополовы смогли добраться всего за два? Это стало возможным благодаря трассе М-12, которая была построена по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Эта скоростная автомобильная дорога — часть транспортного маршрута «Россия». Трасса М-12 до Казани проходит по территории сразу пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Также всегда есть возможность сделать остановку и передохнуть — инфраструктура уже готова.

Информация о дороге:

● Протяженность: 810 км;

● Нет ни одного пересечения с другими дорогами в одном уровне;

● Разрешенная скорость: 110 км/ч;

● Время в пути от Москвы до Казани: 6,5 часов.

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«На каждой многофункциональной зоне сегодня мы можем видеть объекты автозаправочной инфраструктуры. И такие объекты будут развиваться. Появятся отдельные пункты питания. Детей всегда необходимо чем-то занять, поэтому на каждой многофункциональной зоне предусмотрены отдельные детские площадки, также внутри объектов есть отдельные детские зоны», — поделился заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Эксперты решили сами узнать, насколько удобным может быть путешествие по М-12. Они отправились в один из древнейших городов России — Муром, соблюдая все необходимые правила безопасности. К компании также присоединилась Виктория Чеканова.

На М-12 «Восток» действует автоматизированная система управления дорожным движением. Современные технологии позволяют сделать движение по дороге не только быстрым, но и безопасным.

Специалисты двигались по трассе со скоростью 110 км/ч, строго не превышая данное значение.

«За прошлый год я посетила на своем автомобиле двенадцать новых городов. Коломна, Ярославль, Переславль-Залесский, Нижний Новгород», — поведала путешественница Виктория Чеканова.

Каков же итог путешествия по М-12?

Эксперты смогли преодолеть 312 километров за три часа, а еще год назад на это ушло бы более пяти часов.