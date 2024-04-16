Самый смертоносный вид рака: почему Кейт Миддлтон еще долго не появится на публике

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Поначалу проблемы с кишечником маскируются под легкое недомогание, однако чем сильнее симптомы, тем запущеннее состояние организма.

Онкология стала одной из главных проблем современности. Такой диагноз не обходит и мировых знаменитостей. Рак кишечника, с которым столкнулась 42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, поверг в шок многих фанатов не только в Великобритании, но и во всем мире.

Любимица миллионов пропала с экранов. Все мероприятия, запланированные с участием супруги наследника престола, отменили на неопределенный срок. Однако такое отступление от правил может быть связано с особенностями лечения.

Чем опасен рак кишечника и какую терапию назначают при данном заболевании, эксклюзивно Пятому каналу рассказала президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

Чем опасен рак кишечника

Рак кишечника — одна из самых распространенных форм онкологических заболеваний. Она занимает второе место по смертности среди всех видов, уступая лишь раку легких.

«Оно встречается практически у каждого десятого человека, если мы берем расчет на 100 тысяч населения», — прокомментировала специалист.

Поставить подобный диагноз довольно проблематично, так как на него зачастую ничего не указывает. Заболевание может долго не давать о себе знать, так как не имеет ярко выраженной симптоматики. Пациенты нередко пропускают первые признаки, поэтому приходят к врачу уже с серьезными проявлениями. В таком случае, как правило, уже ставится вторая-третья стадия.

Какие признаки указывают на рак кишечника

Первые симптомы заболевания многие списывают на усталость, недосып и другие явления. В этот период из-за недостатка питательных веществ или нарушенного метаболизма у человека появляется бледность лица, наблюдается быстрая утомляемость, сонливость и вялость в течение рабочего дня.

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Однако потом ситуация только усугубляется. Более серьезным признаком рака кишечника является резкая потеря веса.

«Человек за месяц теряет более десяти килограммов или более одной десятой своего веса. Это выпадает за рамки нормы, поэтому часто становится причиной похода к врачу», — прокомментировала эксперт.

Далее появляются проблемы со стулом. Особенно часто пациентов с раком кишечника беспокоят кровавые выделения.

«Далее это диспепсия — нарушение нормального пищеварительного процесса, когда, например, <…> есть постоянный несвойственный горький, кислый привкус во рту, изжога, тошнота, рвота», — отметила она.

Рак может давать о себе знать болями в животе, правом и левом подреберье. Указывать на проблему способны и воспалительные процессы, сопровождающиеся температурой и интоксикацией организма.

На поздних стадиях раковые клетки поражают и другие системы, поэтому нередко возникают проблемы в других частях тела, например, цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

«Это может говорить о том, что рак кишечника распространился на соседние органы и структуры», — сказала она.

Прежде всего в таком случае страдают лимфатическая, мочевыделительная и половая системы.

Какие причины вызывают рак кишечника

Возникновение онкологических заболеваний еще не до конца изучено. Медицина только предполагает причины развития раковых клеток в данной области. Медики выделяют четыре самых распространенных фактора, провоцирующих данное состояния.

1. Неправильный рацион питания

Исследования японских и европейских медиков доказали, что включение в рацион красного мяса (говядины и свинины), особенно не доведенного до полной готовности, повышают риск развития рака кишечника.

Также тяжело желудочно-кишечным трактом усваивается обилие жиров и белков, входящее в состав блюд.

«Это может привести к образованию в кишечнике каловых масс и его закупориванию. В свою очередь, это вызывает механические травмы стенки слизистых поверхности кишечника», — отметила специалист.

Микроповреждение органов видоизменяют их структуру, что приводит в развитию опухолей.

2. Нестабильный прием пищи

В современном мире, требующем от жителей мегаполисов высокой скорости реакции, трудно уследить за питанием, однако отсутствие завтрака или ужина, перекусы на бегу, плавающее время обеда — все это негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.

3. Генетическая предрасположенность и хронические заболевания ЖКТ

Риск возникновения онкологического заболевания выше у тех людей, чьи родственники столкнулись с данным диагнозом. Подвержены опасности и те, у кого уже есть хронические проблемы с кишечником: полипы в органах ЖКТ, колиты, болезнь Крона и некоторые другие.

«Нужно определять, есть ли генетические поломки, провоцирующие рак кишечника, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Эти люди отнесены к группе риска», — прокомментировала эксперт.

Таким пациентам стоит тщательнее относиться к своему здоровью и обязательно ежегодно наблюдаться у гастроэнтеролога, так как сбой в работе кишечника способен приводить к запуску злокачественных процессов.

4. Нарушения в усвоении глютена

Глютен — общая группа белков, содержащиеся в злаковых растениях (пшенице, ржи, ячмене и овсе). В процессе приготовления блюд (в основном, мучных) продукты с глютеном образуют клейковину, которая и так плохо усваивается в кишечнике. Если же у человека обнаруживается проблема с метаболизмом, то в организме образуются сгустки, мешающие полноценной работе ЖКТ.

«Это тоже есть в исследованиях, которые показали, что люди с непереносимостью глютена тоже находятся в группе риска по заболеваниям желудочно-кишечного тракта», — пояснила эксперт.

Как выявить рак кишечника

Врачи, по словам онколога Борововой, выделяют пять стадий рака, начиная от нулевой, когда появляются нарушения слизистой оболочки кишечника. Далее опухоль сильнее прорастает в ткани, постепенно поражая его мышечную структуру, лимфоузлы, а затем и другие органы. На последней (четвертой) стадии образуются метастазы — злокачественные клетки, отделяющиеся от новообразования и переносящиеся вместе с током крови и лимфы в другие части тела.

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Чтобы диагностировать онкологическое заболевание, нужно провести большое исследование.

«Первым делом [следует сдать] кал на наличие скрытых следов крови. Далее — делается развернутый анализ крови, в том числе на онкомаркеры», — описала порядок процедур Боровова.

После этого проводится аппаратная диагностика — гастроколоноскопия или ретроаноскопия.

«Проведение подобных процедур позволяет сразу не только увидеть поражение слизистых, но и если это на начальной стадии, можно сразу удалить эти полипы, их исследовать, если они злокачественные то, соответственно, назначается еще лечение. Но это уже происходит без открытой хирургии на брюшине», — прокомментировала специалист.

После этого может быть назначена ирригоскопия — один из методов рентгенодиагностики.

«Вводится специальный раствор, окрашивающий стенки кишечника и уже рентгеновским освещением можно выявить новообразования. Собственно, опухоли накапливают это вещество и поэтому они светятся, и хорошо видны врачам-диагностам», — отметила эксперт.

Распространение раковых клеток и степень поражения (в том числе и метастазы) удается увидеть с помощью магнитно-резонансной терапии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ).

Как проводится лечение рака кишечника

Чтобы не допустить распространения инфекции, изначально проводится хирургическое вмешательство. Такой метод особенно эффективен на первых стадиях. При этом не обязательно это должна быть полноценная операция на брюшине. Методы гастроколоноскопии позволяют сразу убрать небольшие новообразования и закрепить результат иными способами лечения, чтобы человек вошел в стойкую ремиссию.

На более поздних стадиях нередко хирурги проводят полостную операцию и выводят стому — трубка, выведенная в переднюю брюшную стенку и предназначенная для отведения содержимого кишечника. После этого начинают лечение с помощью химио и радиопрепаратов.

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Если говорить о Кейт Миддлтон, то ее исчезновение может быть связано с нелицеприятным последствием процедуры, ведь доподлинно неизвестно, что за оперативное вмешательство в брюшную полость пережила принцесса Уэльская. По утверждениям медиков, колостома (в толстой кишке) устанавливается обычно на срок от трех до шести месяцев.

В качестве химиотерапии используется несколько видов веществ:

ингибиторы — препараты, замедляющие химические реакции и предотвращающие нежелательные процессы;

цитостатики — собственно противоопухолевые антибиотики.

При этом доза и препараты назначаются пациентам индивидуально, чтобы снизить риск дальнейших осложнений. Из-за высокой токсичности препаратов у многих больных нередко возникает побочный эффект в виде: тошноты и рвоты, выпадения волос и ресниц, анорексии, изменений в показателях крови, кожных проявлений, лихорадки. В таком случае доза и медикаменты корректируются.

Какие методы профилактики помогают защититься от рака кишечника

Уберечь себя от развития рака кишечника можно, ведя здоровый и подвижный образ жизни. Уменьшить риск позволяет отказ от вредных привычек, а также правильный рацион.

«Такие продукты, как капуста, цитрусовые, ягоды содержат клетчатку, которая очень полезна для желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула президент ассоциации.

При хронических заболеваниях, а также в возрасте старше 50 лет, проходить ежегодную диагностику.

Какие психологические факторы могут приводить к развитию рака кишечника

Существует версия, что на развитие рака также влияют стресс и невыраженные эмоции (чувством вины, обидой, гневом и другими), так как в данном случае происходят сбои в различных отделах головного мозга, в том числе и отвечающих за работу желудочно-кишечного тракта.

«Все это тормозит прохождение нервных импульсов в организме. Таким образом, мышцы напрягаются и не могут расслабиться. В результате в этой зоне ухудшается кровообращение, что ведет к ухудшению питания клеток», — пояснила психолог Ирина Гуляева.

Такие причины называют психосоматическими. Невыраженные переживания приводят сначала к некоторым расстройствам, например, синдрому раздраженного кишечника, что впоследствии способно вызвать рак.