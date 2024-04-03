Главное, затормозить процесс: с каким смертельным диагнозом борется Светлана Рожкова

Светлана Рожкова заявила, что с ее заболеванием важнее всего затормозить процесс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Светлана Рожкова несколько раз была на волосок от гибели. Как телезвезда относится к жизни после страшного диагноза врачей, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юмористка Светлана Рожкова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Какой страшный диагноз ей поставили врачи? И правда, что болезнь неизлечима? Из-за чего заслуженная артистка России несколько раз была на волосок от гибели? Как случайное обследование спасло ее дочь от смерти? И почему Рожкова называет себя ходячей катастрофой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если кто-то думает, что судьба артиста украшена цветами, подарками, шампанским и большими деньгами, нет, это тяжелейший труд», — подчеркнула юмористка.

На сцене Светлана Рожкова озорная, задорная. Монологи знаменитой «свекрухи» уже на протяжении 30 лет веселят зрителей. Вот только самой артистке слишком часто бывает не до смеха.

«Со мной всегда что-то случается. Если где-то кому-то суждено споткнуться и упасть, это буду обязательно я», — заявила она.

Юмористка несколько раз была на волосок от гибели. Пережила две клинические смерти. Впервые это случилось в молодости. Сердце юной Светланы остановилось. Врачи с трудом смогли ее спасти. Годы спустя Рожкову сбила машина. И только чудом удалось избежать серьезных травм.

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«Мои уже домочадцы, собственно говоря, привыкли к этому. Если что-то зазвенело, разбилось, разлетелось, даже никто не спрашивает, у кого произошло это. Все знают, что это мать», — рассказала телезвезда.

В 2015-м юмористка заболела. Сначала она не придала значения плохому самочувствию. Думала, просто устала. Но после того, как стало хуже, обратилась к доктору. Анализы, обследования, страшный диагноз — билиарный цирроз.

«Это хроническое заболевание печени, вызванное наработкой аутоиммунных антител, которые имеют свойство повреждать ткань органа. Если это состояние никоим образом не корректировать, к сожалению, это приводит рано или поздно к смерти пациента», — объяснил гастроэнтеролог Владимир Логинов.

«Когда мне, например, объявили мой диагноз, я очень долго не говорила в семье. Я не хотела никого тревожить», — сказала Рожкова.

По словам артистки, врачи тогда практически не давали ей шансов. Говорили, звезде осталось жить не больше полутора лет. Но вопреки тревожным прогнозам, Светлана Рожкова смогла выйти в ремиссию.

«Значит, не мой час. Попала к грамотному врачу, и вот я и живу, и работаю, и как-то функционирую. Конечно, не становится лучше, потому что заболевание такое, что лучше не станет. Главное, чтобы затормозить процесс», — уточнила она.

Не успела артистка отойти от собственной болезни, проблемы со здоровьем начались у старшей дочери.

«Для меня это был вообще величайший стресс, потому что ничто не предвещало беды», — призналась Рожкова.

Из-за родовой травмы Яна с детства страдала болями в спине. Регулярно посещала мануального терапевта. На одном из сеансов он рекомендовал в целях профилактики сделать МРТ (магнитно-резонансная томография). И таким образом спас пациентке жизнь.

«Врач, который смотрел ее, обнаружил у нее опухоль в кишечнике», — рассказала артистка.

Своевременное обследование помогло выявить болезнь на нулевой стадии. Девушке сделали операцию. Удалили опухоль. И теперь все самое страшное позади.

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«Нигде нет метастазов. Все хорошо. Каждые три месяца она ездит и смотрит», — отметила звезда.

Светлана Рожкова вспоминает тот период как кошмарный сон. Тогда ей очень помогла поддержка мужа Юрия Евдокунина. Несколько лет назад супруги перебрались за город. Теперь у юмористки есть собственные сад и огород.

«У меня грядки, у меня клубника, у меня смородина, малина», — перечислила она.

Но настоящая страсть Светланы Рожковой — цветоводство. Ее дом полон растений в горшках.

«Мужское цветет, а женское отдыхает. А еще есть цикламен. Это такой мистический цветок. Говорят, что он всю плохую энергию забирает», — показала юмористка.

Все работы по дому Светлана и Юрий выполняют самостоятельно. Артистка принципиально не хочет нанимать помощников.

«Не потому, что я жадная и не могу заплатить. Нет. Просто дело в том, что она все будет делать не так. Чтобы не переделывать, я уже сразу делаю так», — объяснила Рожкова.

Юмористка говорит, что отдыхает, когда занимается грядками или ухаживает за любимыми цветами. И в эти моменты чувствует себя особенно счастливой.

«Я рада каждому дню моей жизни. Каждому. Хорошему, скучному, грустному, веселому, радостному, успешному. Любому. Потому что это жизнь», — заявила звезда.

Недавно у артистки был день рождения. Ей исполнилось 59 лет. Праздник Светлана Рожкова отметила в кругу близких. Она надеется, что все испытания позади. И судьба больше не будет проверять их семью на прочность.