Вдова Александра Пономаренко погрязла в долгах после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Родной брат юмориста отказался помочь его семье.

Вдова скончавшегося больше года назад юмориста из «Кривого зеркала» Александра Пономаренко Анна тонет в долгах. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием KP.RU.

Она отметила, что из-за болезни артиста всем родным и близким пришлось набрать кредитов. Кроме того, еще при жизни скончавшийся от рака желудка мужчина успел накопить много долгов. Пономаренко любил делать близким шикарные подарки. К примеру, он преподнес возлюбленной путешествие на Маврикий, оплаченное с помощью кредита.

«Основные кредиты я погасила, но пока мы все равно в долгах. На все денег не хватает. Продали уже все, что было возможно продать. Я получила наследство, но это только все усугубило. Сейчас придется платить налоги, потому что, продав недвижимость, я якобы обогатилась», — заявила Анна.

Сейчас женщина пытается продать квартиру, в которой живет вместе с детьми. При этом родной брат юмориста ей никак не помогает. Она добавила, что Валерий обещал организовать концерты в память об Александре, но пока никаких выступлений не запланировано.

До смерти супруга Анна работала тренером по йоге в фитнес-зале. Однако больших денег это занятие не приносило. Женщина попыталась устроиться на другую работу, но ни в одном из других мест она не задержалась. В результате она решила продолжить развивать любимое дело.

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