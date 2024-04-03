Время ускоряется: какими последствиям обернется «омоложение» Земли

Фото, видео: 5-tv.ru

Ученые зафиксировали, что скорость вращения Земли за последние четыре года заметно увеличилась. Чем это грозит населению планеты?

С древних времен существовали предания о том, что уменьшение времени суток грозит концом света. Поэтому новости о якобы сбывающихся пророчествах шокируют многих. Подогревают интерес к этой теме слухи, что монахи Афонского монастыря не могут соблюдать порядок некоторых ночных молитв, ритуалы которых соблюдались на Святой горе веками. Причиной этого, по их словам, стало ускорение времени. Монахам не хватает ночи, чтобы исполнить молитвы определенное количество раз. Также говорят, что лампады в Храме Гроба Господня в Иерусалиме стали гореть дольше обычного, что, по словам сторонников теорий заговора, свидетельствует о сокращении дня.

Сообщения ученых о том, что скорость вращения Земли увеличивается, а от этого световой день постепенно сокращается, взволновали общественность. Первые сообщения об ускорении планеты появились еще в 2020-м. Согласно исследованиям, 29 июня 2022-го стал самым коротким днем в году, а из последних известий мир узнал, что планета к 2028-му может «помолодеть» на одну секунду.

Ясность в этот вопрос внес начальник отдела Главного метеорологического центра Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли Сергей Пасынок. Эксклюзивно Пятому каналу он пояснил, что происходит с планетой.

Аномальное ускорение Земли

Ускорение планеты активно обсуждается в обществе. Факты обрастают слухами и домыслами, чем пугают людей. Но в научных кругах уверяют, что все эти изменения приведут только к пересмотру системы расчетов.

Читайте также Пульс Солнца: какой вред организму наносят магнитные бури и как себя от них обезопасить

«На самом деле особой проблемы нет: вращение Земли ускорялось примерно с начала 70-х годов. До этого, примерно с 1930 года, планета замедлялась. Так как Земля очень долгое время вращалась медленнее, чем один оборот за 24-часовые сутки, то периодически приходилось добавлять секунду в шкалу времени, которой мы все пользуемся, чтобы компенсировать это отставание», — пояснил ученый.

В настоящее время, по словам специалиста, Земля стала вращаться быстрее, чем один оборот за одни атомные сутки. Если ситуация получит развитие, то исследователям придется вычесть одну секунду, которую до этого они, согласно общепринятой формуле, прибавляли для точности расчета количества часов, за которые планета совершает оборот вокруг своей оси.

Эксперт утверждает, что ускорение небесного тела — обычное явление. Исследователи не раз замечали, что скорость вращения Земли то немного ускоряется, то замедляется. По словам Сергея Пасынка, подобное явление неоднократно происходило в течение последних двухсот лет. Однако эти циклы отличались друг от друга, что не позволяет строить теории о закономерном уменьшении суток.

Причины ускорения Земли

Ученые предполагают, что скорость вращения Земли зависит от изменений во внешнем ядре планеты. В последнее время там происходит масштабная трансформация: меняется процесс теплообмена между частицами, перестраивается взаимовлияние раскаленной субстанции с другими составляющими недр.

«В жидком (внешнем) ядре Земли происходят изменения. Находящееся там металлическое вещество движется с большими скоростями и генерирует магнитное поле Земли. В последнее время там меняется режим конвекции, меняется то, как происходит взаимодействие с внутренним ядром и мантией. Однако науке пока неизвестно, как это в точности происходит», — заявил эксперт.

Ошибка может стать критичной: чем грозит людям ускорение вращения Земли

Исследователи строят гипотезы, чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос: что влияет на скорость вращения планеты. Однако все это требует более продолжительного времени.

Придется перевести атомные часы

Самые точные сведения о времени на Земле дают атомные часы. Прибор анализирует собственные колебания, связанные с процессами на уровне атомов и молекул. Каждый день Международное бюро мер и весов анализирует показатели 350 атомных часов, находящихся в разных странах.

Анализ данных помогает установить среднее значение. Этот параметр чрезвычайно важен для качественной работы спутниковой связи и навигации. От показаний атомных часов зависит космическая и военная отрасли, а также авиасообщение.

Время, по которому живет человек, тоже подчинено прибору. Исследователи регулируют данные, чтобы начало суток по общепринятой шкале времени приблизительно равнялось тому, что определяется, исходя из показателей вращения планеты.

«Раньше мы получали сигналы точного времени, чтобы определить долготу. И, чтобы эти сигналы не слишком отличались от всемирного времени Гринвича, мы эту шкалу потихоньку подтягивали. Сейчас это не так важно, потому что почти у всех есть навигационные приемники, они более удобные и точные», — сообщил ученый.

Если Земля не перестанет ускоряться, то научным специалистам придется отнять дополнительные секунды, чтобы компенсировать различие. Раньше для соблюдения баланса лишние показатели прибавляли. Изменение в системе расчетов может произойти уже в 2028-м. Такое решение должны принять представители мирового научного сообщества, чтобы во всех странах время стали рассчитывать по одной формуле.

Грозит ли ускорение Земли катастрофами

Благодаря научной фантастике распространено мнение, что ускорение планеты приведет к катастрофическим последствиям: изменится геомагнитное поле Земли, произойдет сбой в работе спутников, что станет причиной авиакатастроф. Но, по словам специалиста, все это миф. На самом деле новая информация поможет перенастроить систему навигации и улучшить ее работу.

«Ничего страшного не случится. Человечеству ничего не грозит, если навигация будет осуществляться нестарым способом. Сейчас этот старый способ уходит в прошлое. Тем более мы говорим об очень маленьких величинах. Они слишком малы, чтобы привести к каким-то катастрофам, чтобы на что-то воздействовать», — заверил специалист.

Другой страх человечества — это то, что ускорение планеты скажется на здоровье людей, а также на состоянии произрастающих на планете культур, так как световой день уменьшится. Но, по словам ученого, речь идет о таких долях секунд, что это никак не отразится на обитателях Земли.