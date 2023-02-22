Ошибка может стать критичной: чем грозит людям ускорение вращения Земли

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Исследователи встревожены непрерывным аномальным ускорением нашей планеты в последние несколько лет.

С 2016 года скорость вращения Земли аномальным образом увеличилась, и ученые до сих пор не могут выяснить, почему. Об этом в интервью aif.ru рассказал доктор физико-математических наук Леонид Зотов.

Он отметил, что скорость вращения Земли непостоянна, и об этом известно давно. На нее влияют приливы и отливы, вулканические извержения, землетрясения, осадки, ветра, а также само по себе строение планеты, включающее нескольких оболочек: твердое и жидкое ядро, мантию, литосферу, гидросферу и атмосферу. И если одна из оболочек планеты крутится быстрее, то сама Земля, испытывая отдачу, вращается медленнее.

Однако, если на протяжении веков скорость Земли только замедлялась, то, начиная с 2016 года, начала непредсказуемо ускоряться. Это озадачило ученых, отметил Зотов.

По его словам, если планета и дальше будет наращивать скорость, то придется компенсировать это ускорение, отняв от всемирного времени одну секунду. И это будет беспрецедентный шаг, так как до этого секунды только прибавляли.

«Простому человеку тревожиться нечего, он никаких последствий не заметит. Но для высокоточной навигации это существенно. Ошибка в полметра (на экваторе одна миллисекунда — это 46 сантиметров) может стать критичной в некоторых ситуациях. Это необходимо учитывать», — сказал ученый.

Он добавил, что вычетом «лишней» секунды в случае необходимости займется Международная служба вращения Земли. Она следит за тем, чтобы длительность суток не отличалась от астрономических больше, чем на секунду.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, исследователь Виталий Пальчиков прогнозирует, что вследствие ускорения Земли на одну секунду придется укорачивать 2028 год.