Паста или спрей: как надежно защитить контакты автомобиля от влаги и окисления

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Защита некоторых деталей автомобиля от воздействия влаги и кислорода необходима для продления срока службы железного коня.

Поездка с неисправной фарой обойдется автомобилисту в 500 рублей, если его остановит инспектор ГИБДД. Но штраф — еще полбеды. Когда у машины работает только один осветительный прибор, рассмотреть что-то на темной дороге и оценить реальное расстояние до преграды уже гораздо сложнее. А так и до аварии недалеко.

В случае обнаружения такой неисправности не надо спешить бежать в магазин за новой лампочкой. Чаще всего фары выходят из строя из-за окислившихся контактов. Чтобы этого не произошло, нужно хотя бы раз в полгода обрабатывать их смазкой.

Какие средства защищают провода от воздействия влаги и кислорода? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Какие составы используют для защиты контактов в машине

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По словам доктора технических наук, химика Антона Рыженкова, под смазкой в данном случае подразумевают специальный состав, который защищает от воздействия влаги и воздуха электрические контакты. Если нет кислорода, то нет реакции окисления. А если нет влаги, то нет возможности образоваться рыхлой оксидной пленке, которая будет дальше способствовать появлению ржавчины.

В магазинах этой автохимии в изобилии. Чаще всего автомобилисты выбирают смазку в форме пасты. Тюбик такого средства на основе синтетического вазелина обошелся в 380 рублей. А шприц силиконовой смазки — 390. Цена почти одинаковая, только объем тюбика — 50 миллилитров, а шприца — всего 15. За что такая переплата?

«В состав дорогой пасты для защиты электроконтактов входят силиконовые жидкости, а также специальные модифицирующие добавки и присадки. Опять же, их состав не раскрывается производителем. Это секрет его производства, секрет фирмы», — объяснил специалист.

Не так давно на рынке появился еще один вид смазок — в форме спрея. Делают его на основе очищенного минерального масла. Аэрозоль подешевле обошелся в 230 рублей за баллон. А за такой же объем дорогого средства пришлось заплатить уже 630.

«Если говорить про дорогой спрей, он очень похож на предыдущий, но там содержится два интересных компонента: модифицирующие добавки и антиоксидант. Задача антиоксиданта — взаимодействовать с активными формами кислорода и кислородом и препятствовать его проникновению к защищаемому материалу, поверхности металла», — уточнил эксперт.

Какая из смазок лучше защищает контакты

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Для ответа на этот вопрос понадобились пять лампочек. Сначала каждую подключили к аккумулятору и убедились, что устройства работают. После приступили к эксперименту. Составы нанесли на наконечники проводов.

«Четыре противотуманные лампочки. Контакты этих лампочек мы обработали с помощью защитной противокоррозионной смазки. А пятая лампочка, ее контакты были контрольным образцом. Их не обрабатывали ничем», — отметил химик Рыженков.

Теперь контакты засыпали реагентами и полили водой. Получилась идеальная среда для появления окислов и коррозии. В этом растворе лампочки оставили на пять дней. После указанного срока образцы проверили. Специалист подчеркнул, что те контакты, которые обработали антикоррозионной смазкой, следов коррозии и окислов не содержали. А у контрольного экземпляра контакты окислились.

Но чтобы убедиться, что смазки действительно сработали, их снова подключили к аккумулятору. Контрольный образец и правда окислился и вышел из строя. А лампы, контакты которых обработали защитными составами, сразу же загорелись.

«На четырех лампочках, обработанных специальными средствами антиокисляющими, появилась тонкая пленка. Реагенты, железо и кислород у нас были разделены благодаря этой пленке в пространстве и друг с другом не реагировали», — рассказал доктор технических наук.

Какая смазка дольше будет защищать контакты

Получается, все средства работают и защищают проводку от окислов и коррозии. Но важно, чтобы смазка держалась на контактах как можно дольше. Для этого эксперт посоветовал выбирать пасты. Благодаря своей текстуре они стираются медленнее, чем спрей.

«Паста будет обладать лучшими защитными свойствами, потому что в пасте содержатся углеводороды более вязкие, с большей температурой кипения. Они будут меньше вытираться и испаряться с течением времени», — объяснил Рыженков.

А раз так, тратить деньги на модные спреи нет никакого смысла. Можно смело брать бюджетную пасту. Главное, наносить ее на очищенные контакты, иначе средство попросту не сработает.