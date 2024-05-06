Ремонт без СТО: как перекрыть глубокие царапины и сколы на капоте

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Для быстрого ремонта кузова подойдут проверенные средства. При правильном нанесении они спасут от ржавчины и завуалируют повреждения на долгое время.

После поездки за город можно заметить на капоте машины глубокие царапины и сколы, но не стоит отчаиваться и сразу ехать на СТО, ведь решить проблему поможет восковой карандаш или гелевый маркер.

Какое средство лучше перекроет повреждения? Как правильно пользоваться специальными средствами? И правда ли можно справиться с повреждениями без визита на СТО? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как перекрыть царапины и сколы на капоте

Десятки монстр-траков и экстремальные трассы. Это формула офф-роуд, самые опасные гонки по бездорожью. Соревнования проходят в Исландии. Чтобы дойти до финала, участникам нужно подняться по отвесному склону вулкана. В этот момент в машину и пилота летят килограммы грязи и десятки мелких камней. От травм гонщика защищает каркас безопасности и полная экипировка.

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А вот сам внедорожник приезжает к финишу изрядно потрепанным. На обычных дорогах такого, конечно, не увидишь. Но и здесь автомобилям часто приходится несладко. В кузов летит гравий, песок и мелкий мусор. Из-за этого на лакокрасочном покрытии появляется множество сколов и царапин.

«Они могут быть мелкие, средние, более глубокие — сколы от камней, проезжающих автомобилей. Может многие сталкивались с тем, что ключом могут поцарапать на парковке весь борт автомобиля», — пояснил директор студии по уходу за автомобилями Игорь Круглов.

Глубокие царапины и сколы доходят до металла. Если в них попадет вода, кузов начнет ржаветь. Чтобы этого не допустить, повреждения нужно законсервировать. Причем сделать это можно без визита в автосервис. Самый простой способ заполнить пустоты и замаскировать дефекты — это воспользоваться специальными корректорами. Например, восковым карандашом.

«Восковые карандаши только цветными бывают. То есть у них нет бесцветных карандашей», — рассказал Круглов.

Правда, если цвет у машины редкий, подобрать нужный оттенок карандаша будет сложно. Тогда на помощь придет специальный гелевый маркер.

«Гелевые маркеры являются довольно уникальным составом для удаления царапин, сколов лакокрасочного покрытия. Они не зависят от цвета; структура прозрачная. Можно не переживать, что не попадет в тон и будет отличаться», — поведал специалист.

По словам производителей все легко и просто. Но так ли это на самом деле? Испытали восковой карандаш за 350 рублей и гелевый маркер за 450.

Как восковой карандаш справится со сколами на авто

Попробовали привести в порядок капот автомобиля. Он не новый, но решили еще больше усложнить задачу.

«Итак, сейчас мы попытаемся сымитировать царапины на капоте трех видов: мелкие, более глубокие и совсем глубокие», — поделился Круглов.

Для начала нанесли легкие царапины, будто машина на ходу задела ветку. Позже — повреждения посерьезнее. Такие появятся, если автомобиль зацепить ключом или гвоздем. А чтобы сделать глубокие сколы, вооружились камнями и рогаткой. Перед тем, как пускать в ход корректор, поверхность нужно подготовить, тщательно очистить и обезжирить. А в случае с карандашом еще и нагреть. Так воск лучше заполнит пустоты.

«После обезжиривания поверхности приступаем, как заявляет производитель, к нагреву данной поверхности приблизительно до 30-40 градусов. Непосредственно нагреваем то место, где находятся царапины, либо скол», — сказал он.

Как только капот нагрелся, взяли восковой карандаш и приступили к ремонту.

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«Производитель просит наносить данный карандаш продольно-поперечными движениями, чтобы заполнить полностью риску. Далее излишки состава мы убираем», — прокомментировал автоэксперт.

Результат можно оценить только после полировки поверхности. Воск застывает быстро. Он заполнил повреждение, и, по идее, можно сразу отправляться в дорогу. Вот только дефекты все еще сильно выделяются на лакокрасочном покрытии. По сути, экспертам удалось закрасить только половину легкой царапины. С глубокими повреждениями все еще хуже.

«Видно, что состав заполнил царапину, она стала синего цвета, а не белого. Но она никуда не делась, и ее все равно видно», — рассудил мужчина.

«Мне больше нравится, как карандаш отработал именно на сколах, потому что он заполняет собой поврежденную структуру и тем самым не дает проникнуть воде, не будет вызывать коррозию», — продолжил специалист.

Как справится с царапинами на капоте гелевый маркер

При этом идеально замаскировать сколы тоже не удалось. В ход пустили гелевый маркер.

«Итак, хорошо встряхиваем маркер. Соответственно, снимаем колпачок и ставим вертикально на обрабатываемую поверхность, несколько раз нажимаем, пока не пойдет гель. Пробуем закрыть царапину», — рассказал Игорь Круглов.

В отличие от воска, гель сохнет до 48 часов. Поэтому капот эксперты оставили в гараже на двое суток, а после вернулись, чтобы оценить результат.

«На данном примере особенно видно легкие и средние царапины. Он полностью их залил. Царапина закрыта, ее не видно. Средняя царапина тоже заполнилась, но ее все равно визуально немного видно. Меньше, чем было по факту, но все равно она осталась видна», — отметил директор студии по уходу за автомобилями.

А вот сколы все так же сильно выделяются. Но гель заполнил повреждения и, по идее, защитит металл от ржавчины.

Выдержат ли маркер и корректор ливень и мороз

Специалисты проверили, переживут ли корректоры сильный мороз.

«Попробуем устроить экстремальную зиму для нашего капота. Добавим сухого льда на поверхность», — поведал мужчина.

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Спустя пять минут температура рабочей поверхности опустилась до -38 градусов. Но наши составы все еще на месте.

«На примере воскового маркера я изменений не вижу. Его цвет, так как он у нас синий маркер, остался на сколах, остался в царапинах. Холод на него никак не повлиял. Что касается гелевого маркера, видно, что лед и мороз никак не повлияли на гелевую основу этого маркера», — аргументировал автоэксперт.

Но многие автомобилисты уверены, гель и воск продержатся до первой мойки. Капот полили из помпового распылителя.

«После того, как мы испытали его водой, видно, что воск, заполненный в самой риске, остался. Он никуда не делся, он лежит тем же самым слоем, как и был. На сколах тоже видно, что воск присутствует», — заметил он.

Но эксперт предостерегал: радоваться рано. Если при первой мойке вымылись излишки воска, то через пять-шесть моек состав станет вымываться из царапин и сколов. А вот гелю вода не страшна.

«Честно, меня удивил гелевый маркер, и работать с ним приятнее, и визуально он намного интереснее смотрится», — поделился специалист.

Как корректоры поведут себя под палящим солнцем? Взяли строительный фен и разогрели им капот почти до 50 градусов.

«Воск в данном случае начинает плавиться и становится более текучим. То есть видно, если его можно размазать пальцем. Из поврежденного места потихонечку начинает выходить оттого, что сильно нагрелся», — сказал Круглов.

Гель оказался более стойким. Высокая температура нисколько не повредила место ремонта.

«Да, он не сможет убрать, как, опять же, заявляет производитель, сколы. А вот легкие и средние царапины он действительно более менее хорошо закрывает. Грубо говоря, с расстояния двух метров от автомобиля уже не будет видно царапины», — заключил мастер.

Опыты доказали — карандаши и маркеры от царапин и сколов точно не заменят профессиональный кузовной ремонт. Зато помогут быстро законсервировать повреждение. Причем лучше с этой задачей справляются гелевые маркеры. Они более стойкие, к тому же подойдут автомобилю любого цвета.