Письмо, дробовик и отпечатки: главная загадка трагической смерти Курта Кобейна

Дело о гибели музыканта несколько раз пересматривалось полицией Сиэтла, а пару лет назад ФБР даже выпустило специальный доклад о расследовании.

Со дня смерти легендарного музыканта и основателя группы Nirvana Курта Кобейна прошло уже 30 лет, однако обстоятельства его гибели 5 апреля 1994 до сих пор окутаны тайнами.

Пятый канал собрал самые популярные среди фанатов версии трагедии, а также получил эксклюзивные комментарии от врача-психиатра Владимира Каторгина, врача-нарколога Василия Шурова и психолога и культуролога Андрея Зберовского о том, как депрессия и прием запрещенных веществ влияли на поведение звезды, в чем феномен Курта Кобейна и почему у современной молодежи другие кумиры.

Когда и как умер Курт Кобейн

Пятого апреля 1994 года пуля из охотничьего ружья поразила идола многих поколений, великого музыканта и икону гранж-рока Курта Кобейна. Спустя три дня, 8 апреля, тело создателя и солиста группы Nirvana было найдено в его доме в Сиэтле. На момент смерти фронтмену было всего 27 лет.

Мертвого артиста случайно обнаружил в оранжерее электрик Гэри Смит, приехавший устанавливать сигнализацию. Он изначально подумал, что Курт спит, но, увидев вытекшую из уха кровь, понял, что хозяин особняка мертв. На груди погибшего лежал дробовик двадцатого калибра, что купил ему давний друг — Дилан Карлсон, а рядом лежало письмо с воткнутой в него ручкой.

В записке, которую не без оснований посчитали предсмертной, Курт признался, что музыка — дело всей его жизни — перестала приносить ему удовольствие. Он просил не винить ни в чем его «жену-богиню» Кортни Лав, которой предстоит быть сильной ради их дочери Фрэнсис.

«Величайшее преступление, которое я могу себе представить, это начать обворовывать вас, притворившись, что мне все так же весело и интересно. Такое чувство, будто уже давно истек отведенный мне на сцене срок и теперь не остается ничего, кроме как отказаться от всего этого и уйти», — говорилось в письме.

За несколько недель до трагедии жена и друзья принудили артиста пройти лечение в наркологической клинике, откуда тот сбежал через пару дней, чтобы провести неделю в своем доме в одиночестве.

Друзья, родители и даже жена Курта Кобейна узнали о его смерти из срочных новостей. Они были шокированы не меньше рядовых фанатов, поскольку буквально несколько дней назад видели и общались с музыкантом, а его трехдневное молчание восприняли как очередной период депрессии.

Многие фанаты Nirvana часами не отходили от радиоприемников и телевизоров, чтобы узнать хоть какие-то подробности шокирующей новости. На фоне всеобщей скорби многие впечатлительные американские подростки наложили на себя руки.

«Новость о смерти Кобейна высосала воздух из всего дома, я не чувствовал того, что чувствовал, когда умер Хиллел (гитарист-основатель „Red Hot Chili Peppers“). Это было больше похоже на „мир только что понес большую утрату“. Смерть Курта была неожиданной. Это был эмоциональный удар, и мы все это почувствовали. Я не знаю, почему все на земле чувствовали себя так близко к этому парню. Он был любимым, милым и каким-то странным образом безобидным. Несмотря на все его крики и всю его мрачность, он был просто милым», — вспоминал Энтони Киди, солист рок-группы Red Hot Chili Peppers.

По заключению судмедэкспертизы Курт Кобейн умер от выстрела в голову. На оружии были обнаружены (спустя месяц после смерти — Прим. ред.) нечеткие отпечатки, а в организме — следы героина и транквилизаторов и обезболивающих, причем практически в смертельной для взрослого мужчины концентрации.

Тело кумира поколений кремировали, после чего прах был передан Кортни Лав. Она разделила его на четыре части: одну хранила дома в урне, вторую в плюшевом мишке, третью передала в буддийский монастырь, где монах освятил останки рокера. Четвертую часть вдова легендарного исполнителя развеяла над ручьем Маклейн в городе Олимпия, где Курт нашел свою истинную художественную музу.

В 2008 году Кортни Лав заявила, что урна с останками Курта Кобейна была украдена из ее дома в Лос-Анджелесе.

Полиция несколько раз пересматривала дело Кобейна из-за непрекращающихся разбирательств. Общественность отрицала официальную версию о том, что музыкант якобы свел счеты с жизнью, и требовала наказать виновных. Позднее независимый детектив провел свое расследование, а полиция Сиэтла повторно рассмотрела дело о смерти. В 2021 году Федеральное бюро расследований (ФБР) под давлением преданных фанатов «Нирваны» было вынуждено опубликовать 10-страничный документ о расследовании убийства. И до сих пор местный отдел полиции как минимум раз в неделю получает заявлении о повторном расследовании.

Основные версии смерти Курта Кобейна

Самоубийство

Официальной причиной смерти музыканта до сих пор значится самоубийство. Существует несколько версий, почему артист мог решиться на такой отчаянный шаг — по своей воле или под воздействием обстоятельств.

На истинность указывает многое: прогрессирующая депрессия, диагностированное аффективное биполярное расстройство, острая наркотическая зависимость, ввиду которой, возможно, возникли осложнения в психоэмоциональном плане, частые скандалы и ссоры с женой, последовавший за этим развод, вернувшиеся боли в животе и врожденная предрасположенность к раннему добровольному уходу из жизни, о чем упоминала мать артиста при рассмотрении дела. Все это навалилось на одного уставшего человека и исход был предрешен.

Маниакальные мысли

Несколько серьезных психических заболеваний вкупе с отсутствием поддержки со стороны близких могло толкнуть певца на радикальные меры.

Детство Курта, проходившее в городе Абердин, штат Вашингтон, было сложным и неоднозначным. Из-за развода родителей, который он тяжело переживал, ему пришлось скитаться между новыми семьями матери и отца, а временные остановки у родственников стали обыденностью. Подобная ситуация поселила чувство неполноценности в сердце чувствительного и уязвимого мальчика. Она же позже привела к размышлениям о смерти еще в совсем юном возрасте.

«Я стыдился своих родителей. Я не мог нормально общаться с одноклассниками, потому что мне ужасно хотелось иметь типичную семью: мать, отец. Я хотел этой уверенности, и из-за этого я несколько лет злился на родителей», — говорил Кобейн.

Будучи четырнадцатилетним подростком будущий кумир поколений уже смело заявлял своим друзьям, что обязательно станет рок-звездой, а позже наложит на себя руки на пике славы, как Джими Хендрикс (американский гитарист-виртуоз, умерший 18 сентября 1970).

Депрессивные эпизоды стали вечными друзьями Курта. Так, в пьяном состоянии он однажды лег на рельсы, ожидая поезд. К счастью, состав проехал мимо него по другим путям.

Музыкальный талант, особое восприятие мира, усердный труд и удача помогли простому парню исполнить свою мечту. В 1987 году группа Nirvana дала свой первый маленький концерт, спустя два года в 1989-м трио записало свой дебютный альбом Bleach. А в 1991-м поп-король Майкл Джексон уступил первое место в хит-параде Billboard синглу Smells Like Teen Spirit, который вскоре провозгласили «гимном поколения». Это было начало эпохи Курта Кобейна, которая, к сожалению, закончилась так же стремительно, как началась.

«Моя жизнь стала похожа на курс введения в панк-рок с тех самых пор, как я впервые вышел на сцену и тем самым был посвящен в своего рода этику, в которой сложно спутаны бунтарская независимость и чувство единения со всеми вами», — признавался в предсмертной записке Курт.

Известность и признание не помогли 24-летнему парню избавиться от навязчивых мыслей. А бурный роман с начинающей певицей Кортни Лав лишь усугубил ситуацию. Влюбленные часто и громко ссорились, что сильно подрывало и так хрупкое душевное равновесие Курта, страдающего от прогрессирующей депрессии и аффективного биполярного расстройства. Кроме того, девушка принимала запрещенные вещества и быстро подсадила Кобейна на наркотики. Последствия такого двойного удара по психике не заставили себя ждать.

В 1992-м, когда альбом Nevermind оказался на вершине чарта Billboard, а группу пригласили выступить на одном из самых популярном телешоу страны, Кобейна нашли лежащим в номере отеля без сознания от передозировки. В конце того же года, когда Лав лежала в госпитале перед родами, Курт, находившийся тогда в депрессивной стадии биполярного расстройства, приехал к ней с пистолетом и предложил совместно уйти из жизни. Девушка тогда отказалась.

Многие в прессе удивлялись, что ребенок родился здоровым, учитывая откровения Кортни о пристрастии к веществам. Позже органы опеки занялись скандальной парой и намеревались лишить их родительских прав, но результаты обследования не выявили в организмах молодоженов наркотиков, и малышка Фрэнсис Бин Кобейн осталась в семье. Курт называл себя счастливым отцом, но употреблять не перестал.

В 1993-м супруга опять нашла музыканта без сознания после передозировки наркотиков. Придя в чувство, он отказывался от помощи врачей и говорил, что лучше бы умер, чем опять стал бы читать в газетах новости о своей передозировке или аресте. Несмотря на усугубившуюся ситуацию, молодые люди продолжали ссориться и доводить друг друга до исступления.

В марте 1994-го во время европейского тура «Нирваны» Курт Кобейн написал записку, в которой процитировал шекспировского Гамлета о необходимости выбора между жизнью и смертью, а также обвинил свою жену в измене. Она и обнаружила его лежащим на полу без сознания. Впавшего в кому артиста срочно госпитализировали. Придя в себя, Кобейн попросил клубничный молочный коктейль и заявил, что прошлой ночью перебрал с алкоголем и все произошло совершенно случайно.

После этого инцидента певец замкнулся в себе. Ссоры с Кортни не прекращались. В середине марта полиция дважды выезжала к ним домой по звонку Лав. У угрожавшего наложить на себя руки супруга изъяли оружие и большое количество медицинских препаратов.

Курт стал одержимым и попросил своего друга купить ему новое ружье. В какой-то момент он ужаснулся от своего состояния, позвонил психиатру и даже согласился лечь в реабилитационный центр. Правда, спустя два дня он перелез через двухметровый забор и сбежал из заведения. А подобравший его 2 апреля таксист рассказал, что Кобейн попросил отвезти его в оружейный магазин за патронами.

Мучительные боли в животе

Одной из причин, почему Кобейн так легко подсел на наркотики, биографы называют сильные боли в животе.

От тяжелых спазмов Курт страдал с детства, однако все многочисленные походы к врачам заканчивались одинаково — те в полном недоумении разводили руками. Помощь так и не пришла, но в 1990 году заглушить невыносимую резь в животе смогли опиаты, подарившие временное забытье и покой.

«Курт позвонил мне, когда первый раз попробовал героин. Я помню, как буквально говорил ему, что он играет с огнем. Но ему это нравилось, и он никогда не оглядывался. И потом, когда у него появились деньги, он окончательно втянулся», — вспоминал бывший бас-гитарист группы «Nirvana» Крист Новоселич в интервью.

В 1993-м врачи наконец нашли причину болей в животе, которой оказался сколиоз, защемляющий брюшные нервы. Однако быстро избавить пациента от проблемы не удалось. Кобейн часто говорил, что рези были настолько невыносимы, что он бывало задумывался о том, чтобы воспользоваться ружьем, только бы все прекратилось.

«В середине европейского тура я, помню, сказал, что больше никогда не поеду в турне, пока не исправлю это, потому что я хотел покончить с собой. Я хотел разнести себе голову. Я так устал от этого», — признавался Курт Кобейн.

Врожденная предрасположенность

Помимо психологических проблем, у гитариста была наследственная предрасположенность к раннему добровольному уходу из жизни.

По словам матери, сразу несколько родственников по мужской линии умерли сильно раньше положенного срока. Смерть двоих из них, двоюродных дедушек, Курт даже застал — они покончили с собой в 1979-м и 1984-м.

Наркотический дурман



Несмотря на маниакальные мысли о смерти, на поведение Курта Кобейна однозначно оказывали воздействие запрещенные препараты.

Не представляется возможным выяснить, какие мысли приходили Курту Кобейну в наркотическом опьянении. Однако очевидно, что подобные вещества приводят к тяжелейшим нарушениям в работе всех систем организма и необратимо разрушают психическое здоровье.

Психоэмоциональное состояние человека меняется от повышенной возбудимости до апатичной заторможенности. Первое зачастую становится причиной неконтролируемой агрессии, а второе погружает наркозависимого в маниакально-депрессивный психоз, впоследствии перерастающий в устоявшееся биполярное аффективное расстройство. Как следствие — необдуманные и необъяснимые поступки, в том числе все виды правонарушений.

Сильно наркозависимые люди отличаются от «новичков» ярко выраженной тревожностью и раздражительностью. Они не могут воспринимать критику, остро реагируют на любой незначительный конфликт, теряют способность испытывать радость или находиться в спокойном состоянии без препаратов.

Следствием абстинентного синдрома (состояния физических и психических страданий от нехватки психоактивного вещества — Прим.ред.) могут стать не только депрессия и навязчивые маниакальные мысли, но и тяжкое преступление вплоть до убийства, совершенного в попытке прекратить ломку и получить новую дозу.

«При депрессии — стадии биполярного расстройства — люди ищут утешение в психоактивных веществах: наркотики, алкоголь. А наркотическая зависимость усугубляет психические расстройства и при депрессии риск суицида становится в несколько раз выше», — аргументировал врач-психиатр Владимир Каторгин.



В конце XX — начале XXI века смерть знаменитостей в молодом возрасте от передозировки или намеренный уход из жизни были не редкостью. В современном обществе проблема зависимости никуда не делась, однако количество трагичных смертей среди звезд сильно сократилось.

«Сейчас „дизайнерские“ наркотики — это по большей части синтетические психостимуляторы. Конечно, героин и метадон становятся редкостью, их вытесняют с рынка, потому что синтетические наркотики очень дешевые», — рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

Учитывая ментальное здоровье и образ жизни Курта Кобейна, запрещенные вещества действительно могли подтолкнуть его к смертоносному решению.

«К сожалению, биполярное расстройство характеризуется тяжелыми колебаниями настроения. Особенно в стадии депрессии, когда человеку очень легко покончить с собой», — подтвердил врач.

За несколько дней до смерти Курт сбежал из лечебницы для наркозависимых, где мог получить необходимое лечение. Многие фанаты по сей день задаются вопросом, что бы было, если бы панк-рокер все же прошел реабилитацию?

«Самая эффективная — двенадцатишаговая программа, ей почти сто лет. Она с сороковых годов, и ею пользуются до сих пор. Однако это очень долгий путь», — заключил нарколог Шуров.

Убийство

Доказательств в пользу этой теории было найдено предостаточно. Так, судмедэксперт округа Кинг обнаружил колотые раны на внутренней стороне правого и левого локтей Курта Кобейна. А ружье на месте преступления изначально даже не проверялось на отпечатки пальцев. Полицейские посчитали исчерпывающим тот факт. что оружие лежало на груди погибшего. Но что если кто-то подложил ствол после выстрела? Лишь 6 мая 1994-го, спустя месяц после многочисленных заявлений с требованиями пересмотреть дело главную улику отправили на экспертизу. На дробовике оказались нечеткие отпечатки. Установить, кто произвел тот роковой выстрел, не представлялось возможным.

Месть Кортни Лав

Многие винят именно Кортни Лав в смерти легендарного музыканта. Эту версию подробно расследовал детектив Том Грант.

Тогда ей было 29 лет, она так и не избавилась от наркотической зависимости, хотя и смогла «удержать себя в руках» в отличие от супруга.

Все исполнители, знакомые лично с возлюбленной Кобейна, в один голос отзывались о начинающей певице исключительно плохо. Ее характеризовали как капризную, истеричную, самовлюбленную и завистливую.

И если доказать, что Курт стал употреблять тяжелые наркотики именно из-за своей возлюбленной, тогда было невозможно, то постоянное психологическое давление со стороны Лав на публике и дома было очевидным.

«Она неуправляема. Она найдет или сотворит неприятности где угодно», — вспоминал друг Курта Тэд Дойл в интервью.

Возможно, покладистую и добрую девушку рокер даже бы не заметил в силу последствий тяжелого детства. Все отмечали его тихий нрав и замкнутость, так что бунтарка Кортни стала своего рода чувственным и губительным наркотиком. Она была старше, выше, физически и эмоционально сильнее неуверенного в себе музыканта. Упустить такую блондинку он просто не мог.

Их бурный роман длился четыре года, два из них они были женаты. Отношения омрачали бесконечные семейные разборки и крики. Это выбивало почву из-под ног у и без того психически нестабильного Курта. Думы о смерти сменялись мыслями о расставании.

В марте 1994 в Риме у исполнителя случилась передозировка. Он якобы смешал аптечные лекарства с алкоголем. Его доставили в больницу без сознания, но смогли откачать.

Детектива очень заинтересовала в этой истории практически незначительная деталь: ранее рок-звезда, несмотря на все пагубные привычки, никогда так не делал. А вот его жена часто использовала подобный «рецепт» и знала, как он воздействует на организм и в какой пропорции считается смертельным. Кроме того, растворенный в напитке препарат не имеет выраженного вкуса, значит, уставший после концерта музыкант ничего бы не заподозрил.

Мотив для предполагаемого убийства нашелся быстро — Курт в очередной раз заговорил о расставании и даже успел подать заявление на развод. Если бы брак успели расторгнуть, доля певицы в наследстве с 30 миллионов долларов уменьшилась бы до 1 миллиона.

Знакомые открыто заявляли, что в последние месяцы супруга публично унижала музыканта, ставила под сомнение успех «Нирваны» и всячески противопоставляла его своей группе The Hole. За две недели до смерти изнуренный вечными перепалками гитарист заперся в туалете и угрожал супруге ружьем в надежде, что скандал закончится. Все это читалось как зависть. И повод для мести.

«Кортни — такое жалкое существо. Когда я впервые познакомилась с ней и пыталась уговорить на контракт, она все время принижала мужа. Она просто слишком любит себя и даже не относится всерьез к тому, о чем говорит. Она невероятно завистлива и настолько болезненно относится к конкурентам, добившимся какого-либо успеха, что всячески пытается принизить их значение», — поделилась впечатлением спустя годы поп-певица Мадонна.

Непосредственно в самой гибели музыканта подозрение тоже пало на супругу. В частности, аргументом за убийство послужила дозу наркотика в крови Кобейна. Подобная степень опьянения исключала возможность самолично дотянуться до оружия, не то, что произвести прицельный выстрел.

Что самое интересное, любящая жена практически не скорбела. Когда миллионы людей по всей стране были убиты горем, Кортни более чем хладнокровно восприняла шокирующую утрату.

«Мне дали почитать предсмертное письмо. Но из-за того, что мой новый альбом выходил в тот месяц, когда он умер, я села на автобус от своего дома и отправилась в тур», — вспоминала о первых днях после трагедии звезда.

По версии детектива, Лав вполне могла заранее знать, что написано в послании мужа, или, что еще хуже, сама дописать последние строки.

Ведь в самом конце предсмертной записки, где рокер попросил Кортни никогда не сдаваться, его почерк почему-то видоизменился и существенно отличался от вышенаписанного текста. И что более шокирует, схожую манеру письма следователи нашли в личных записях Лав.

Детектив Том Грант выдвинул против Кортни обвинения в совершении или организации покушения на убийство мужа, однако дело было проиграно. Суд посчитал исчерпывающим алиби — в тот день певица находилась на реабилитации в Лос-Анджелесе.

И хотя Кортни Лав никогда не комментировала обвинения в убийстве, ей пришлось объяснить позже свое безразличие к смерти мужа.

«Я чувствовала, что оплакивать его было действительно эгоистично, потому что это заставило бы его чувствовать себя виноватым. И лучше всего было молиться за него и попытаться быть счастливой, чтобы он мог почувствовать вибрации радости. Но теперь я знаю, что он рассеялся, и его больше нет», — сказала она.

Заказное убийство

В 1997 году некий вокалист и барабанщик рок-группы The Mentors Эль Дуче (Элдон Хоук) дал интервью американскому телеканалу BBC и сделал шокирующее признание: Кортни Лав предлагала ему 50 тысяч долларов за убийство Курта.

Она связалась с ним незадолго до смерти звезды и настаивала, чтобы Эль Дуче провернул все так, чтобы смерть Кобейна выглядела как самоубийство.

Тот отказался, но предположил, что их общая знакомая все же довела задуманное до конца и просто нашла другого исполнителя. По его словам, им стал некий житель Сиэтла Аллен Ренч, завсегдатай местных рок-тусовок.

Рокера дважды проверили на детекторе лжи, обе процедуры подтвердили правдивость его слов. Через два дня после выхода интервью, 19 апреля 1997-го, Эль Дуче нашли мертвым. Причем обстоятельства смерти были ужасающими: ему отрезало голову мчащимся поездом. За несколько часов до этого его видели на улице как раз в компании загадочного Аллена Ренча.

Подтверждений убийства двух рокеров так и не было найдено. Сам же Аллен в одном из интервью заявил, что Курт Кобейн был легкой мишенью, после чего нервно засмеялся, говоря, что все это была шутка и оговорка. Странно, что до 1994-го Ренч едва сводил концы с концами, но потом внезапно разбогател и начал разбрасываться деньгами. Интересен и тот факт, что мужчина, хоть и охотно давал интервью, никогда не соглашался пройти проверку на детекторе лжи.

Память о Курте Кобейне

Несмотря на то, что Курт Кобейн умер три десятилетия назад, группа «Нирвана» и ее хиты не теряют популярности в мире. Тяжелое детство, невероятная слава и трагическая гибель сделали его одним из самых интересных интересных и загадочных музыкантов столетия.

В 2014 году 20 февраля в родном городе музыканта — Абердине — открыли памятник в его честь. Скульптура изображает плачущего Кобейна с гитарой в руке. Также ко дню рождения рок-звезды учрежден праздник, который отмечают жители Абердина каждое 20 февраля, а на въезде в город можно увидеть табличку с названием песни «Nirvana» — «Come As You Are». На набережной реки Вишка есть мемориальный парк, посвященный Курту Кобейну.

Однако феномен славы знаменитости остается для многих загадкой. Курт не то чтобы не вписывался в сложившиеся стандарты истинного рокера, он вовсе выбивался из всех рамок: худой, невысокий, неуверенный в себе и в подростковой одежде. Кобейн смог создать новый и непохожий ни на что образ, который, на удивление многих, покорил мир.

«Курт своим внешним образом откликался подростковой категории старших школьников. Этот образ и эта искренность сломали шаблонный образ рока. Он был эмоциональнее, а в любом творчестве ценится искренность», — объяснил культуролог Зберовский.

О жизни и смерти Курте Кобейна были сняты документальные фильмы. В их числе: «Курт и Кортни», «Последние 48 часов Курта Кобейна», «Кобейн: Чертов монтаж», «Пропитанный отбеливателем» и «Курт Кобейн: Рассказ о сыне».