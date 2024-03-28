Легко без инъекций: что добавить в уход за кожей для сохранения молодости

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С возрастом труднее сохранять эластичность и упругость кожи. Эта проблема требует все большего внимания и комплексного подхода.

Можно ли сохранить молодость кожи, не прибегая к инъекционной косметологии? Как правильно подобрать уход? И какие правила стоит соблюдать при самомассаже, чтобы не было обратного эффекта? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

За что отвечает коллаген в коже

С возрастом выработка коллагена в нашем организме замедляется. Как результат, кожа теряет свою эластичность и упругость, появляются первые морщины. Вот и героиня Анастасия, заметив первые возрастные изменения, поняла, что обычные магазинные средства уже не справляются.

«В последнее время стала замечать первые проявления морщин. И скажу так, что меня это немножко сковывает. Я этого стала стесняться», — рассказала Анастасия Кудряшова.

Девушка преподает йогу, выступает спикером на мероприятиях и фестивалях. Ей очень важно выглядеть хорошо. Для решения своей проблемы она обратилась к профессиональному косметологу.

«37 лет исполнилось, и я стала замечать: у меня поменялся тонус кожи, появились первые заломы, морщины, цвет лица как-то потускнел», — уточнила Кудряшова.

«Прежде всего, нужно косметику менять. То есть у нас должна быть уже замена препаратов именно по возрасту», — отметила косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

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После 30 лет в коже замедляются естественные процессы. И уже с этого возраста необходимо подбирать средства, которые борются со старением.

«Коллаген — это белок кожи. И коллаген отвечает за упругость, за повышенный тонус, за хороший цвет лица, за то, насколько у нас вообще будет выглядеть наш контур лица, будут ли у нас морщины», — объяснила Ткачева.

Поддерживать выработку коллагена в организме нужно не только косметическими средствами.

«Нашему организму, конечно, нужны продукты для того, чтобы вырабатывался коллаген. Прежде всего, это, конечно же, яйца. Потом это животные белки, мясо, рыба», — перечислила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Какие средства помогут сохранить молодость кожи

На появление морщин также влияет активная мимика. Мышцы лица работают каждую минуту. Этот процесс происходит непроизвольно. Но есть техники, которые помогут разгладить первые морщинки.

«Массаж лица позволяет нам подтянуть овал лица, разгладить носогубку, расслабить жевательные мышцы, расслабить также наши мышцы глаз, что позволяет улучшить зрение, а также взгляд всегда будет более открытым», — объяснила тренер по фейс-фитнесу и естественному омоложению лица Наталья Кукарина.

Но и тут есть свои правила, которые необходимо соблюдать.

«Важно увлажнять нашу кожу кремом перед проведением массажа. При завершении самомассажа нам нужно тщательно очистить нашу кожу после массажного крема или массажного масла, нанести тонизацию кожи и также финишный сыворотку и крем», — рассказала тренер Кукарина.

При помощи комплексного ухода за кожей можно добиться потрясающих результатов. Нашей героине Анастасии косметолог подобрала линейку средств для ухода.

«Бессистемный уход никогда нам не даст эффекта. Нам нужно именно, чтобы у нас выстроилась система, и вы к ней привыкли. То есть в утренние часы вы всегда умываетесь, наносите крем с SPF-защитой. Вечером вы наносите сыворотку, запечатываете кремом. Сыворотка нужна нам, чтобы усилить действие крема», — подчеркнула косметолог-эстетист.

Очень важно, чтобы в домашней уходовой линейке присутствовал коллаген.

«Вы сразу заметите изменения, когда уберете тот свой прежний уход, который у вас работал наверняка, но максимум до 35 лет, и введете коллаген», — уточнила косметолог Ткачева.

Анастасия доверилась советам косметолога и приобрела все средства в ближайшей аптеке.