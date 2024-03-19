Пушистый друг: как кот Шахтер из Донецка изменил жизнь Димы Билана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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После посещения ДНР Дима Билан обрел пушистого друга. Как певец уживается с новым питомцем, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан рассказал, как кот Шахтер изменил его жизнь. Правда, что питомец сам выбрал себе хозяина? И чем они с ним похожи? Что за необычные способности открылись у кота, когда он приехал в дом артиста? Как Билан помог детям и животным Донбасса? И действительно ли у звезды снова проблемы со здоровьем? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все уехали на каникулы, а я остался заниматься подготовкой. Поэтому перед вами сейчас стоит человек, который не имел отпуска», — пожаловался певец.

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Недавно Дима Билан дал сразу несколько сольных концертов. Поклонники, как всегда, были в восторге. И поражались, как артист выкладывается во время сложных номеров. Никто не предполагал, каких усилий ему это стоило.

«Конечно, было сложно мотаться туда-сюда, тем более еще имея бронхит. Это серьезно. И температуру, да. К сожалению, это случается. И обязательно перед концертами. Почему-то именно так», — уточнил исполнитель.

По словам Билана, работать с температурой приходится часто. Профессия такая. Не хочется подводить зрителей. Певец признается: иногда бывает тяжело доехать до концертного зала. Но стоит выйти на сцену, сразу становится легче.

«Когда ты выходишь на сцену, включается что-то совершенно другое. Какой-то организм, какой-то, по-моему, включается ресурс дополнительный. Не знаю, называйте это подключением к космосу, как угодно», — объяснил Дима Билан.

Артист делится: прошлый год был для него тяжелым. Он особенно остро ощутил, насколько сильно дорожит своими фанатами. И возможностью заниматься любимым делом.

«Я эти несколько, возможно, месяцев, может быть, даже год крайний прошел очень много всяких различных испытаний», — признался Билан.

Как рассказал певец, в сложный период ему помогли: творчество, поддержка семьи и новый питомец. В январе Дима был с гуманитарным визитом в Донецкой народной республике (ДНР). Он привез кондиционеры и подарки детскому центру. Встретился с участниками специальной военной операции. Пообещал содействовать в лечении. А также пожертвовал три миллиона рублей приюту для бездомных животных. Именно там Билан нашел друга. Вернее, это кот выбрал его.

«У него там такой хозяин был просто… И есть, и остается. Там, по-моему, 39 котов, 38 осталось. Да, он потрясающий дедушка, который не очень хорошо ходит, плохо ходит. Я когда зашел туда в приют, этот кот просто буквально прыгнул на меня, просто бросился», — вспомнил певец.

«Это просто человечище с огромной буквы, талантище, безумно энергичный человек. И, естественно, животные, дети это очень сильно чувствуют», — выразила свое мнение блогер Helen Yes.

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Теперь Шахтер — настоящая звезда интернета. Фото и видео с черным как ночь котом набирают тысячи лайков.

«Молодец, какой ты хороший. Не подводишь меня», — сказал певец в одном из роликов.

«Приходя в пустую квартиру, в пустой дом, всегда холодно. А эти животные тебя всегда согреют. И это правильное решение. И очень круто, что Билан не купил какого-нибудь, не знаю, очень породистого кота, а взял его из приюта. Вот в этом ему прям честь и хвала», — отметил светский журналист Олег Цуриков.

Билан уверяет: они с котом во многом похожи. Не любят излишнего внимания, осторожны по отношению к незнакомцам. Но открыты к близким.

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«Я таких вообще животных, по-моему, не встречал. Он абсолютно мемный. Он абсолютно странноватый. Тоже как бы немножко бывает асоциальным. Очень ненавязчивый. Но когда его позовешь, он прям бежит на второй этаж. Или ты внизу, а он на втором. Носит мышь. Мышь искусственную, игрушечную», — рассказал исполнитель.

А главное, оба любят музыку. Дима Билан был удивлен, когда услышал, какие необычные звуки издает Шахтер.

«Поет, разговаривает, спит на рояле исключительно. Может, потому, что как бы он с ним сливается. Его незаметно иногда», — предположил артист.

Певец рад, что смог помочь коту с непростой судьбой. Говорит, что с удовольствием приютил бы у себя еще нескольких животных. Но не может себе этого позволить из-за профессии. Его слишком часто не бывает дома. Поэтому лучше он будет дарить заботу и любовь одному питомцу.