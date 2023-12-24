Клеймо извечного холостяка: почему Дима Билан в 42 года все еще не женат

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Победитель «Евровидения» несколько раз пытался построить отношения, но под венец ни одну из избранниц в итоге так и не привел.

«Раскрученный» некогда продюсером Юрием Айзеншписем Дима Билан вот уже много лет может похвастаться оглушительной популярностью. У артиста есть все, о чем может мечтать творческий человек: деньги, успех и талант, но ни один из этих факторов так и не сделал Билана счастливым. В свои 42 года победитель «Евровидения» ни разу не был женат, а в шоу-бизнесе считается одним из самых завидных холостяков.

Истинную причину такого выбора Билан однажды раскрыл сам. Секрет кроется в одном эпизоде, который музыканту пришлось пережить в прошлом. С тех пор артиста буквально отвернуло от любых отношений: певец, как оказалось, просто боится повторения ситуации.

В YouTube-интервью для одной из журналисток из своего близкого окружения Билан раскрыл жуткую тайну, в которой сознался: в 2018 году он и его избранница пережили потерю сразу двоих детей. Избранница музыканта находилась на третьем месяце беременности, и звездная пара готовилась стать родителями. Потерявший голову от счастья Билан поделился счастливым известием с друзьями, а уже спустя несколько недель у избранницы музыканта случился выкидыш.

«Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо и налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка — и снова неудачно», — признавался певец в одном интервью.

Обрушившаяся беда надолго подкосила Билана и его избранницу. Убитый горем певец вынужден был «тащить себя за шкирку», попутно утешая собственную невесту. Не сумев справиться с потрясением, влюбленные расстались. О принятом решении Билан неоднократно жалел, но вернуть назад ничего было нельзя.

«Ты успокаиваешь ее, будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: „А мужик, что с него взять…“ А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры. Я не считаю это своей проблемой номер раз, но просто был такой период, стечение обстоятельств. Это был жуткий стресс. После этого мы расстались, невозможно было смотреть друг другу в глаза», — откровенничал Билан.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько Дима Билан отдал за новую квартиру в Москве.