Главный символ и загадка России: какой смысл на самом деле таит в себе матрешка

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Одним из главных символов России является матрешка, однако немногие знают, какие тайны скрываются за румяным лицом куклы.

При упоминании России у большинства иностранцев возникают в голове образы медведя, водки, балалайки и, конечно же, матрешки. Яркая, красочная и колоритная кукла придется по душе каждому, кто хочет обрести на своей полке постоянное напоминание о русской культуре. Но мало кто знает, какие значения и символы таит в себе деревянная игрушка.

Как появилась матрешка? Что она означает и почему ее можно назвать японской куклой?

История матрешки

Самая первая матрешка в России появилась предположительно в девяностых годах девятнадцатого века благодаря Василию Звездочкину — токарю-игрушечнику, непосредственно изготовившему восьмиместную куклу, и Сергею Малютину — художнику-модернисту, который расписал «оболочки».

Кукла получила название «Матрена», а каждая из ее частей представляла собой отдельного персонажа: сначала шла круглолицая крестьянка в вышитой рубашке, сарафане и переднике, накрытая цветастым платком, а в руках у нее черный петух, за ней с черным петухом следовал мальчик, затем девочка и так до последней куколки с изображением запеленутого младенца.

Кукла очень полюбилась русскому народу, потому вскоре началось ее массовое производство. В 1900 году «Матрена» впервые была представлена на международной выставке кустарных ремесел в Париже, на которую пришло более пятидесяти миллионов человек. На тот момент это было рекордное количество посетителей. На выставке куклу оценили по достоинству и наградили бронзовой медалью. В ближайшие годы начали поступать крупные заказы и, полюбившуюся всем игрушку, стали экспортировать в самые разные страны.

Так, эта многогранная кукла, выполненная в традиционном стиле, является символом России, ее народа и культуры. По этой же причине матрешка нередко становится отличным подарком или сувениром заграничным друзьям.

Что означает матрешка

В период создания матрешки в народе было популярно женское имя Матрена, которое в переводе с латыни означает «мать семьи», «матушка», «замужняя женщина». Значение имени сильно перекликается с ценностями русской культуры, ведь большая семья — истинное человеческое благо.

Так, по обычаю первая кукла в цикле представляет собой розовощекую пышную женщину с добрым взглядом, которая и является «Матреной» — матерью семейства, а все последующие — ее дети.

Также символизм заложен в самой структуре игрушки:

Если из набора убрать одну куколку, то он потеряет свою полноценность. Подобное решение отражает принцип существования жизни: одно во всех и все в одном, одно не может существовать без другого.

Есть теория и о значениях цифр в структуре куклы и ее количестве. Матрешка состоит из трех основных частей: голова, туловище и нижняя часть тела. Для любого религиозного человека при упоминании цифры три на ум сразу приходит Святая Троица — единый Бог в трех неразделимых ипостасях. Подобно триединому божеству — Отец, Сын и Святой Дух — кукла состоит из трех неделимых частей тела.

В основном матрешка состоит из шести кукол, каждая из которых символизирует этап развития не только физического, но и духовного. Каждая куколка — определенный период жизни, на котором возможно приобрести те или иные качества, присущие уровню развития. К примеру, взрослая женщина — первое лицо — представляет собой мудрость и покой, что можно обрести, будучи взрослым, прожившим многие годы и приобретшим опыт, человеком.

Любители эзотерики усматривают в матрешке скрытую отсылку к строению человека, где каждая игрушка отражает одно из семи тел (физическое, энергетическое, психическое и другие), согласно учению индуизма. Однако это не более чем совпадение.

Матрешка также является составляющей русского народного фольклора. Существует даже отдельная сказка о матрешках, которую часто читают детям на ночь.

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В нынешнее время матрешка может иметь множество значений, все зависит только от пожеланий заказчика.

Виды народных росписей

Ввиду разного расположения мест, где изготавливаются матрешки, возникло шесть разных способов народной росписи:

Сергиево-посадская (отличается простотой узоров и яркостью, большое внимание уделяется лицу и фигуре. Используются основные цвета палитры: желтый, синий, красный и зеленый);

Семеновская (особое внимание уделяется украшенному ярким цветочным букетом переднику куклы. Помимо оттенков красного, желтого и синего используется цвет натурального лакированного дерева);

Тверская (Тверские матрешки часто украшаются золотым или серебряным узором. Особое внимание уделяется глазам. Также нередко куклу превращают в персонажей народного фольклора);

Вятская (Чаще всего кукла рыжеволосая, у нее детально проработано лицо и присутствует большое количество цветов на рисунке. В основном орнамент не детализирован);

Крутецкая (Рисунок выполнен большими мазками и особо не детализирован, однако передник является исключением. На нем хорошо прорисованы цветы нежных оттенков. Основные цвета куклы: синий, желтый, малиновый, красный, зеленый);

Полховская (Отличительной чертой матрешки является свободно спадающий на плечи платок, из-под которого виднеются кудрявые волосы. Основной рисунок не сильно детализирован, но хорошо проработан цветочный орнамент с большим разнообразием цветов: малиновый, зеленый, желтый, фиолетовый, черный).

Все они довольно схожи между собой, но основными отличиями являются: цвет, пол, волосы, изображение цветов и главное — стиль. Легче всего заметить значительные различия в исполнении самого эскиза. Некоторые художники придают детализации большое значение, они долго и точно прорисовывают части куклы штрихами и мазками, однако есть и те, кто лишь обозначает орнамент, не вырисовывая каждую мелочь. Конечно, все эти наборы куколок отличаются, но все же не сильно, ведь суть одна — изображение русской народной женщины и ее детей. И этой сути придерживаются все.

Сейчас матрешки могут отражать не только духовные ценности и взгляды, но и простое ироничное отношение к чему-либо, например, когда вместо традиционной росписи изображают политических деятелей, сказочных персонажей и так далее. Нередки и случаи с портретными изображениями членов семьи.

Иностранные матрешки

Существует еще множество схожих с матрешкой игрушек. Некоторые предполагают, что мастер Звездочкин позаимствовал идею для куклы у японских «кокэси», но сам он уверял, что нигде ранее подобного не видел. Тем не менее аналоги матрешки существуют во многих странах мира.

Кокэси — это традиционные японские куклы из дерева, на которых всегда изображают одетых в узорчатый фартук девочек. Обычно подобные деревянные изделия служили отличными игрушками для маленьких детей.

В Японии, помимо деревянных кукол кокэси, есть и традиционная кукла-неваляшка, посвященная божеству из синкретической мифологии. Из-за сходств с японскими игрушками историки полагают, что именно они и стали прародителями русской матрешки.

Некую схожесть можно наблюдать и с Древним Египтом. Так способ погребения фараонов напоминает матрешку своей «многослойностью». В одном только саркофаге могло находится более двух ему подобных, тогда как в последнем находилось само тело погребенного правителя.