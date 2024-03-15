Спасение или маркетинг: помогают ли автоподгузники в борьбе с водой в салоне

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С приходом весны становится более актуальной проблема лишней влаги в салоне автомобиля, ведь жидкость может привести к появлению ржавчины и неприятного запаха.

Если часто запотевают стекла в автомобиле, то на помощь придет наполнитель для кошачьего туалета. Можно просто пересыпать гранулы в носок или женский чулок и на несколько дней оставить в машине. Наполнитель впитает лишнюю влагу в салоне, и на окнах больше не будет скапливаться конденсат. Таким же образом можно просушить обшивку, если на нее протек антифриз или кто-то из пассажиров разлил чай или кофе.

Что такое автоподгузник? Может ли он эффективно бороться с влагой в автомобиле? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое автоподгузник

Чтобы не тратить время на проверку очередного дедовского способа с кошачьим наполнителем, можно купить специальные коврики для впитывания влаги. Производители называют их автоподгузниками. Они приходят на помощь зимой или в межсезонье, когда в салон вместе с обувью попадает много снега, воды и грязи.

«Автоподгузник — это некий материал, который может удерживать влагу какое-то время. Затем водитель его может просто выкинуть или выжать и заменить на новый», — уточнил специалист по автоподбору Михаил Дубовой.

На рынке можно найти впитывающие коврики из разных материалов. В тестировании приняли участие три комплекта автоподгузников. Первый набор, сделанный из фетра, стоит 200 рублей, второй из фетра, но уже другого цвета, обошелся в 400, третий из нетканного матеарила — в 600. Товар был представлен в количестве двух штук во всех образцах.

Коврики за 200 и 400 рублей на первый взгляд ничем не отличаются. Возникает вопрос: почему такая разница в цене? Неужели продавец комплекта подороже предлагает переплатить за необычную расцветку? Ряд экспериментов помог ответить на эти вопросы.

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Сколько воды могут впитать автоподгузники

Если верить рекламе, все коврики способны впитать до двух литров воды. Чтобы проверить, так ли это, образцы поместили в контейнеры, а после этого залили двумя литрами жидкости. Это позволило выяснить, сколько на самом деле они впитывают.

Спустя час оценили результат. Остатки воды из контейнеров перелили в мерные стаканы. Дешевый коврик вместо обещанных двух литров впитал в десять раз меньше — всего 200 миллилитров. Чуть более эффективным оказался второй автоподгузник. Он вобрал в себя 300 миллилитров жидкости. Лидером стал дорогой образец. Он вобрал в себя 600 миллилитров жидкости. Не два литра, конечно, но все же.

Правда, важно, чтобы коврики не только впитывали влагу, но и надежно удерживали ее внутри. Чтобы проверить эту способность, на них с силой надавили. Первый и второй образцы снова разочаровали. Отжать их оказалось так же легко, как обычную тряпку. Из третьего автоподгузника выдавить воду намного сложнее благодаря пластиковой сетке поверх материала. Соответственно, во время поездки в машине человек может становиться ногами, и коврик сохранит максимальное количество воды, которую впитает.

Как низкая температура влияет на автоподгузники

В рамках следующего испытания образцы проверили на способность справиться с низкими температурами. Если оставить влажный автоподгузник в машине на ночь, то из-за холода он может примерзнуть к обшивке или обычному резиновому коврику.

Из образцов вырезали квадраты для того, чтобы их потом заморозить и посмотреть, что же с ними произойдет. А заодно проверить, что же внутри автоподгузников. У первого ничего сверхъестественного обнаружить не удалось.

«Весь коврик состоит из одного и того же материала, и многослойности здесь никакой нет», — отметил специалист по автоподбору.

Точно так же в разрезе выглядит и второй коврик. И только третий экземпляр оказался многослойным. Внутри у него материал наподобие детской пеленки, а сверху — плотный текстиль. Именно поэтому дорогой автоподгузник впитывает и удерживает воду лучше других. Но как он проявит себя в холодное время года?

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Промокшие образцы поместили на резину и вынесли на мороз. Спустя час все экземпляры замерзли и пристали к резине. Но на удивление оторвать их не составило труда. Вероятно, это связано с наличием насечек на автомобильном коврике. С покрытием с другим рисунком, возможно, ничего не получилось бы сделать.

Но заморозка все же не проходит даром. Первый и второй автоподгузники перестали держать форму. После подобных испытаний они могут сбиться в ком и вообще сползти под педали, а так и до аварии недалеко.

«Вы же ногами туда-сюда шевелите. Соответственно, у многих он, допустим, съезжает вообще. И у вас получится такая субстанция из ткани, которая может принять любую форму», — рассказал эксперт.

В том числе может получиться «гармошка», которая будет мешать водить машину.

Не мнется только третий экземпляр. Здесь материал держит пластиковая сетка. Но стоит ли вообще переплачивать за модные коврики, если они впитывают гораздо меньше жидкости, чем обещают производители? А значит, даже дорогие модели прослужат от силы два-три дня, а более бюджетные образцы и вовсе придется выбросить сразу после поездки. Подписка на газету обойдется гораздо дешевле.

«С газетами, как раньше использовали, есть другой момент. Во время намокания они рвутся на маленькие части, когда вы ерзаете ногами. И это [мусор] будет у вас по всему водительскому месту внизу», — подчеркнул Дубовой.

Вместо газет эксперт советует купить впитывающие пеленки для детей или животных. Набор из пяти штук обойдется в среднем в 120 рублей. Получится выгоднее, чем одноразовый автоподгузник. А результат будет ничем не хуже.