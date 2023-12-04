Чем удалить ржавчину с ключей, цепей и инструментов

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Слой ржавчины — еще не повод выкидывать любимые инструменты. Существует множество средств, способных реанимировать старые вещи.

Ржавчина не щадит многие изделия из металла. Ей могут покрыться удобные старые инструменты, красивые железные ворота и многое другое, от чего будет жалко избавиться. Однако выбрасывать любимые вещи вовсе необязательно, ведь существуют способы, которые могут удалить следы коррозии.

На полках магазинов можно найти абсолютно разные средства, нацеленные на одинаковый результат — избавление от ржавчины. От большого разнообразия покупатель может даже растеряться. А многие вовсе решают воспользоваться популярным лайфхаком и стереть последствия коррозии с помощью газировки.

Действительно ли сладкий напиток может помочь в борьбе с неприятными следами на металле и какое специальное средство лучше приобрести, выяснила «Самая полезная программа».

Можно ли убрать ржавчину с помощью газировки

Бытует мнение, что убрать следы коррозии поможет обычный сладкий газированный напиток. Многие интернет-пользователи испробовали этот лайфхак, но большинство результатов ожиданий не оправдали. Ржавчины оставалось практически столько же, сколько было изначально.

Такой итог можно объяснить достаточно просто. Дело в том, что в состав многих газировок входит ортофосфорная кислота. Именно она и разрушает ржавчину. Однако в напитках этого реагента крайне мало, и для достижения хорошего эффекта такого количества оказывается недостаточно.

Поэтому стоит приобретать специальные преобразователи ржавчины, созданные на основе той же ортофосфорной кислоты

Чем эффективнее удалить ржавчину с металла

Средства для удаления ржавчины выпускаются в различных формах, среди которых самой эффективной считается густая паста.

«Чем мягче средство, тем лучше с ним работать. Оно не образует мелких капель, не разбрызгивается. Вы не получите раздражение, вдохнув его. Оно не попадет на слизистые оболочки. Поэтому эта паста или такая вязкая форма типа геля, это лучше, чем просто раствор в воде или спрей», — объясняет химик, кандидат технических наук Антон Рыженков.

Производители обещают, что такое средство удалит следы коррозии всего за 20 минут. Для того чтобы это проверить, провели эксперимент. В качестве образцов взяли три специальные пасты разной ценовой категории: за 300, 500 и 1000 рублей.

Состав средств хоть и минимально, но существенно различается. В списке компонентов бюджетной пасты наибольшее количество ортофосфорной кислоты (консистенция — 55%) и минимум функциональных добавок, улучшающих процесс пленкообразования и повышающих долговечность покрытия. Образец средней ценовой категории содержит чуть больше функциональных добавок и меньше ортофосфорной кислоты (консистенция — 44%).

А состав самой дорогой пасты изготовители не раскрыли, возможно, из-за секретного компонента ее цена самая высокая, несмотря на то, что объем всего 50 граммов. В то время как в первой банке находится 700 граммов, а во второй — 600.

Удаляют ли специальные пасты ржавчину полностью

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Для того чтобы проверить, как приобретенные образцы справятся с последствиями коррозии, был проведен тест. Взяли две металлические цепи, одна из которых уже заржавела, а на второй только начал появляться налет ржавчины.

Изначально с материала с помощью щетки убрали грязь и рыхлый слой ржавчины. Затем разделили каждую цепь на три участка, нанесли три пасты кисточкой и оставили на 20 минут. В результате средства сработали практически одинаково.

В тех местах, где была нанесена бюджетная паста, ржавчины не осталось. Однако появился белый налет, который убрать вручную не получилось. Чтобы это исправить придется полировать металл.

«Чем у нас больше ортофосфорной кислоты, тем быстрее пойдет преобразование. Но тем и на большую глубину можно повредить слой железа или стали», — рассказывает эксперт.

Значит, если у обработанной вещи есть узор или другая тонкая деталь, то под воздействием избыточного количества ортофосфорной кислоты они могут повредиться.

В средстве средней ценовой категории данного химического вещества меньше, поэтому реакция идет медленнее, а белый налет не образовывается. Однако остались небольшие очаги коррозии, которые можно постараться убрать с помощью нанесения еще одного слоя пасты. Дорогое средство тоже не удалило ржавчину на все 100%. Зато на металле появилась своеобразная корка, которая должна защитить поверхность от влаги.

«В третьем случае, помимо образования фосфата железа, происходит еще и реакция с комплексным соединением с образованием твердого полимерного лакообразного покрытия. И вот эта добавка является достаточно дорогим компонентом, который увеличивает итоговую стоимость товара», — поясняет профессионал.

Чем нужно обработать металл после очищения от ржавчины

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Многие производители заявляют, что паста способна не только убрать ржавчину, но и остановить начавшуюся коррозию. Для того чтобы в этому убедиться, цепи замочили в солевом растворе, в котором они пролежали четыре дня. За это время обработанный материал не изменился. Это означает, что средства действительно эффективные.

Однако, чтобы окончательно прекратить процесс коррозии, придется дополнительно обработать деталь специальной краской, грунтовкой или мастикой. Ведь образовавшаяся корка лишь замедляет ржавление до тех пор, пока контакт с кислородом не прекратится.

Проведенные эксперименты наглядно показали, что пасты для удаления ржавчины на ортофосфорной кислоте успешно выполняют свою задачу. Если предстоит работа с большим материалом и внешний вид изделия не так уж и важен, то можно использовать бюджетный вариант средства. Но если необходимо очистить декоративные элементы, лучше подобрать щадящий состав.