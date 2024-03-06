Питательная печень или перемолотые хрящи: из чего делают куриный паштет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Kan Lee

Жир, крахмал, красители, стабилизаторы — всего этого не должно быть в натуральном паштете. И такие продукты можно отыскать в магазинах, если знать несколько лайфхаков.

Бутерброд с паштетом многие нередко выбирают в качестве перекуса. Это быстро, просто, а главное, сытно. Все потому, что в основе этого продукта — питательная печень и отварное мясо. А значит, много белка, витамина А и железа. То, что нужно для мужского здоровья.

Куриный паштет широко представлен на полках российских магазинов. Выбор затрудняет то, что его стоимость отличается в разы.

Что должно входить в состав качественного паштета? На что обратить внимание при покупке? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какое значение имеет упаковка паштета

Выбор вкусного и качественного паштета — задача не из простых.

«До 60% в паштетах должно содержаться именно натурального сырья, заявленного по названию паштета. Будь это куриный, говяжий, свиной, утиный и так далее. Вообще, изначально категория паштетов считается продуктом гурмэ», — рассказал пищевой технолог Евгений Мещеряков.

Но так было раньше. В наше время эту закуску можно найти в любом супермаркете. Причем многие уверены: хороший продукт не может стоить дешево.

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На проверку в магазине приобретены четыре образца самого популярного куриного паштета. Первый стоит 30, второй — 70, третий — 130 и четвертый — 170 рублей за сто граммов.

В первую очередь нужно обратить внимание на упаковку. Экземпляры за 30 и 170 рублей продают в мягких контейнерах из фольги. Эксперт уверяет: именно в такой таре лучше всего хранить паштет. А вот в жестяных банках и стекле он может окислиться. Хотя стоить при этом он будет гораздо больше.

«Я не думаю, что стоит переплачивать за стекло. Почему? Потому что некоторые даже заводы, которые фасуют свою продукцию в разную тару, делают это специально, намеренно, выдерживая одну рецептуру качественную. Расфасовывают в разные виды изделий, шлепают разные бренды. Но если мы посмотрим, увидим одно и то же производство», — поделился пищевой технолог.

Что должно быть в составе паштета

В основе качественного паштета — печень и мясо. Именно эти компоненты должны стоять в составе на первом месте.

Второй товар по-настоящему удивляет. На первом месте здесь указана свиная печень, на втором — жир свиной, дальше — вода. Только на четвертом месте появляется печень куриная.

Закуска или угроза для жизни: какие бактерии прячутся в упаковке паштета

Дешевый паштет тоже не радует. В списке ингредиентов есть свиной жир, манка и множество добавок: стабилизаторы, эмульгаторы и антиокислители. У продукта за 130 рублей состав гораздо лучше. Здесь один недостаток — соевая мука. А лидером становится паштет за 170 рублей.

«Здесь люди обошлись натуральным сырьем: мясо, субпродукт, растительный белок. Это очень хороший состав», — объяснил специалист.

Какой внешний вид должен быть у паштета

Но написать на этикетке можно все, что угодно. Пора вскрыть банки и посмотреть, что внутри. Текстура хорошего паштета, как у мягкого сливочного масла. Увы, под это описание подходят не все продукты. Самый дешевый кажется эксперту слишком плотным.

«Это изделие единственное, которое не деформировалось от удара о миску. Вывалилось, как каучуковая шайба», — сравнил он.

А третий, наоборот, жидкий, как соус. Только у второго и четвертого образцов консистенция в норме. Но иногда, чтобы добиться нужной текстуры, производители идут на хитрость и добавляют в состав крахмал. Пользы от него никакой. Зато паштет получается густым и весит больше.

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Небольшой эксперимент поможет проверить купленную закуску. На каждый экземпляр капают немного йода. Первый, второй и третий кусочки заметно почернели. Это значит, что крахмал в них все-таки есть. Производители паштетов за 30 и 130 рублей честно об этом предупреждают. А вот на упаковке за 70 рублей о крахмале ни слова. Полностью проходит этот тест только дорогой паштет. А это уже говорит о том, что он действительно стоит своих денег.

Как узнать о наличии красителей в паштете

Но это еще не все эксперименты. Натуральный цвет куриного паштета — бежевый или светло-серый. Но чтобы у закуски появился аппетитный розовый оттенок, в нее могут добавить красители. Иногда это натуральные компоненты на основе красного риса или свеклы, но чаще — всевозможная химия.

Вывести производителей на чистую воду помогут несколько капель сока лимона. Если паштет под их воздействием посветлеет, значит, в составе есть химический краситель. Ни один из паштетов не меняет цвет. Хороший результат. Но по итогам всех проверок лидер один — куриный паштет за 170 рублей. Получается, что качественный куриный паштет не может быть дешевым.

При этом важно помнить: первым делом нужно обращать внимание на состав. А среди похожих вариантов выбирать паштет в фольгированной упаковке. Такая закуска будет не только вкусной и сытной, но и полезной.