«Да пропади ты пропадом»: шесть главных ошибок 70-летней Любови Успенской

Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитая певица была замужем четыре раза, но ни один брак не принес ей настоящего счастья. После череды неудач она так и не нашла нового спутника жизни.

Любовь Успенская — настоящая королева шансона, чье творчество многие годы отзывается в сердцах людей по всей стране. Большинство песен знаменитости, как положено жанру ее репертуара, посвящены теме любви. Звезда душевно поет о высоком чувстве, отображая тот спектр эмоции, который многим знаком. А некоторые работы говорят о том, что довелось испытать самой исполнительнице.

Несмотря на немалое количество воздыхателей, привлекательной певице так и не удалось обрести счастье в личной жизни. Четыре раза Любовь Успенская связывала себя узами брака, но каждый союз со временем разбивался вдребезги.

А 24 февраля 2024 года Любовь Успенская празднует свой 70-летний юбилей среди поклонников, но без любимого мужчины.

Ошибка молодости: первая любовь и вынужденный аборт Любови Успенской

В юности Любовь Успенская проживала в Киеве. Уже в подростковом возрасте будущая звезда, которая тогда еще носила девичью фамилию Сицкер, пользовалась большой популярностью среди противоположного пола. Неудивительно, что первый роман в жизни Успенской зародился, когда ей было всего шестнадцать лет. Ее избранником стал женатый мужчина, который был старше аж на 14 лет.

Влюбленность вскружила юной Любови голову. В ее поведении проявился характерный данному возрасту максимализм, и девочка начала убегать из дома. Однако такой роман, как зачастую и бывает, не перерос в настоящее семейное счастье. Шестнадцатилетняя Любовь забеременела, а возлюбленный, узнав об этом, сразу настоял на аборте и разорвал всяческие отношения со школьницей.

Успенская прервала беременность «подпольно», без анестезии. Позже сама певица признавалась, что ей очень повезло, что процедура не погубила ее и не лишила навсегда возможности стать матерью.

Утрата двух сыновей: первый брак Любови Успенской с Виктором Шумиловичем

Личная жизнь Любови Успенской после первой любовной неудачи не переставала быть бурной. Уже в 17 лет будущая звезда впервые сделала серьезный шаг — связала себя узами брака. Ее мужем стал музыкант Виктор Шумилович, который также оказался старше молодой певицы на семь лет. Будущие супруги встретились в ресторане, на сцене которого Успенская делала первые шаги в мир музыки. Спустя время мужчина, работавший в том же заведении, признавался, что влюбился в эффектную девушку с первого взгляда.

Сыграв свадьбу, молодожены переехали в однокомнатную квартиру, где также проживала прабабушка Любови. Такое соседство вынуждало новоиспеченную пару ютится за ширмочкой, но даже эти обстоятельства не мешали им уединяться. И вскоре молодая певица, несмотря на неутешительные прогнозы врачей после опасного аборта, вновь забеременела.

Новость об интересном положении Любови стала для супружеской пары большим счастьем. Однако радости суждено было быстро омрачиться. Будучи на седьмом месяце беременности начинающая певица неудачно выпала из автобуса. Удар пришелся на живот, где бились два маленьких сердечка. Тогда было принято решение положить Успенскую на сохранение. К сожалению, спасти близнецов не удалось. Во время преждевременных родов один из мальчиков скончался. Второй младенец умер спустя две недели после появления на свет.

Трагедия стала непоправимым ударом для союза Успенской и Шумиловича. За одним печальным событием последовало другое — развод. И даже по прошествии множества лет Любовь Успенская признавалась, что пережить потерю детей ей так и не удалось.

Подарил ей свою фамилию: второй брак с Юрием Успенским

Со вторым мужем будущую королеву шансона судьба свела также ресторане, где блистала певица. Юрий Успенский тогда был женат, но брак не стал преградой для бурных чувств, на которые Любовь ответила взаимностью. Однако их роман первое время не являлся причиной для развода Успенского с женой. Все изменилось, когда певица заявила любовнику, что хочет переехать в США. Любови, продолжающей выступать для ресторанной публики, казалось, что в СССР мало возможностей для ее дальнейшего развития.

© РИА Новости / Юрий Сомов

Влюбленный Юрий боялся потерять избранницу, и это чувство натолкнуло его на решительные действия. Он развелся и вместе с Любовью подал документы на выезд из страны. Разрешения им пришлось ждать целых три года, которые стали настоящим испытанием для их карьер. Пара осталась без работы. Юрию лишь удалось устроиться администратором похоронного оркестра. В 1978 году за несколько месяцев до переезда в страну мечты супруги эмигрировали в Италию, откуда, получив визу, улетели в Нью-Йорк. В США певица прилетела уже с фамилией, которую подарил ей новый супруг. С тех пор Любовь навсегда осталась Успенской.

Новое место жительства открыло будущей звезде много возможностей. Ее творческая карьера стала стремительно развиваться и приносить хорошие деньги. Любовь Успенская выступала в кабаках и ресторанах для русских слушателей, где получала много внимания от публики. У Юрия Успенского же жизнь на Западе не заладилась. Мужчине долгое время не удавалось найти работу, что на фоне успешного прорыва жены стало для него настоящим ударом по самооценке. Юрия не устраивало то, что он зависит от Любови, ведь даже первую в новой стране должность менеджера ресторана он получил именно благодаря ей. С тех пор былое счастье неумолимо исчезало из отношений Успенских. Муж крайне сильно ревновал супругу к поклонникам. Порой недоверие даже перерастало в обвинения в неверности.

Так, спустя шесть лет временами счастливого брака Любовь и Юрий развелись. Несмотря на вторую неудачу в личной жизни, певица решила остаться Успенской. Отказаться от нее знаменитость не смог заставить даже экс-супруг, которая яро требовал, чтобы звезда вернула девичью фамилию. Разногласия с бывшим мужем не помешали Любови остаться в хороших отношениях с Успенским.

Единственная поддержка: третий брак с Владимиром Францем

В США Любовь Успенская не долго пробыла одна. Она быстро встретила своего третьего мужа, которым оказался давний знакомый королевы шансона — бизнесмен Владимир Франц по прозвищу Лисица. Удивительно, что он стал единственным из четырех мужей Успенской, кто поддержал ее стремление стать знаменитостью. Он преподносил возлюбленной дорогие подарки, верил в ее талант и всячески помогал ей достигать своей мечты — карьеры на сцене. Внимание и забота Франца не осталась незамеченной Любовью Успенской. Влюбленные расписались.

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Владимир Франц был не только третьим мужем знаменитости, но и ее продюсером, а также вдохновителем. Кроме того, он стал спонсором первого альбома певицы, вышедшего в 1985 году и получившего название My Loved One. Однако поддержка и забота не смогли удержать Успенскую рядом с мужем. В конце 1980-х супруги повздорили, и звезда в гордом одиночестве улетела отдохнуть в Лос-Анджелес. Там она влюбилась в другого мужчину и ушла от Владимира Франца.

Единственная дочь и жестокий муж: четвертый брак с Александром Плаксиным

Мужчиной, с которым Любовь Успенская познакомилась во время своей поездки в Южную Калифорнию, оказался бизнесмен Александр Плаксин, который также был поклонником творчества королевы шансона. С первых минут знакомства Плаксин начал уверенно покорять сердце своего обворожительного кумира, одаривая ее дорогими вещами. Уже на второй день бизнесмен сделал Успенской такой подарок, который многим и не снился, — белый кабриолет. который позже появился в одном из клипов певицы.

В 1987 году Любовь Успенская и Александр Плаксин поженились. Несмотря на дорогие вещи и красивые знаки внимания, самый важный подарок певица получила в 1989-м. Им стало долгожданное материнство. Так, 27 декабря, когда Любови было 35 лет, на свет появилась ее первая и единственная дочь Татьяна. Появление на свет нового члена семьи Успенской и Плаксина стало для них важным событием. Александр настаивал, чтобы жена оставила свою карьеру и всецело посвятила себя дочери. Однако звезда шансона такое требование отвергла, ведь музыка была неотъемлемой частью ее самой. Разногласия на данной почве породили множество ссор между супругами. Известно, что один из конфликтов даже стал причиной расставания Любови и ее избранника, но спустя время пара все равно воссоединилась. В 1993-м Успенская приехала в Россию, где сняла клипы на песни «Кабриолет» и «Гусарская рулетка».

www.globallookpress.com / Komsomolskaya pravda

Четвертый брак знаменитости продлился более 30 лет. В 2019 году супруги разъехались, но тщательно скрывали это от посторонних до 2021-го. Тогда стало известно об очередном расставании исполнительницы хита «Пропадаю я». На этот раз разрыв нельзя было назвать тихим. Любовь Успенская сделала заявления, которые вдребезги разбили представление о счастливой жизни супругов.

Королева шансона призналась, что Александр Плаксин в роли мужа был настоящим тираном. По ее словам, супруг поднимал на нее руку, всячески оскорблял и высмеивал ее творчество. Некоторые уничижительные слова в сторону Успенской четвертый муж мог бросить, даже находясь на публике. А однажды Плаксин едва ли не выбросил Любовь Успенскую в окно. Тане тогда было четыре года.

С тех пор знаменитость хотела уйти от жестокого мужа, но сделать этого он ей не позволил. Мужчина шантажировал супругу тем, что не даст разрешение для выезда их общей дочери из США, откуда Успенская хотела вернуться в Россию вместе с Таней. Поэтому певица продолжала жить с Плаксиным, изображая на публике семейное счастье и незаслуженно восхваляя Александра. Однако в 2003 году звезда шансона окончательно вернулась в страну.

А в 2021 году Плаксин подал иск на раздел имущества, которое было приобретено в то время, когда он не работал и жил за счет супруги. И несмотря на это, просить развода Александр не спешил. Успенская проиграла суд, а поклонники узнали об очередной точке в отношениях звезды. Однако точной информации о статусе взаимоотношений певицы и отца ее ребенка так и не появилось.

Крест на личной жизни Любови Успенской

После четвертого разрыва одинокая Любовь Успенская поставила крест на личной жизни. Королева шансона разочаровалась в любви и решила не связывать свою дальнейшую судьбу с мужчинами.

Браки звезды показали ей, что муж должен быть не только любовником, но и настоящим товарищем. В личной жизни Успенской было много трагедий, которые продемонстрировали, что все мужчины становятся угрозой ее спокойствию и карьере, а сцена занимает особое место в сердце и жизни звезды. Также Любови Успенской дорога ее независимость. На протяжении значительной части жизни ей приходилось содержать мужей, которые в свою очередь посягали на свободу певицы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Череда неудач стала причиной, по которой Успенская сделала вывод, что серьезные отношения не принесут ей счастья, а главное в жизни — карьера и дочь. О том, что она больше не хочет обременять себя любовными союзами, певица заявляла неоднократно. А вот замужества 34-летней дочери Успенская ждет с нетерпением и всячески помогает девушке найти свое счастье. А самое заветное желание королевы шансона — стать бабушкой.