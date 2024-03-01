Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на март 2024

Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; Личный архив Елены Мифф; 5-tv.ru

Первый месяц весны подарит некоторым шанс претворить желаемое в жизнь. Однако период трансформаций станет настоящим испытанием.

Наступление марта знаменует начало природного пробуждения и поры трансформации. Вместе с окружающим миром в душах большинства людей просыпается желание начать жизнь с чистого листа и сделать то, что так давно откладывалось. Некоторым действительно удастся реализовать задуманное, а вот другим придется поумерить свой пыл и дождаться более благоприятного периода для перемен.

Какие испытания ожидают знаков зодиака и кому удастся изменить свою жизнь в начале весны, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Елена Мифф.

Елена Мифф

Астролог

Гороскоп на март 2024 — прогноз на месяца для всех знаков зодиака

В марте 2024 года Сатурн, планета дисциплины и ответственности, войдет в мечтательных Рыб. Это будет означать начало новой невероятной астрологической поры, ведь небесное тело останется в знаке зодиака аж до 2026 года.

«Это время для того, чтобы по- настоящему взглянуть в лицо своим убеждениям и заняться переоценкойи ценностей», — рассказывает астролог.

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Первый месяц весны станет символом начала новой жизни, который принесет с собой желание воплотить все задуманное в жизнь. А звезды, в свою очередь, будут располагать к тому, чтобы люди не откладывали свои дела и активно проявляли инициативу во всех начинаниях.

Наиболее удачными для всех знаков зодиака днями в марте будет 2, 6, 11, 30 и 31 число.

Несмотря на наличие положительных перспектив, март станет для каждого очень непростым месяцем, как с эмоциональной точки зрения, так и с финансовой. Сильнее всего витающее в воздухе напряжение будет ощущаться 14, 15, 16, 17 и 21 марта.

Однако неизбежные испытания помогут преодолеть положительные события, которые старательно будут пробиться в жизнь каждого во второй половине марта 2024 года. Это могут быть карьерные перспективы, увлекательные поездки, новые знакомства и уникальные возможности. Такой глоток свежего воздуха не позволит знакам зодиака опустить руки и придаст им энергии.

«Огненным представителям март может подарить прекрасные перспективы в карьере, в амурных делах. Земным — выход из непростого затяжного периода, сюрпризы, ощущение свободы. Представителям воздушной стихии март несет волшебный пендель, которого им, может быть, так давно не хватало, чтобы сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. А представителям водной стихии не помешает быть внимательней, особенно за рулем, и также не опускать руки», — предупреждает эксперт.

Овен — гороскоп на март 2024

Для Овнов март 2024 года будет крайне активным периодом. Представители огненного знака зодиака, рожденные в промежуток с 30 марта по 10 апреля, направят свою внутреннюю энергию на решение различных финансовых вопросов. В результате решительных действий может увеличиться число деловых партнеров. Также удастся значительно расширить свою клиентскую базу

Первый весенний месяц — крайне благоприятное время для того, чтобы открыто и горячо демонстрировать чувства, уже давно стремящиеся вырваться наружу из пылкой души Овна. Вселенная рекомендует заводить как можно больше новых знакомств и поддерживать тесную связь с теми, кто уже является частью приближенного круга общения.

Однако не все события марта окажутся такими удачными. Ближе к середине месяца произойдет столкновение с препятствиями. Чтобы их преодолеть, необходимо тщательно проверять всю поступающую информацию. Не стоит доверять чужим словам, а также давать обещания.

Телец — гороскоп на март 2024

Март подарит Тельцам долгожданное спокойствие. После предшествующих месяцев, наполненных чередой напряженных событий, в жизни земных знаков наступит белая полоса. Месяц поможет подопечным знака зодиака раскрыть чувственную сторону своей натуры. Появится желание творить и проявлять нежность и заботу.

Люди, рожденные в момент, когда знак только начал править, получат шанс достичь давно намеченной цели. Однако это удастся лишь в том случае, если желаемое было четко обозначено в их мыслях. А Тельцам, появившимся на свет в середине царствования земного знака, придется столкнуться с неожиданными событиями и форс-мажорами. Чтобы непредвиденные обстоятельства не застали представителей зодиакального круга врасплох, необходимо продумывать запасной план заранее.

Близнецы — гороскоп на март 2024

Март 2024-го будет испытывать Близнецов на прочность. С первых дней весны подопечные знака зодиака могут ощутить тревожность, но это не избавит их от мощного прилива сил, энергии и желания действовать. Гороскоп советует не подавлять это желание.

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Также март станет предвестником приближающихся серьезных перемен в жизни воздушных знаков зодиака. Близнецам нестерпимо захочется раскрыть тайны своего подсознания, которые до этого момента были спрятаны не только от окружающих, но и от него самого. Такое стремление в совокупности с активными действиям обязательно принесет плоды.

Рак — гороскоп на март 2024

Данному знаку зодиака в марте удастся достичь новых карьерных высот, но для этого нужно будет постараться. Важно не переоценивать свои возможности и контролировать эмоции, которые иногда переливают через край. Согласно гороскопу, они могут сильно помешать.

Ракам, рожденным в последней декаде знака, необходимо прислушиваться к собственной интуиции, а также обратиться к своему богатому воображению и умению чувствовать настроение и желания других людей.

Лев — гороскоп на март 2024

В марте 2024 многие Львы то и дело будут ощущать, что их жизнь накалена до предела. Для снятия нервного напряжения важно не взваливать на себя множество дел одновременно. Гороскоп советует отложить мучительные вопросы, передать часть своих обязанностей другим и разделить одну большую задачу на несколько мелких. Также стоит не забывать разгрузить плотный график.

В начале весны велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут застать Львов врасплох. Чтобы такие обстоятельства не навредили представителям огненного знака зодиака, необходимо контролировать эмоции и не позволять себе проявлять излишнюю агрессию, которая в середине марта будет пытаться вырваться из глубин души наружу.

Дева — гороскоп на март 2024

Гороскоп на март 2024 пророчит Девам приятные сюрпризы, которым удастся разбавить затянувшиеся серые будни. Первая половина месяца подарит подопечным земного знака множество положительных эмоций, что отзовется счастьем в душе представителей зодиакального круга. Однако нехарактерная рациональным Девам чувствительность может заставить их погрузиться в себя.

Представителям зодиакального круга в марте рекомендуется особо внимательно следить за своим здоровьем. Существует риск, что может навредить чрезмерная нагрузка на работе, поэтому гороскоп советует не пренебрегать отдыхом. А Девам, рожденным в первой половине декады знака, необходимо избавиться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Особенно полезным будет посещение бассейна, хамама, бани и других аналогичных процедур. Помимо этого, после 20 марта подопечным земной стихии стоит пройти плановое медицинское обследование.

Весы — гороскоп на март 2024

Март станет месяцем, который перевернет жизнь представителей данного знака зодиака с ног на голову. Глобальные изменения предвидятся в абсолютно разных сферах, начиная от карьеры, заканчивая личной жизнью и здоровьем.

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Первый месяц весны будет для Весов отличным временем для свиданий. Гороскоп намекает, что в первые дни марта желательно найти самые красивые вещи в своем гардеробе, ведь они могут понадобиться в любой момент. Перспектива навести порядок в личной жизни может вскружить знакам зодиака голову, из-за чего их траты значительно превысят запланированные. Поэтому рекомендуется совершать покупки осторожно, исключив любые опрометчивые действия. Однако никогда не стоит экономить на одном — на своем здоровье. Стоит пополнить запас витамином и укрепить иммунитет.

Скорпион — гороскоп на март 2024

В марте Скорпионам, славящимся искусным навыком манипуляций, стоит поумерить пыл и не играть на чувствах окружающих. В первый месяц весны всю свою интуицию представителям водного знака зодиака необходимо направить на поиск тщательно сокрытой от его глаз правды. Однако, согласно гороскопу, стоит действовать осторожно. Необходимо уметь различать правду и не идти по ложному следу.

Вселенная рекомендует Скорпионам направить свою внутреннюю энергию в мирное русло. Это может помочь улучшить умение достигать желаемого одним лишь словом. Также душу подопечных знака зодиака будет переполнять стремление выйти за рамки дозволенного, но не стоит этого делать. С первого дня марта Скорпионов будут поджидать неприятные сюрпризы и потери, которых можно избежать лишь в том случае, если действовать осторожно. Экстрим лучше отложить на более удачный период.

Стрелец — гороскоп на март 2024

В самом начале весны Стрельцам представится возможность улучшить свое финансовое состояние. Чтобы воспользоваться данным Вселенной шансом, необходимо усердно работать над делом жизни, уверенно двигаться вверх по карьерной лестнице, рекламировать себя и свои услуги. Однако перед тем, как сделать какой-либо шаг, стоит его тщательно осмыслить.

Также удача поджидает и на пути, ведущем в личную жизнь Стрельца. Знаку зодиака рекомендуется проявить себя. Мужчинам важно проявлять щедрость и красиво ухаживать за избранницей. А прекрасному полу лучше демонстрировать себя во всей красе. Однако желания одеться во все свои лучшие вещи сразу избегать все же стоит.

Козерог— гороскоп на март 2024

Трудолюбивым Козерогам в марте 2024 года предстоит выйти из зоны комфорта и сконцентрироваться на социальной стороне жизни. Общение с близкими станет одной из самых важных составляющих данного периода.

Неожиданные обстоятельства заставят Козерогов, привыкших рационально осмыслять каждое свое действие, принимать решения практически мгновенно. В большинстве случаев такая необходимость сыграет представителям знака зодиака на руку. Однако внезапных трат, порывов щедрости и нерациональных вложений избегать все же стоит.

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